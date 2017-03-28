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    28 марта 2017

    Ассортимент Palit пополнили SSD серий UV-S и GF-S: Производитель предоставляет на все SSD новых серий три года гарантии

    22:437

    Смартфон Samsung Z4 с ОС Tizen 3.0 прошел сертификацию Wi-Fi Alliance : Смартфон Samsung Z4 будет поддерживать две карточки SIM

    22:1910

    Игровой ПК Asus Strix GD30 позволит разнообразить свой внешний вид: Системный блок Asus Strix GD30 получил крепление для наушников

    14:4011

    Названы цены 3D-карт серии Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Aorus : Модель GeForce GTX 1080 Ti Aorus Extreme Edition будет стоить $749

    14:334

    Флэш-накопители Adata i-Memory AI920 Jet Black оснащены интерфейсами Lightning и USB 3.1 Gen 1: Флэш-накопители Adata i-Memory AI920 Jet Black выпускаются объемом 32, 64 и 128 ГБ

    14:042

    В основной камере смартфонов Samsung Galaxy S8 будет установлен датчик изображения Sony IMX333: Быстро включить основную камеру S8 можно будет двойным нажатием кнопки питания

    13:2054

    Аналитики прогнозируют дефицит Samsung Galaxy S8: Samsung Galaxy S8 должны представить уже завтра

    12:4150

    Представлены накопители Intel Optane для настольных ПК: Поставки накопителей Intel Optane для настольных ПК начнутся 24 апреля

    12:1487

    Накануне анонса Samsung Galaxy S8 компания LG показала СМИ, как тестируют аккумуляторы LG G6: В одном из тестов аккумуляторы протыкают острыми предметами (имитация прокуса домашними питомцами)

    12:068

    Новое предприятие Илона Маска займется подключением компьютеров к мозгу человека для считывания и записи мыслей : Компания называется Neuralink

    11:4643

    Этой весной мобильный ПК Microsoft Surface Book 2 представлен не будет: Когда будет представлен ноутбук Surface Book 2 — источнику неизвестно

    11:213

    Появились доказательства водонепроницаемости смартфона Xiaomi Mi6: Хорошо видно, что черный лоток оснащен уплотнительной резинкой, которая будет защищать слот от попадания пыли и влаги

    11:118

    Samsung все же будет продавать восстановленные смартфоны Galaxy Note7: Samsung планировала начать продажу восстановленных Galaxy Note7 еще в сентябре прошлого года

    10:5527

    Начались продажи браслетов для фитнеса Fitbit Alta HR, постоянно следящих за сердечным ритмом: Устройство Fitbit Alta HR можно использовать в качестве наручных часов

    10:456

    Смартфон Oppo R11 с пятикратным оптическим зумом ожидается в июне : По слухам, Oppo R11 получит дисплей диагональю 5,5 дюйма, а также две сдвоенные камеры, вот только фронтальная обойдется без оптического зума

    10:436

    Представлены SSD Transcend MTE850 со скоростью чтения до 2500 МБ/с: Устройства выполнены в форм-факторе M.2 2280

    10:278

    Производитель относит твердотельные накопители Goodram CL100 к бюджетному сегменту: В твердотельных накопителях Goodram CL100 используется флэш-память TLC NAND и двухканальные контроллеры

    10:19

    Испытания самоуправляемых автомобилей Uber возобновлены: Инцидент произошел по вине водителя другой машины, нарушившего правила

    10:0041

    Опубликованы все характеристики смартфонов Xiaomi Mi6 и Mi6 Plus : Анонс смартфонов ожидается в апреле

    09:404

    Meizu работает над технологией распознавания отпечатка пальца, приложенного к дисплею смартфона: Следующим этапом развития дактилоскопических датчиков станет размещение их под поверхностью экрана мобильного устройства

    09:321

    Данные смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8 Plus замечены в тесте AnTuTu: До анонса смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8 Plus остается совсем немного времени

    09:309

    Новое поколение часов Samsung Gear может получить дополнительный дисплей, встроенный в безель: Вопрос в том, насколько такое решение окажется удобным

    09:188

    Quark VR показала прототип беспроводной гарнитуры виртуальной реальности HTC Vive: Подробности о своем проекте Quark VR поведает в ближайшее время

    09:041

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