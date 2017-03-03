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    3 марта 2017

    Появились сведения о цене объектива Laowa 7.5mm f/2 MFT : Сверхширокоугольный объектив для камер системы Micro Four Thirds был анонсирован в сентябре 2016 года

    22:294

    В 2022 году поставки умных очков дополненной реальности достигнут 22,8 млн штук, полагают аналитики Tractica : Интерес к умным очкам связан с новой технологией

    21:137

    Biostar Racing X370-GTN — первая плата типоразмера mini-ITX с разъемом AM4: Информации о цене и начале продаж Biostar Racing X370-GTN пока нет

    20:4948

    Sony Xperia XZ Premium назван лучшим новым смартфоном выставки MWC 2017: Sony Xperia XZ Premium завоевал титул лучшего смартфона MWC 2017

    20:4520

    Chevrolet первой начала предлагать владельцам своих авто безлимитный тарифный план для доступа в Сеть: Владельцы автомобилей Chevrolet могут заказать безлимитный интернет

    20:147

    Карта памяти Lexar Professional 1000x microSD UHS-II объёмом 256 ГБ оценивается в 350 долларов: Lexar представила карту памяти Professional 1000x microSD UHS-II объёмом 256 ГБ

    19:569

    Представлены 3D-карты Inno3D GeForce GTX 1080 Ti iChill X3 и X4 : Цены 3D-карты Inno3D GeForce GTX 1080 Ti iChill X3 и X4 пока неизвестны

    19:537

    Компания Google запатентовала шапку со встроенной камерой и громкоговорителем, использующим костную проводимость: Заявка была подана в 2013 году

    19:3810

    В этом году GlobalFoundries увеличит капитальные вложения на 33%, но абсолютным лидером по этому показателю остается Samsung: На втором месте по объему капвложений находится Intel

    18:5423

    3D-карта Zotac GeForce GTX 1080 Ti PGF оснащена двумя восьмиконтактными разъемами дополнительного питания: Появление Zotac GeForce GTX 1080 Ti PGF на китайском рынке ожидается в текущем месяце

    15:4710

    Scythe тоже предлагает крепления для установки своих охладителей на процессоры AMD в исполнении AM4: Крепления новых охладителей Scythe уже совместимы с AM4

    14:525

    Apple подает в суд на Qualcomm в Великобритании: Ранее Apple подала в суд на Qualcomm в Китае и США

    14:3347

    В крупных розничных магазинах процессоры AMD Ryzen уже распроданы : Интерес к процессорам AMD Ryzen оказался так велик, что спрос превысил предложение

    14:1470

    За предзаказ LG G6 в Корее полагаются бонусы на сумму около $400 : Первые покупатели LG G6 получат приятные бонусы, в частности, оригинальный чехол для смартфона, а также годовую гарантию на бесплатную замену экрана в случае его повреждения

    13:5411

    В Spotify насчитывается более 50 млн платных подписчиков: Apple Music в декабре отчитался о 20 млн премиальных подписчиков

    13:3420

    В Европе смартфон LG G6 будет продаваться по цене около ?700 : LG G6 поступит в продажу на территории Южной Кореи 10 марта

    12:566

    OpenXR — попытка унифицировать и стандартизовать разработку приложений AR и VR: Создание кросс-платформенного стандарта устранит фрагментацию

    12:562

    LeEco сокращает 85% индийского подразделения и может уйти из страны: Также стало известно, что в прошлом году LeEco тратила по 12 млн долларов только на рекламу своих устройств в Индии

    12:3210

    Fractal Design предлагает бесплатные крепления для установки СВО Kelvin на процессоры AMD в исполнении AM4: Крепления для СВО Kelvin T12, S24 и S36 будут доступны для заказа в онлайновой системе технической поддержки Fractal Design

    12:226

    Смартфон Samsung Galaxy S7 загорелся при использовании в машине по каналу Bluetooth: В этот момент смартфон не находился на зарядке

    12:1885

    KGI Securities утверждает, что все три новых iPhone сохранят разъемы Lightning и получат быструю зарядку: Выход новых смартфонов ожидается в сентябре

    11:3626

    Аналитики IDC оценили рынок корпоративных систем хранения в четвертом квартале 2016 года в 11,1 млрд долларов: Суммарный объем корпоративных хранилищ, отгруженных в течение квартала, составил 52,4 ЭБ

    11:20

    Google Pixel 2 выйдет в октябре и останется в премиальном сегменте: Google не против, если другие производители будут соревноваться друг с другом в более бюджетных категориях

    11:193

    Представлены SSD начального уровня Team Group L5 Lite: Производительность накопителей Team Group L5 Lite крайне зависима от их емкости

    11:15

    Смартфон Xiaomi Mi6 может выйти всего на несколько дней раньше Samsung Galaxy S8: Напомним, выход Samsung Galaxy S8 ожидается 21 апреля

    11:094

    NZXT предлагает бесплатное крепление, обеспечивающее совместимость СВО серии Kraken с процессорным гнездом AMD AM4: Заказать крепление можно на сайте производителя

    10:426

    Процент брака при производстве 10-нанометровых SoC все еще слишком велик: Операционный директор Деффри Джу (Jeffrey Ju) в интервью Nikkei подтвердил, что Helio X30 задерживается из-за обкатки новой технологии

    10:3510

    Разработчик называет Decibel первой модернизируемой мобильной АС с интерфейсом Bluetooth : Средства на выпуск Decibel разработчики надеются собрать на сайте Indiegogo

    10:302

    Samsung может выпустить гарнитуру виртуальной реальности, оснащенную SoC Exynos 9: Samsung планирует использовать линейку однокристальных систем Exynos в самых разных устройствах и отраслях

    10:251

    По слухам, Meizu отказалась от использования SoC Samsung в Meizu Pro 7 : Долгое время Meizu была крупнейшим китайским заказчиком однокристальных систем Exynos

    10:146

    Гарнитуры Rosewill EX-500 и EX-700 оснащены арматурными излучателями: В гарнитурах Rosewill EX-500 и EX-700 используются разные НЧ-излучатели

    09:222

    Суммарная выручка рынка мобильных технологий по итогам года составит 1,57 трлн долларов: Рынок мобильных технологий превысит отметку в полтора триллиона долларов

    09:00

    К 2022 году продажи умных акустических систем вырастут в 10 раз: Рынок умных АС за пять лет вырастет с 1,5 млрд долларов до 5,5 млрд

    08:306

    Виртуальный помощник Google Assistant стал доступен для любых совместимых смартфонов. Но пока только в США: Google Assistant стал доступен для обычных смартфонов

    08:003

    Первая партия смартфонов Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ будет насчитывать 12,5 млн аппаратов: Samsung произведёт крупную первую партию новых флагманских смартфонов

    07:3031

    LG показала конкурента гарнитурам HTC Vive и Oculus Rift: LG создаёт собственную гарнитуру VR на платформе Valve

    07:007

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