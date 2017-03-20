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    20 марта 2017

    Компания ASRock привезла на CeBIT 2017 системные платы на чипсетах AMD B350, AMD X370 и Intel Z270: Линейка плат на наборе системой логики Intel Z270 включает модели Z270 Extreme4, Z270 Supercarrier и Z270 Gaming K6

    23:554

    Samsung представила голосовой помощник Bixby, который впервые появится в Samsung Galaxy S8: Вовсе не пользователи должны подстраиваться под то, как работает голосовой помощник, а компьютерная система должна обучаться и подстраиваться под наши потребности

    21:2040

    Умные часы ZTE Quartz с ОС Android Wear 2.0 предстали на «живых» фото: Появились фотографии часов ZTE Quartz

    19:222

    Англичанин погиб, используя подключённый к зарядному устройству смартфон iPhone в ванне: Не стоит заряжать смартфон, принимая с ним ванну

    19:1472

    Глава Amazon появился на сцене конференции MARS внутри гигантского робота Method-2: Amazon может быть заинтересована роботами Method-2

    18:4017

    Модель смартфона HTC U Ultra с сапфировым стеклом стоит ненамного больше обычной, особенно, учитывая расширенный комплект поставки: HTC U Ultra с сапфировым стеклом оценили в 920 долларов

    18:147

    Uber лишилась своего президента, а вскоре останется ещё без одного высокопоставленного специалиста: Uber покинул Гари Маркус

    18:014

    На будущей фабрике TSMC в США планируется освоение 3-нанометровой технологии: По словам TSMC, приоритетным местом для размещения новой фабрики является Тайвань

    17:2219

    Смартфон Nubia Z17 будет весьма похож на iPhone 7 Plus: Стали известны параметры смартфонов Nubia Z17

    16:508

    Аналитик CCS Insight считает, что Apple Watch стали первопроходцами на рынке умных часов: Аналитики CCS Insight сделали прогноз по рынку носимой электроники на 2021 год

    15:2336

    Nokia планирует вернуться в тройку лидеров рынка: «Мы опередим Apple, Samsung или Huawei...или все три компании»

    13:5720

    Более миллиона владельцев смартфонов установили LineageOS: Первое место в рейтинге самых популярных устройств удерживает OnePlus One, следом идут OnePlus 3, OnePlus 3T, Samsung Galaxy S III и Xiaomi Redmi Note 3

    13:366

    Apple обвиняют в неуплате налогов в Новой Зеландии за 10 лет при обороте $4,2 млрд: «Похоже, что юристы Applе являются еще более инновационными, чем дизайнеры компании»

    13:2228

    Приложение McDonald’s слило в Сеть информацию о 2,2 млн пользователей: Речь идет о фирменном приложении компании McDelivery, которое работает в Индии

    12:4620

    Основой смартфона Sony Xperia L1 послужила SoC MediaTek MT6737T: Смартфон Sony Xperia L1 оснащен дисплеем размером 5,5 дюйма

    12:408

    Бюджетная видеокарта AMD Radeon RX 550 получит GPU Polaris с 640 потоковыми процессорами: AMD готовит бюджетную видеокарту с новым GPU?

    12:387

    Tesla продала акций на 1,2 млрд долларов, чтобы подготовиться к старту производства автомобилей Model 3: Tesla продаёт акции, готовясь к старту Model 3

    12:2630

    Глава ВВК прокомментировал ослабление позиций Apple в Китае: Еще несколько лет назад о подразделениях BBK, которые получили названия Oppo и Vivo, слышали, в основном, только жители Китая

    12:2614

    Опубликованы изображения 3D-карты Gigabyte GTX 1080 Ti Aorus Extreme Edition 11G: Появление 3D-карты Gigabyte GTX 1080 Ti Aorus Extreme Edition 11G в продаже ожидается в середине апреля

    12:172

    Представлена мобильная платформа Qualcomm 205: Мобильная платформа Qualcomm 205 поддерживает 4G, VoLTE и VoWi-Fi

    11:539

    В будущем году TSMC решит, строить полупроводниковое производство в США или нет: В настоящее время продажи в США приносят TSMC около 65% всего дохода

    11:294

    Facebook может показать свои аппаратные разработки в апреле: Источник предполагает, что речь можно идти о технологии сканирования мозга, каких-то новых дронах, а также проекте, реализованном с использованием технологии дополненной реальности

    11:203

    Модуль камеры Analog Devices ADIS1700x предназначен для умных зданий и городов: Модуль камеры Analog Devices ADIS1700x наделен встроенными средствами обработки изображения

    11:08

    LeEco не уходит из Индии, но смещает акцент со смартфонов на умные телевизоры: Алекси Ли подтвердил, что с этого момента индийское подразделение LeEco будет сосредоточено на умных телевизорах

    11:056

    Дизайнерская линейка Lindlund содержит четыре шкалы: Единица измерения четвертой шкалы — пайка

    10:508

    Изображение экрана Xiaomi Mi6 подтверждает наличие 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти: Xiaomi Mi6 должны представить в апреле этого года

    10:314

    Смартфон Vivo XPlay 6 в черном цвете станет доступен на этой неделе: Устройство оснащено изогнутым по бокам дисплеем диагональю 5,46 дюйма разрешением 2K

    10:181

    Apple выдан патент на гарнитуру, в которой используется дисплей смартфона: Патент №9595237 выдан на прошлой неделе

    10:1742

    По прогнозу IDC, в 2021 году поставки гарнитур дополненной и виртуальной реальности приблизятся к 100 млн штук: Доля потребительских гарнитур будет уменьшаться

    09:411

    Опубликовано еще одно изображение смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8 Plus, названы европейские цены: Также названы цены на док Samsung DeX, гарнитуру Samsung Gear VR и камеру Samsung Gear 360

    09:2739

    ITC рассмотрит обвинение AMD в адрес LG, Vizi, MediaTek и Sigma Designs: По мнению AMD, перечисленные компании нарушают принадлежащие ей патенты

    09:12

    Пассивная процессорная система охлаждения Hdplex с восемью тепловыми трубками стоит $65: Пассивную процессорную систему охлаждения, которой комплектуется корпус Hdplex H5, можно купить отдельно.

    09:0012

    Первый в мире накопитель с памятью 3D XPoint — Intel Optane SSD DC P4800X — демонстрирует производительность в 550 000 IOPS : Представлен SSD Intel Optane SSD DC P4800X

    09:0035

    32-ядерный процессор Intel Xeon E5-2699 v5 играет мускулами в тесте Geekbench: Intel Xeon E5-2699 v5 протестировали в Geekbench

    08:0033

    Видеокарты Radeon RX 580, RX 570 и RX 560 получат GPU Polaris 20 и Polaris 21, но новыми эти графические процессоры не являются : Видеокарты Radeon RX 580, RX 570 и RX 560 будут работать не чуть больших частотах, чем предшественники

    07:3013

    Фотогалерея дня: смартфон Samsung Galaxy S8 в пяти разных цветах, включая фиолетовый: Появились фотографии различных цветовых вариантов Samsung Galaxy S8

    07:0072

    Системная плата MSI Z270 Mpower Gaming Titanium получила два аудиокодека: Также на плате MSI Z270 Mpower Gaming Titanium расположен слот U.2 для скоростных SSD

    00:359

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