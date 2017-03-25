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    25 марта 2017

    Защищенный флэш-накопитель Lexar JumpDrive Tough оснащен интерфейсом USB 3.1: Флэшка Lexar JumpDrive Tough выпускается объемом 32, 64 и 128 ГБ

    19:1613

    Futuresource Consulting считает, что гибкие дисплеи сделают смартфоны небьющимися: Аналитики считают, что рынок гибких дисплеев вырастет до $200 млрд за пять лет

    14:0215

    Samsung отключит возможность зарядки оставшихся на руках смартфонов Galaxy Note7: По последним официальным данным, смартфоны Samsung Galaxy Note7 вернули в магазины около 97% покупателей

    13:3244

    Системная плата Gigabyte GA-A320M-HD2 с процессорным гнездом AM4 выполнена в типоразмере mATX: Ожидается, что цена Gigabyte A320-DS3 не превысит $80

    13:139

    Новый вариант умных часов Samsung Gear S3 поддерживает LTE: Степень защиты Samsung Gear S3 — IP68

    12:577

    Системная плата Gigabyte GA-A320-DS3 с процессорным гнездом AM4 относится к начальному уровню: Ожидается, что цена Gigabyte GA-A320-DS3 не превысит $80

    12:378

    Опубликованы эскизы смартфонов Nokia 7 и Nokia 8 : На эскизе под камерой можно разглядеть надпись Zeiss

    12:3510

    В комментариях Facebook появится возможность использовать анимированные картинки: Напомним, на этой неделе в приложение Facebook Messenger были добавлены «реакции»

    12:195

    Появились изображения еще одного цветового варианта смартфонов Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus: Окончательный вывод о достоверности изображения можно будет в ближайший вторник

    12:0416

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