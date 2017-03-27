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    27 марта 2017

    GnuBee GB-PC1: недорогое сетевое хранилище на шесть дисков с открытым ПО и нестандартным корпусом: NAS GnuBee GB-PC1 поддерживает несколько дистрибутивов, пригодных для создания хранилища

    22:5820

    Назван срок начала отгрузки камер Axiom с креплением Micro Four Thirds, создаваемых по принципу Open Source : В камере Axiom может быть установлен датчик одного из трех форматов

    18:2725

    Производитель расширил серию модулей памяти HyperX Fury DDR4: Ассортимент включает модули, работающие на эффективных частотах 2133, 2400 и 2666 МГц

    17:358

    3D-карта Colorful GeForce GTX 1080 Ti iGame с жидкокристаллическим индикатором будет оснащена 18-фазной подсистемой питания: Появление 3D-карты Colorful GeForce GTX 1080 Ti iGame в продаже ожидается в апреле, но продаваться она будет только в Китае

    16:2315

    Стало известно, когда TSMC начнет серийный выпуск SoC Apple A11: Apple A11 — не первая SoC, выпускаемая TSMC по 10-нанометровой технологии FinFET

    14:2858

    Asustek планирует выделить разработки в области дополненной реальности в самостоятельное предприятие: Подразделение Glamorfy Taiwan рассчитывает привлечь средства у сторонних инвесторов

    14:007

    Опубликована первая фотография смартфона Honor Note 9, который может получить безрамочный дисплей: Смартфон Honor Note 9 должен получить большой дисплей диагональю не менее шести дюймов

    12:027

    Samsung не будет разделяться: В Samsung пришли к выводу, что разделение могло бы иметь отрицательные последствия

    11:227

    Покупателям смартфона Samsung Galaxy S8 будет доступна новая расширенная гарантия Guard S8: Анонс Samsung Galaxy S8 ожидается 29 марта

    11:0917

    Появилось изображение двух новых вариантов смартфона Huawei Honor 6X: Бюджетный смартфон Huawei Honor 6X оснащен сдвоенной камерой

    10:44

    Аналитики IHS Markit назвали срок, когда гибкие дисплеи AMOLED превзойдут жесткие по продажам: Жесткие панели AMOLED начинают терять привлекательность

    10:166

    LG Display поставит 700 тыс. ЖК-панелей для телевизоров компании Samsung: Samsung заявляет, что официальное соглашение между двумя компания не подписано

    10:156

    Доля дорогих смартфонов Samsung впервые опустилась ниже отметки 30%: Если говорить о средней цене смартфонов, которые продает Samsung, то в 2015 году она составляла 289 долларов, а в прошлом году опустилась до 232 долларов

    10:0727

    Huawei продала 12 млн смартфонов P9 и P9 Plus, намереваясь реализовать не менее 10 млн P10 и P10 Plus: Huawei P9 и P9 Plus стали одними из самых успешных смартфонов в истории компании

    09:59

    Камера смартфона Google Pixel получила ПО, изначально созданное для гарнитуры Google Glass: Камера, установленная в очках Google Glass, является меньше модулей, которые сегодня используются в смартфонах

    09:532

    Toyota и NTT договорились сотрудничать в создании платформы для подключенных автомобилей: Первые испытания совместных разработок должны начаться уже в 2018 году

    09:411

    Фотогалерея дня: работающий смартфон Samsung Galaxy S8+: На одной из фотографий нам впервые демонстрируют приложение камеры в действии

    09:2795

    Uber приостановила тестирование беспилотных автомобилей после крупной аварии: Пресс-атташе Uber подтвердил, что на фотографии действительно изображен один из ее автомобилей, который перевернулся на бок в результате столкновения

    09:1638

    Casetify выпустила серию чехлов для красного смартфона iPhone 7: Пользователям доступны чехлы для iPhone 7 и iPhone 7 Plus, которые предлагаются по 40 долларов

    09:086

    Aura Semiconductor и Mindtree стали партнерами в выпуске решений категории Wireless Personal Area Network (WPAN) для IoT: В активе Aura — самое маленькое IP-ядро радиочастотного приемопередатчика стандарта BTLE 5

    09:07

    Смартфон Xiaomi Mi 6 Plus на новой фотографии похож на предшественника: Xiaomi Mi 6 Plus должен быть оснащен однокристальной системой Snapdragon 835

    08:58

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