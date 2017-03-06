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    6 марта 2017

    Galax и Zotac обещают выпустить собственные варианты 3D-карты GeForce GTX 1080 Ti: Изделие Galax войдет в серию EXOC, изделие Zotac — в серию AMP!

    21:53

    Тест производительности BAPCo TabletMark 2017 подходит для устройств с Android, iOS и Windows 10: Пакет TabletMark 2017 — новая версия кроссплатформенного теста производительности

    21:225

    В этом году ожидается выход сотового модема Intel XMM 7480, обеспечивающего скорость приема 450 Мбит/с: Максимальная скорость передачи составит 150 Мбит/с

    20:465

    Видеокарта GeForce GTX 1080 Ti получила ту же печатную плату, что и Titan X, но на ней размещено большее количество компонентов : Видеокарта GeForce GTX 1080 Ti почти полностью копирует Titan X

    20:1515

    Apple приписывают намерение перейти только на экраны OLED в смартфонах iPhone в 2019 году: В этом году ожидается выпуск примерно 60 млн смартфонов Apple с дисплеями OLED

    20:08127

    Вирджиния стала первым штатом США, где разрешили использовать беспилотные колёсные роботы для доставки товаров: В Вирджинии на по тротуарам будут курсировать беспилотные роботы доставки

    20:006

    Новые варианты декодера HEVC/H.265 Amphion Malone поддерживают видео 4К и 8К с кадровой частотой до 120 к/с и 60 к/с соответственно: Ранее представленные варианты Malone уже успешно используются в серийных SoC

    19:216

    За несколько дней на выпуск MonsterBorg — самоходного шасси для робота, управляемого Raspberry Pi, собрано втрое больше средств, чем намечалось: Отгрузка MonsterBorg должна начаться в мае

    16:348

    Исследование Gartner показало, что домашние «подключенные решения» остаются уделом энтузиастов : Поставщики услуг пока не смогли заинтересовать широкий круг потребителей

    15:4517

    Набор Toshiba EBTZ1041-SK-A1 призван помочь разработчикам носимых устройств IoT: Основой набора служит плата с «концентратором датчиков» TZ1041MBG

    14:481

    В Индии впервые пройдет выставка Mobile World Congress : Индия является вторым по величине рынком смартфонов

    14:44

    Операционный директор Huawei считает, что смартфонам достаточно 4 ГБ ОЗУ: Лао Ши отметил, что дополнительные гигабайты оперативной памяти взвинчивают стоимость смартфона

    14:2925

    Илон Маск вновь напомнил о своей новой компании The Boring Company: Ранее Маск обещал начать бурение первого тоннеля в Лос-Анджелесе до конца февраля

    14:0119

    Появились результаты разогнанной 3D-карты Nvidia GeForce GTX 1080 Ti в тесте 3DMark: Рекомендованная цена Nvidia GeForce GTX 1080 Ti равна $699

    13:5212

    Google может выпустить бюджетный смартфон, который лишится названия Pixel: Смартфон будет выпущен в развивающихся странах

    13:42

    Турецкие антимонопольщики взялись за Google: Ранее комиссия уже рассматривала возможность проведения расследования, но пришла к выводу, что в нем нет необходимости

    13:334

    У Nintendo Switch нет возможности переноса сохранений на карту памяти или другую консоль: Продажи Nintendo Switch начались в конце прошлой недели

    13:156

    В Китае взорвался еще один смартфон Samsung Galaxy S7: Представители Samsung уже занимаются изучение причин, которые привели к взрыву аккумулятора

    12:4417

    Смартфон LG G6 собрал 40 тыс. предзаказов за 4 дня: В Южной Корее смартфон поступит в продажу 10 марта

    12:0316

    В семейство Microchip PIC18F K42 вошли восьмиразрядные микроконтроллеры с независимыми периферийными блоками : Первые десять моделей семейства PIC18F K42 уже выпускаются серийно

    12:00

    На выпуск мобильного источника питания Pi18650 HAT для микрокомпьютера Raspberry Pi собрано в 10 раз больше средств, чем было намечено: Модуль рассчитан на входное напряжение до 16 В и оснащен входным разъемом micro-USB

    11:333

    Экран смартфона Samsung Galaxy S8 может называться Infinity Display: Samsung Galaxy S8 поступит в продажу 21 апреля

    11:2628

    Google опровергла информацию об отказе от развития линейки ноутбуков Pixel : Хромбуки Google вовсе не мертвы, как сообщили СМИ

    11:176

    В Facebook Messenger появятся «Реакции», включая кнопку «Не нравится»: Главным нововведением станет седьмая реакция, которой окажется «дизлайк» («Не нравится»)

    11:055

    IBM строит первый коммерческий квантовый компьютер, который будет доступен в облаке: Для доступа к квантовому компьютеру предназначен специальный API

    10:5825

    Amazon выпустит новые устройства с поддержкой Alexa, которые будут иметь функции телефона и интеркома: Amazon готовит выпустить новые устройства

    08:301

    Мини-ПК Beelink AP42 оснащен ЦП Intel Pentium N4200 и разъемом M.2 для SSD: Дизайн Beelink AP42 в целом не изменился в сравнении с ранней моделью

    08:067

    Apple выпустила новую версию смартфона iPhone, но это вовсе не то, о чём можно подумать: Apple перевыпустила iPhone 6 в новой модификации

    08:00118

    Модуль Physical Keyboard Mod превратит смартфон Moto Z в «боковой слайдер»: Модуль Physical Keyboard Mod оценивается в 60 долларов

    07:3013

    Компания Virgin Orbit займётся доставкой небольших спутников на орбиту посредством компактных ракет LauncherOne: Компания Virgin Orbit будет использовать ракеты LauncherOne для запуска грузов на орбиту

    07:006

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