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    9 марта 2017

    Вычислительный модуль Achilles построен на FPGA Altera Arria 10: К областям применения Achilles отнесено видеовещание и машинное зрение

    23:455

    Продажи коммутаторов Ethernet в 2016 году достигли 24,4 млрд долларов: Лидером рынка коммутаторов Ethernet осталась компания Cisco, но ее доля за год сократилась

    23:07

    У Abaco готов прототип миниатюрной системы в усиленном исполнении на базе Nvidia Jetson TX2: Статус серийного продукта Elroy обретет во втором квартале

    21:266

    Смартфон HP Elite x3 существенно подешевел: Смартфон HP Elite x3 теперь стоит $600

    20:5910

    Fractal Antenna Systems предлагает использовать в умной одежде фрактальные антенны: Компания Fractal Antenna Systems работает в обозначенной области полтора десятка лет

    20:489

    Оператор Sprint косвенно подтвердил факт наличия у смартфона Moto Z2 однокристальной системы Snapdragon 835: Смартфон Moto Z2 получит флагманскую SoC Qualcomm

    20:482

    Apple начала продавать восстановленные ноутбуки MacBook Pro нового поколения, но почти сразу распродала первую партию: В магазине Apple появились первые восстановленные ноутбуки MacBook Pro нового поколения

    20:2945

    Консоль Nintendo Switch достаточно сложно сломать, но крайне легко поцарапать: Экран Nintendo Switch защищён царапающимся пластиком

    20:154

    SoftBank продаст четверть акций ARM инвестиционному фонду, который создаёт совместно с Саудовской Аравией: 25% акций ARM будут проданы инвестиционному фонду

    19:41

    Hewlett Packard Enterprise приобретает компанию Nimble Storage за 1,2 млрд долларов: Nimble Storage переходит под крыло HPE

    19:08

    Microsoft стала размещать рекламу непосредственно в проводнике Windows 10: В проводнике Windows 10 появилась реклама

    18:4449

    Оказывается, Windows 10 некорректно работает с процессорами AMD Ryzen, так что производительность последних может быть ещё выше: Windows 10 не умеет правильно определять количество ядер процессоров AMD Ryzen

    18:2267

    3D-карты Inno3D GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC и Twin X2 сохранили разъемы DVI: Частоты GPU 3D-карт Inno3D GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC и Twin X2 неизвестны

    16:103

    Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ прошли сертификацию FCC : В США будут поставляться смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ вьетнамской сборки

    15:4439

    Руководитель Uber AI Labs покинул свой пост: Кто теперь возглавит Uber AI Labs — пока неизвестно

    15:271

    В серии дисплеев NEC Display V и P вошли модели с экранами размером до 55 дюймов: Дисплеи NEC Display V и P подходят для информационных табло

    14:40

    Шестидюймовый смартфон ZTE Z986 с ОС Android 7.1.1 замечен в тесте GFXBench: Основой смартфона ZTE Z986 служит однокристальная система производства Qualcomm с восьмиядерным процессором

    14:09

    Смартфону Samsung Galaxy S8 приписывают поддержку биометрической аутентификации на основе распознавания лиц: Решение южнокорейского производителя могло быть продиктовано желанием опередить Apple

    13:3433

    Samsung выпустила новые светодиоды для уличного освещения: Вице-президент Samsung Якоб Тарн (Jacob Tarn) завил, что компания продолжит совершенствовать эффективность решений для уличного освещения

    13:267

    JEDEC обновляет стандарт LPDDR4 и публикует новый стандарт LPDDR4X: Новый стандарт LPDDR4X — опциональное расширение

    13:225

    Samsung и LG откроют новые заводы в США: Samsung находится на начальной стадии проектирования и ведет переговоры с правительством пяти американских штатов

    13:1111

    Компания Kateeva, выпускающая системы струйной печати OLED, удвоила производственные площади: Сейчас в Kateeva работает около 300 человек

    13:085

    Foxconn считается нежелательным покупателем полупроводникового бизнеса Toshiba: Причиной называют связи с Китаем

    12:426

    Louis Vuitton выпустила чехлы для iPhone 7 по цене до 325 000 руб.: Самый дорогой Eye-Trunk изготовлен из кожи крокодила золотистого цвета с показа коллекции Louis Vuitton

    12:4143

    Bentley представила свой первый электромобиль: Центральная консоль получила большой изогнутый сенсорный дисплей OLED

    12:2328

    В серию Kingston Gold вошли карточки памяти microSD UHS-I Speed Class 3 объемом до 64 ГБ: Карточки памяти Kingston Gold гарантированно сохраняют работоспособность в диапазоне температур от -25 °C до 85 °C

    12:16

    12-ядерную SoC MediaTek по нормам 7 нм будет производить TSMC: Тестовое производство начнется на заводе TSMC во втором квартале этого года

    12:0114

    Производитель называет Artec Leo первым ручным 3D-сканером с искусственным интеллектом: В сканере используется модуль Nvidia Jetson TX1

    11:531

    Умные кроссовки Xiaomi 90 Minutes Ultra Smart оценены в $43: Поступление в продажу Xiaomi 90 Minutes Ultra Smart ожидается 15 апреля

    11:4518

    Imagination Technologies представила новую графическую архитектуру под названием PowerVR Furian: GPU PowerVR Furian найдут применение в SoC Apple

    11:2510

    Представлен модуль Nvidia Jetson TX2: Прием предварительных заказов на наборы NVIDIA Jetson TX2 Developer Kit стоимостью $599 уже начат

    11:228

    Китай будет доминировать в поставках телевизоров 4K и 8K в ближайшие годы, уверены аналитики IHS Markit: Ожидается, что в этом году телевизоры 4K составят 42% рынка

    10:526

    Брюс Ли сообщил, когда будет представлен смартфон Huawei P11: Решение анонсировать новые смартфоны на MWC позволяет успевать наладить производство и осуществить поставки в магазины до Пасхи

    10:4613

    Акции LG Electronics выросли до годового максимума: Аналитики отмечают, что акции компании должны продолжить свой рост

    10:247

    BlackBerry Aurora стал первым смартфоном производителя, который оснащен слотами для двух SIM-карт: В продажу устройство поступит 13 марта по цене около 260 долларов

    10:156

    Смартфон Oppo F3 Plus оснащен сдвоенной фронтальной камерой: Шестидюймовый дисплей покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5

    10:002

    ATP Electronics предлагает SSD на базе флэш-памяти 3D NAND в микросхемах собственного производства: Компания ATP Electronics представила широкий ассортимент индустриальных SSD с многослойной памятью

    08:561

    Samsung и Microsoft заверили, что занимаются проблемами, поднятыми публикацией WikiLeaks, но ничего конкретного не пообещали: Samsung и Microsoft занимаются устранением уязвимостей

    08:3062

    Док-станция Vaux наделит устройство Amazon Echo Dot автономностью и способностью воспроизводить музыку: Док-станция Vaux для Amazon Echo Dot стоит 50 долларов

    08:00

    Часовая компания Movado представила свои первые умные часы Connect с Android Wear 2.0: Часы Movado Connect будут стоить 495 долларов

    07:301

    Компания Nest работает над более доступной моделью умного термостата, а также ещё несколькими новыми устройствами: Nest выпустит умный термостат с ценой менее 200 долларов

    07:002

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