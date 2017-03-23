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    23 марта 2017

    EK Water Blocks предлагает терминал для водоблоков, в который встроены вращающиеся фитинги: Терминал EK-FC Terminal Rotary 90° стоит 25 евро

    21:203

    В оформлении системных плат MSI B350 Tomahawk Arctic и B350M Mortar Arctic преобладает белый цвет: Плата B350 Tomahawk Arctic типоразмера ATX имеет по два слота расширения PCIe 3.0 x16

    20:554

    Makeblock предлагает конструкторы для создания роботов: Помимо сухопутных роботов, предложен набор для сборки дрона

    18:417

    Выход новых процессоров AMD и Intel пока не помог производителям системных плат: В текущем квартале поставки системных плат сократились

    16:5432

    CeBIT 2017: экспозиция DJI: Компания DJI привезла в Ганновер дрон Inspire 2 и другие модели

    14:494

    Новый логотип Inno3D замечен на CeBIT 2017: Inno3D не забывает о 3D-картах

    13:314

    На CeBIT 2017 демонстрируется 3D-принтер Inno3D: В 3D-принтере Inno3D S1 используется технология послойного наплавления

    13:153

    Samsung Galaxy S8 можно будет вернуть в магазин в трехмесячный срок, получив полную компенсацию: Виртуальный помощник Bixby в течение первых нескольких недель будет иметь ограниченную функциональность

    12:5085

    LG может отчитаться о рекордном квартале за последние 8 лет: Аналитики предполагают, что в этом году компания сможет продать более 6 млн LG G6

    12:384

    Fujitsu и Lenovo отложат объединение производств, выпускающих персональные компьютеры: Причина задержки не названа

    12:333

    Голосовой помощник Bixby позволит управлять всей техникой Samsung: При помощи Bixby компания Samsung намеревается укрепить свои позиции на рынке программных решений

    12:2723

    Защищенные умные часы Casio Pro Trek WSD-F20S оценены в $500: Часы поступят в продажу в июне 2017

    12:1421

    Функция pFail позволяет твердотельным накопителям SMART HRS-M2 не терять данные при отключении питания: В твердотельных накопителях SMART HRS-M2 используется флэш-память типа MLC NAND

    11:535

    Tesla может разместить производство на Украине: Переговоры продолжаются и являются успешными

    11:35117

    Смартфон LeEco XiubalerR оснащен Helio X20 и ОС Android 7.1.2: Смартфон вызывает интерес тем, что вторая бета-версия Android 7.1.2 Nougat вышла только на этой неделе

    11:173

    Хранилище Drobo 5N2 оснащено двумя портами Gigabit Ethernet : Рекомендованная производителем розничная цена Drobo 5N2 равна $499

    11:002

    Пользователи Samsung Galaxy S8 смогут увеличить автономность смартфона, снизив разрешение дисплея: В случаях, когда для вас более важным будет время автономной работы устройства, разрешение можно будет понизить до HD+

    10:3857

    Стало известно, кто будет делать компьютеры для электромобилей Tesla Model 3: Как утверждается, ранее Tesla собирала компьютеры собственными силами, заказывая системные платы

    10:313

    Прототип смартфона со Snapdragon 835 сравнили в тестовых приложениях с OnePlus 3T, Google Pixel XL, Samsung Galaxy S7 и Huawei P10: Samsung Galaxy S8 с данной SoC представят 29 марта

    10:2712

    В этом году Meizu не будет использовать флагманские SoC Snapdragon: На данный момент таковой является Snapdragon 835

    10:1310

    США и Великобритания ввели запрет на перевозку электроники в ручной клади : Причина заключается в появлении информации о попытках террористов замаскировать взрывные устройства под вышеупомянутую технику

    10:0424

    Подтверждены цены смартфонов Huawei P10 и P10 Plus: Подробности о различных версиях смартфонах и их ценах были опубликованы в социальной сети Weibo

    09:511

    Энтузиаст разработал для умных часов Apple Watch Series 2 эмулятор игр Game Boy: В игры для Game Boy теперь можно играть на Apple Watch

    07:0014

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