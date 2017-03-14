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    14 марта 2017

    Одноплатный ПК Orange Pi Win при цене $25 поддерживает ОС Windows 10 IoT: Модель Orange Pi Win поддерживает ряд дистрибутивов Linux

    23:418

    Siempo — смартфон, который должен уменьшить зависимость от смартфона посредством новых функций в смартфоне: Смартфон Siempo стоит 280 долларов

    21:039

    Google помогает индийскому оператору Reliance Jio разработать недорогой смартфон с поддержкой LTE: Google и Reliance Jio работают над недорогим операторским смартфоном

    20:0918

    Прототип гибкого смартфона Samsung будет готов в третьем квартале: Samsung создаст прототип складного смартфона в третьем квартале

    19:5562

    Водоблок Phanteks Glacier G1080 Ti (PH-GB1080Ti_X) предназначен для 3D-карт Nvidia GeForce GTX 1080 Ti и Nvidia Titan X: Продажи Phanteks Glacier G1080 Ti должны начаться в апреле по цене 150 евро

    19:315

    Будущие флагманские смартфоны LG тоже могут получить дисплеи Full Vision: LG зарегистрировала бренд Full Vision

    19:265

    Названа новая дата анонса 3D-карт серии AMD Radeon RX 500: Анонс 3D-карт AMD Radeon RX 500 ожидается в середине апреля

    19:1910

    Гарнитуры виртуальной реальности, построенные на платформе Intel Project Alloy, обойдутся покупателям в 600-900 долларов: Гарнитуры на основе платформы Intel Project Alloy стоит ожидать только в следующем году

    19:16

    Однокристальные системы Wireless Gecko EFR32xG12 предназначены для устройств IoT: Однокристальные системы Wireless Gecko EFR32xG12 поддерживают несколько протоколов IoT

    18:311

    Твердотельные накопители Silicon Motion FerriSSD в корпусах BGA оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с: В новых SSD используется флэш-память с объемной компоновкой 3D NAND

    18:14

    В картах памяти Datakey RUGGEDrive используется флэш-память типа SLC NAND: Карты памяти Datakey RUGGEDrive рассчитаны на эксплуатацию в диапазоне температур от -40 °C до +85 °C

    18:031

    Samsung выделит 7 млрд долларов на расширение 10-нанометрового производства и строительство 7-нанометрового: Нормы 7 нм южнокорейский производитель рассчитывает покорить в 2018 году

    16:4631

    Разработка Altia Systems позволяет получить панорамное видео в реальном времени с помощью сдвоенной камеры PanaCast и SoC Qualcomm Snapdragon 820: Разрешение видео — 3568 x 1536 пикселей

    16:271

    Производство нового iPad с диагональю дисплея 10,5 дюйма начнется на несколько месяцев раньше: Данный планшет будет ориентирован на корпоративный и образовательных сегменты рынка

    15:3117

    Смартфону Xiaomi Redmi Pro 2 теперь приписывают сдвоенную камеру и SoC Helio P25: Устройство должно продаваться по цене $230 за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти

    14:585

    Российский аналог Alibaba начнут создавать в мае 2017: Россия запустит национальную систему интернет-торговли

    13:5544

    LG может уйти с рынка смартфонов Китая: Производитель сфокусируется на других ключевых рынках, включая США, Европу и Корею

    12:5812

    В России могут замедлить Facebook, Twitter и Google, а в перспективе — полностью заблокировать: Кроме того, эти компании не выполняют закон, в котором говорится, что персональные данные пользователей должны храниться на российских серверах

    12:32187

    Производитель умных вибраторов выплатит $3,75 млн за сбор конфиденциальных данных: Покупатели, которые использовали соответствующее приложение, передающее информацию на серверы We-Vibe, получат по 10 тыс. долларов

    12:1923

    SoC Snapdragon 660 набирает в AnTuTu более 100 000 баллов: SoC Snapdragon 660 показывает в AnTuTu весьма впечатляющие результаты

    12:1019

    IP-ядро PLDA XpressRICH4-AXI PCIe 4.0 позволяет связать AXI и PCIe в однокристальных системах : Мост XpressRICH4-AXI избавляет разработчиков от ручной корректировки и позволяет сохранить максимальную производительность интерфейса

    12:02

    Смартфон Sony Xperia XZs уже можно заказать, но продаваться эта модель будет лишь в трёх европейских странах: Sony решила продавать на малом количестве рынков Xperia XZs

    11:5715

    Владельцы iPhone ждут выхода юбилейного смартфона больше, чем iPhone 7 в прошлом году: Степень заинтересованности пользователей может как увеличиться, так и снизиться

    11:5126

    AMD утверждает, что никаких проблем в работе планировщика задач Windows 10 с процессорами Ryzen нет: Windows 10 корректно работает с Ryzen

    11:4421

    Рабочий прототип смартфона с SoC Snapdragon 835 будет показан 22 марта: SoC Snapdragon 835 должна войти в оснащение таких смартфонов, как Samsung Galaxy S8 и S8+, Sony Xperia XZ Premium и Xiaomi Mi6

    11:42

    Глава Huawei сравнил SoC Kirin с процессорами Intel: Напомним, новейшая однокристальная система Kirin 960 нашла применение в смартфонах Huawei Mate 9 и P10

    11:355

    Goertek и Kopin разрабатывают гарнитуру VR с микродисплеями OLED разрешением 2К х 2К: Компания Kopin опубликовала отчет за четвертый квартал 2016 года и год в целом

    11:27

    Mazda добавит поддержку Android Auto и Apple CarPlay всем моделям авто с системой Mazda Connect: Android Auto и Apple CarPlay появятся на автомобилях Mazda

    11:181

    По прогнозу Tractica, в 2025 году будет отгружено 41,2 млн процессоров для глубокого обучения: Для глубокого обучения используются как процессоры общего назначения, так и специализированные решения

    10:582

    Температурные датчики некоторых процессоров AMD Ryzen запрограммированы на показ значений со смещением на +20°С: Со временем необходимая коррекция показаний будет выполняться диагностическими программами и тестами автоматически

    10:1533

    Новое изображение позволяет сравнить смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8 Plus: Анонс смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8 Plus намечен на 29 марта

    09:5455

    Одноплатный ПК F&S armStone A53SD основан на SoC Qualcomm Snapdragon 410E с поддержкой Yocto Linux: ПК F&S armStone A53SD также получил поддержку Windows 10 IoT

    09:451

    Смартфон Nubia Z17 Mini получит сдвоенную камеру и 6 ГБ ОЗУ: Цена Nubia Z17 Mini составит около 275 долларов

    09:303

    Intel покупает Mobileye за 15,3 млрд долларов: В Intel рассчитывает, что приобретение ускорит инновации в автомобильной отрасли

    09:259

    Смартфон Microsoft Surface Phone может выйти лишь в 2018 или 2019 году, но это будет первый смартфон с Windows 10 на платформе ARM: Смартфон Microsoft Surface Phone стоит ожидать лишь через год или два

    08:3042

    В 2019 году Volvo выпустит свой первый электромобиль, который будет стоить около 40 000 долларов: Volvo готовит свой первый электромобиль

    08:004

    Умная акустическая система Amazon Echo получила обновление ПО, благодаря которому к ней можно подключать внешние АС посредством Bluetooth: Amazon Echo теперь можно подключить к акустической системе по Bluetooth

    07:301

    Завтра Intel покажет журналистам SSD Optane на основе памяти 3D XPoint, однако, судя по всему, чуда в итоге не произойдёт: Intel готова показать SSD Optane

    07:0036

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