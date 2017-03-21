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    21 марта 2017

    SoftBank вложит 3 млрд долларов в компанию, о которой вы, скорее всего, никогда не слышали: SoftBank вложит в WeWork 3 млрд долларов

    20:0021

    Apple Clips — новое приложение для фанатов видеороликов и социальных сетей: Apple представила приложение Clips

    19:345

    Появились первые результаты тестирования нового гибридного процессора AMD Raven Ridge: Некий APU AMD Raven Ridge выступает в тесте Fritz Chess на уровне Core i5-6600

    19:1510

    В Швейцарии создан источник питания для электронных устройств, одновременно обеспечивающий жидкостное охлаждение: Окислительно-восстановительный проточный источник питания имеет рекордно высокую эффективность

    19:0411

    Представлены смартфоны Nubia M2, M2 Lite и N2: Смартфон Nubia M2 получил сдвоенную камеру

    18:491

    Технология ARM DynamIQ позволит создавать вычислительные кластеры, состоящие из совершенно разных процессорных ядер: Технология ARM DynamIQ позволит создавать кластеры из восьми различных ядер

    18:2319

    Logitech выпускает защитный чехол для нового планшета Apple iPad: Защитный чехол Logitech для нового планшета Apple iPad адресован школьникам и студентам

    18:205

    Apple получила патент на наушники cо встроенным биометрическими датчиком: Биометрический датчик в наушнике будет касаться козелка

    17:4318

    Irix готовит к выпуску переходник для установки объективов с креплением Canon EF на камеры с креплением Sony E: Кроме того, производитель показал фильтры для объективов Irix

    17:175

    Новый планшет Apple iPad оказался моделью 2014 года с минимальными изменениями. Но зато он дешевле: Apple представила новый планшет iPad

    17:09150

    Новые ремешки для часов Apple Watch: представлена весенняя коллекция 2017 года: Коллекция включает ремешки в полоску из плетеного нейлона, спортивные ремешки Nike и ремешки для Apple Watch Hermès

    16:577

    Во внешнем SSD Adata XPG SD700X объемом до 1 ТБ используется флэш-память 3D TLC NAND: Компактный накопитель Adata XPG SD700X защищен от воды и пыли

    16:25

    Apple представила красный iPhone 7 и новые версии iPhone SE с 32 и 128 ГБ флэш-памяти: Эти смартфоны пополнили линейку устройств (Product) Red

    16:2050

    Ixia показала передачу данных по проводному подключению Ethernet со скоростью 400 Гбит/с: Технология 400 GbE была продемонстрирована на мероприятии OFC 2017

    16:069

    По слухам, продажи смартфонов Samsung Galaxy S8 в Китае начнутся 10 мая: Прием предварительных заказов начнется 28 апреля

    15:3711

    Портативный рекордер Philips VoiceTracer DVT7500 предназначен для записи живой музыки : Новинка разработана специалистами Speech Processing Solutions — дочернего предприятия Philips, созданного в 1954 году

    15:105

    Красный iPhone 7 может поступить в продажу уже сегодня: Мы узнаем всю правду через пару часов

    15:0317

    Ожидается, что Samsung Galaxy S8 опередит Galaxy Note7 по объему предзаказов: Предзаказы на Samsung Galaxy S8 начнут принимать 7 апреля

    14:1625

    Наиболее распространенными носимыми электронными устройствами в ближайшие годы останутся часы и браслеты, полагают аналитики IDC : По прогнозу IDC, продажи носимых электронных устройств к 2021 году вырастут до 237,5 млн штук

    14:083

    Устройство Superscreen превращает ваш смартфон в 10-дюймовый планшет : Разработчики заявляют о совместимости с 97% смартфонов на рынке

    13:489

    Анонсированы умные часы Guess Connect на платформе Android Wear 2.0: Основой новых часов Guess Connect служит SoC Qualcomm Snapdragon Wear 2100

    13:301

    Выпущено приложение, которое упрощает переход с Mac на Surface: Приложение работает по тому же принципу, что и другие подобные программы

    13:264

    В Instagram появилась возможность сохранять ролики после завершения трансляций: Нововведение доступно пользователям iOS и Android

    13:021

    Опубликовано изображение прототипа объектива Irix 45mm f/1.4: По предварительным данным, объектив Irix 45mm f/1,4 будет выпускаться в вариантах для камер Canon и Nikon

    12:091

    Онлайн-магазин Apple Store дразнит сообщением о появлении через несколько часов нового продукта: Через несколько часов Apple представит новые продукты

    11:5326

    Xiaomi Mi6 может оказаться первым водонепроницаемым смартфоном компании: Если Xiaomi планирует конкурировать с лидерами рынка, то компания попросту не имеет права не поддерживать тренды

    11:515

    Опубликованы новые изображения и рекламный ролик смартфона Samsung Galaxy S8: Корейское подразделение Samsung публиковало новый рекламный ролик Samsung Galaxy S8

    11:2512

    Apple сделает смартфон iPhone 8 похожим на самый первый iPhone: Смартфон iPhone 8 будет похож на первенца Apple

    11:0043

    Одноплатный ПК Orange Pi Zero Plus 2 дополнен беспроводным адаптером и модулем eMMC: На плате Orange Pi Zero Plus 2 нашлось место для выводов, совместимых с Raspberry Pi B+

    11:00

    Huawei стал самым ценным китайским брендом смартфонов: Huawei получила награду как компания, наиболее активно развивающаяся за пределами Китая

    10:544

    Apple представит технологии дополненной реальности в iPhone 8, а позже выпустит соответствующие очки: В частности, речь идет о камере смартфона, которая позволит менять точку фокусировки уже после снимка

    10:3833

    CoolerMaster на CeBIT 2017: блоки питания, вентиляторы и кое-что еще: Блок питания MasterWatt Maker 1200 MIJ характеризуется мощностью 1200 Вт

    10:251

    Meizu выпустила аксессуар для селфи вслед за Xiaomi: Емкости встроенного аккумулятора хватает примерно на 10 тыс. снимков

    10:19

    Смартфон Oppo F3 Plus получит поддержку технологии VOOC и камеру с диафрагмой F/1,7: Устройство для поклонников селфи должны представить 23 марта

    10:09

    CoolerMaster на CeBIT 2017: готовые ПК немецкой сборки: Компания Kiebel.de использует компоненты CoolerMaster в своих настольных системах

    09:572

    В процессе конкурса Pwn2Own 2017 хакерам ни разу не удалось взломать Google Chrome, зато Microsoft Edge пал пять раз: Google Chrome — самый защищённый браузер

    09:3021

    Официальные рекламные изображения смартфонов Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ подтверждают утечки, касающиеся дизайна аппаратов: Появились рекламные изображения флагманов Samsung

    08:3038

    Samsung показала накопитель Z-SSD на памяти Z-NAND с производительностью до 750 000 IOPS: Накопители Samsung Z-SSD выделяются огромной производительностью

    08:0022

    16-ядерный процессор AMD будет работать на частотах 2,4-2,8 ГГц при TDP в 150 Вт: 16-ядерный процессор AMD получит исполнение LGA SP3r2

    07:3032

    Проект модульного смартфона Энди Рубина лишился основного инвестора. Возможно, по вине Apple: Компания Essential Products лишилась инвестиций в 100 млн долларов

    07:0016

    Основу экспозиции Toshiba на выставке CeBIT 2017 составили HDD, SSD и флэш-накопители : Toshiba продолжает использовать марку OCZ

    03:08

    Внешний накопитель Toshiba Canvio for Smartphone позволяет легко организовать резервное копирование информации, хранящейся в памяти смартфона: Объем накопителя — 500 ГБ

    02:313

    Карточки памяти Toshiba microSD серии Exceria Pro M402 получили маркировку A1: Серия Toshiba Exceria Pro M402 включает карты памяти microSD объемом от 16 до 128 ГБ

    01:38

    Столики Nerdytec Couchmaster дают возможность пользоваться компьютером, с комфортом расположившись на диване: В ассортименте Nerdytec есть несколько вариантов Couchmaster, различающихся оформлением

    00:557

    SilverStone TP01-M2: силиконовая прокладка для охлаждения пылких SSD: Теплопроводность SilverStone TP01-M2 составляет 4 Вт/(м∙К)

    00:0710

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