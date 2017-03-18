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    18 марта 2017

    Флэшка Silicon Power xDrive Z50 получила разъем Lightning для устройств Apple: Накопитель Silicon Power xDrive Z50 получил симпатичный и скромно оформленный корпус

    18:5218

    Более качественные фото видеокарты Radeon RX Vega указывают на то, что её система охлаждения может быть окрашена в серебристый цвет: Появились более качественные снимки видеокарты AMD с GPU Vega

    17:4510

    В базе данных FCC замечен смартфон Nokia TA-1038: Предположительно, TA-1038 — разновидность смартфона Nokia 6 для США

    17:41

    Zotac планирует показать на выставке CeBIT 2017 новые мини-ПК ZBox с интерфейсом Thunderbolt 3 : Модель CI549 nano имеет пассивное охлаждение

    17:345

    Shft IQ — трекер активности для бегунов, оснащённый искусственным интеллектом и основанный на модуле Intel Curie: Трекер для бегунов Shft IQ можно купить за 60 долларов

    17:1410

    Беспроводная точка доступа Zyxel WAC5302D-S, рассчитанная на настенный монтаж, предназначена для гостиничных номеров: Беспроводная точка доступа Zyxel WAC5302D-S соответствует спецификации 802.11ac

    16:069

    Несмотря на конструкцию, смартфон HTC U Ultra разбирается гораздо легче предыдущих флагманов компании: Смартфон HTC U Ultra не так уж сложно разобрать

    15:25

    Подводный бокс для камеры Panasonic Lumix DC-GH5 пополнил ассортимент Ikelite : Рекомендованная производителем розничная цена изделия 71305 — $1695

    15:091

    AMD готовит потребительскую платформу HEDT с 16-ядерным процессором : AMD выпустит 16-ядерный потребительский CPU

    15:0145

    Появились фотографии компонентов Samsung Galaxy S8: Анонс новых флагманских смартфонов Samsung назначен на 29 марта

    14:5015

    Все процессоры AMD Ryzen 5 пока основаны на полноценном восьмиядерном кристалле, что оставляет надежду на возможность разблокировки: CPU AMD Ryzen 5 содержат по восемь ядер, просто часть отключена

    14:4017

    Смартфоны Nokia 7 и Nokia 8 примерят SoC Qualcomm Snapdragon 660: Устройства также получат металлические корпуса, выполненные по технологии unibody, и экраны с тонкими рамками

    14:157

    3D-карта Colorful GeForce GTX 1080 Ti iGame будет оснащена цветным жидкокристаллическим индикатором: Толщина система охлаждения с тремя вентиляторами такова, что карта будет занимать в корпусе три слота

    13:259

    Игровой ноутбук Gigabyte Sabre 15 оснащается 3D-картами Nvidia семейства GeForce GTX 1050: В конфигурацию Gigabyte Sabre 15 входит процессор Intel Core i7-7700HQ

    13:152

    Твердотельные накопители Biostar M200 типоразмера M.2 выпускаются объемом 120 и 240 ГБ: В накопителях, оснащенных интерфейсом SATA 6 Гбит/с, используются контроллеры Marvell

    12:59

    Глава самого доходного подразделения Nokia покидает свой пост, предваряя реорганизацию компании: По мнению руководства Nokia, сервисы выходят на передний план в условиях замедления рынка оборудования для сотовых сетей

    12:392

    Новый флагман Umidigi C Note похож на Xiaomi Mi Mix, но имеет сдвоенную камеру: Информации о других характеристиках и дате выхода Umidigi C Note у нас пока нет

    12:272

    В этом году в персональных компьютерах Lenovo появятся китайские процессоры Zhaoxin ZX-D: В будущем году ожидается выпуск 16-нанометровых процессоров Zhaoxin

    12:1711

    Samsung Galaxy S8+ с SoC Exynos 8895 в тесте GeekBench опередил версию со Snapdragon 835 : В многопоточном тесте лидирует Samsung Galaxy S8+, а второе место занимает Huawei Mate 9

    12:0727

    Безрамочный 65-дюймовый телевизор Xiaomi будет стоить $2900: При цене около 2900 долларов этот телевизор должен стать самым дорогим из всех, что когда-либо выпускал известный китайский производитель

    11:5832

    Catcher отчиталась о результатах работы за прошлый год: По прогнозу аналитиков Catcher, в 2017 году компания продемонстрирует существенный рост показателей

    11:41

    В алюминиевом компьютерном корпусе Streacom F12C Optical помещается до 24 накопителей и оптический привод: Доступно два варианта Streacom F12C Optical — серебристый и черный

    11:007

    Philips выпускает лампы Hue с цоколем E14: Лампы Philips Hue будут доступны и с цоколем E14

    08:0015

    Sony работает над технологией беспроводной передачи энергии между потребительскими устройствами: Sony может разработать технологию, позволяющую без проводов заряжать один смартфон от другого

    07:008

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