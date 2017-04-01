  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    1 апреля 2017

    Новое поколение смартфонов Asus ZenFone может получить SoC MediaTek: Если Asus выстроится в очередь за теми, кто ждет Snapdragon 835, то ее новые смартфоны могут задержаться до середины лета

    13:0612

    Благодаря продажам памяти DRAM и NAND полупроводниковый рынок в прошлом году показал незначительный рост: Полупроводниковый рынок вернулся к росту

    12:423

    Глава Xiaomi подтвердил, что смартфон Xiaomi Mi6 выйдет в этом месяце: Ниже вы можете оценить очередную дизайнерскую версию того, как может выглядеть Xiaomi Mi6

    12:248

    Благодаря рекордным продажам смартфонов Apple, компания Foxconn существенно нарастила чистую прибыль: Чистая прибыль Foxconn превысила ожидания аналитиков

    12:1016

    Источники сообщают о смартфоне Samsung Galaxy S8 Mini за $399: Это похоже на первоапрельскую шутку, хотя оригинальная заметка была опубликована на сайте Phone Radar вчера

    12:0264

    MSI выпустит две видеокарты GTX 1080 Ti Sea Hawk с гибридной СО: Адаптеры MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk оснащены СО Corsair H55 AIO

    11:552

    Дактилоскопический датчик CrucialTec для устройств Интернета вещей оснащен собственным процессором: CrucialTec является одним из главных поставщиков сканеров отпечатков пальцев для LG Electronics, Huawei, Oppo, Vivo и других компаний

    11:502

    16-ядерный процессор AMD получит графическое ядро: 16-ядерный процессор AMD будет являться APU

    11:3819

    Системные платы Asus 200-ой серии обзавелись поддержкой Intel Optane: На некоторых платах обновление прошивки выполняется с помощью функции Asus USB BIOS Flashback

    10:294

    Опубликовано изображение 3D-карты ELSA GeForce GTX 1080 Ti S.A.C: В отличие от референсного образца, ELSA GeForce GTX 1080 Ti S.A.C имеет разъем видеовыхода DVI-D

    10:17

    В 2018 году Sony планирует выпустить среднеформатный датчик изображения разрешением 150 Мп: В датчике Sony IMX411 найдет применение технология обратной засветки

    09:3219

    Apple, Amazon и Google тоже пытаются купить полупроводниковое производство Toshiba: Помимо вышеупомянутых компаний, в числе возможных покупателей фигурируют Western Digital, Micron Technology и SK Hynix

    08:3924

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    апрель
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018