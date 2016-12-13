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    13 декабря 2016

    cPro — «костыль», наделяющий ноутбук Apple MacBook Pro образца 2016 года привычным набором портов: Сбор средств на выпуск cPro стартовал на сайте Kickstarter

    21:1168

    Робот TankBot поставляется в виде набора для самостоятельной сборки: Робот TankBot на гусеничном ходу пополнил семейство Jimu Robot

    20:4014

    Virtium анонсирует продажи модулей памяти VLP RDIMM DDR4 объемом 64 ГБ: Поставки модулей объемом 64 ГБ производитель обещает начать в январе 2017 года

    20:204

    Synaptics представила оптический датчик отпечатков пальцев Natural ID FS9100, который можно разместить под защитным стеклом: Synaptics представила оптический дактилоскоп Natural ID FS9100

    20:174

    Опубликовано новое фото черного варианта смартфона Samsung Galaxy C9 Pro: В оснащении Samsung Galaxy C9 Pro можно выделить камеры разрешением 16 Мп

    19:589

    Начались продажи серверных модулей памяти Crucial DDR4-2666: По подсчетам производителя, новые модули на 11% быстрее модулей памяти Crucial DDR4-2400

    19:447

    VESA сообщила о готовности спецификаций теста совместимости продукции, поддерживающей USB-C и DisplayPort Alt Mode: В настоящий момент спецификации проходят последнюю проверку

    19:3110

    Force MP500 — самые быстрые твердотельные накопители Corsair: Накопители Corsair Force MP500 предложены объемом 120, 240 и 480 ГБ

    19:189

    Смартфон Samsung Galaxy C7 Pro будет похож на модель Galaxy C9 Pro: Смартфон Samsung Galaxy C7 Pro примерит на себя разделённые полоски для антенн

    19:185

    JDI получит 650 млн долларов от INCJ и станет основным акционером JOLED: Чтобы доля JDI в JOLED превысила 50%, достаточно 100 млн долларов

    17:516

    Еврокомиссия оштрафовала японских производителей аккумуляторов за ценовой сговор: В Еврокомиссии отмечают, что существование картеля признали все его участники

    16:3432

    Новая версия браузера Opera умеет «на лету» конвертировать валюты: Opera 42 может конвертировать валюты без всяких расширений

    16:099

    В 2017 году ожидается выпуск трех моделей зеркальных камер Canon: Среди новинок будет модель Canon EOS 6D Mark II

    16:0813

    Разборка смартфона Meizu Pro 6 Plus показала, что инженеры обошлись без использования тепловой трубки: Разобрать смартфон Meizu Pro 6 Plus оказалось достаточно просто

    15:447

    Фото дня: красный смартфон Oppo R9S: Продажи красного варианта Oppo R9S начнутся в Китае до конца года

    15:245

    Google приобрела компанию Cronologics, которая теперь займётся развитием ОС Android Wear : Компания Cronologics стала частью Google

    15:081

    Nokia 150 — первый мобильный телефон Nokia, созданный HMD Global: Мобильный телефон Nokia 150 стоит 26 долларов

    14:5215

    AMD показала прототип устройства Vega Cube, содержащего четыре GPU нового поколения: AMD Vega Cube имеет производительность 100 TFLOPS

    13:4526

    Seagate и SK Hynix создадут совместное предприятие по выпуску корпоративных SSD : Seagate и SK Hynix создадут нового игрока на рынке корпоративных SSD

    13:25

    Royal Philips повторно пытается продать подразделение Lumileds, но теперь значительно дешевле: Royal Philips продаст своё подразделение Lumileds за 1,5 млрд долларов

    13:134

    По мнению IHS, каждый пятый отгруженный дисплей AMOLED для смартфонов будет изогнутым: Поставки изогнутых дисплеев в 2017 году вырастут на 135%

    12:598

    Слайды с грядущей трансляции New Horizon раскрывают подробности о восьмиядерном процессоре AMD Ryzen: Процессоры AMD Zen действительно будут называться Ryzen

    12:504

    Sony лидирует на рынке гарнитур виртуальной реальности: Рынок VR вырос до 2 млн устройств по итогам года

    12:28

    SpaceX планирует отправить людей в космос не в 2017, а в 2018 году: В SpaceX заявили, что компании нужно больше времени для проверки всех систем и при необходимости внесения корректировок

    12:1518

    Apple может стать участником самого крупного технологического инвестиционного фонда: Apple может инвестировать в фонд SoftBank 1 млрд долларов

    12:106

    Диагональ видимой части дисплея iPhone 8 может составить 5,2 дюйма: О дисплее iPhone 8 Plus источник ничего не сообщил

    11:4650

    Microsoft утверждает, что разочарованные владельцы MacBook Pro переходят на Surface Book: В ноябре этого года Microsoft заявила о том, что устройства линейки Surface продемонстрировали рекордный в плане продаж результат

    11:3448

    Asustek планирует сохранить лидирующую позицию на рынке игровых мониторов в 2017 году: Игровые мониторы сегодня составляют около 10% от поставок всех мониторов Asustek в Европу и Северную Америку

    11:005

    Усилитель сигнала Xiaomi Wi-Fi Amplifier 2 предлагается за $7: Начало продаж Xiaomi Wi-Fi Amplifier 2 ожидается 15 декабря

    10:485

    Крис Армсон, возглавлявший проект беспилотного автомобиля Google, основал собственную компанию: Специалисты считают, что с привлечением финансов у Армсона проблем не возникнет, учитывая его авторитет и послужной список

    10:285

    Смартфоны Samsung Galaxy C5 Pro и C7 Pro задерживаются до января 2017: Камера характеризуется 16-мегапиксельным датчиком изображения и диафрагмой F/1,7

    10:0526

    Смартфон UMi Plus сегодня обновляют до Android 7.0 Nougat: В ближайшее время (24 декабря) обновление получат также владельцы смартфонов UMi Max и UMi Super

    09:551

    Карты памяти Silicon Power High Endurance microSDHC и microSDXC имеют увеличенный ресурс для записи видео: Карты Silicon Power High Endurance microSDHC и microSDXC основаны на флэш-памяти MLC

    09:092

    AMD продемонстрировала превосходство карт с GPU Vega перед соперниками в игровых и профессиональных задачах: Карта AMD с GPU Vega оказалась быстрее даже Tesla P100

    08:3022

    Смартфон Oukitel C5 Pro будет основан на SoC MediaTek MT6737: Смартфон Oukitel C5 Pro пополнит легион бюджетных смартфонов

    08:08

    Термостаты Nest понимают голосовые команды, отданные со смартфона посредством помощника Google Assistant: Возможности голосового помощника Google Assistant расширяются

    08:004

    Apple не позволила Samsung разместить в онлайн-магазине App Store приложение платёжного сервиса Samsung Pay Mini: Сервис Samsung Pay Mini не появится на iOS

    07:3048

    Проблемой с ремонтом смартфонов Apple в России займётся ФАС: ФАС завела дело против Apple

    07:0045

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