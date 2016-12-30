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    30 декабря 2016

    Игровой ноутбук Asus ROG GX501 при толщине менее 17 мм будет располагать 3D-картой GeForce GTX 1080 : Asus готовит самый тонкий из своих игровых ноутбуков

    21:2423

    В Windows 10 может появиться специальный игровой режим: В Windows 10 после обновления появится игровой режим

    20:4619

    Процессоры AMD Ryzen смогут разгоняться до частоты около 5 ГГц при использовании воздушного охлаждения: Процессоры AMD Ryzen будут иметь хороший частотный потенциал

    20:2725

    Камера Panasonic Lumix DMC-GH5 позволит снимать видео с кадровой частотой до 180 к/с: Анонс камеры Panasonic Lumix DMC-GH5 ожидается 4 января

    19:5710

    Смартфон BlackBerry Mercury получит дисплей разрешением 1620 х 1080 пикселей и ОС Android 7.0: Смартфон BlackBerry Mercury будет работать под управлением актуальной версии Android

    19:55

    Комплект Patton CopperLink 1101 обеспечивает подключение PoE на расстоянии до 915 м: Комплект Patton CopperLink 1101 расширяет возможности по установке оборудования, подключаемого по PoE

    19:16

    Ожидается, что в 2017 году будет изготовлено 150 млн гибких панелей AMOLED: Из-за превышения спроса над предложением массово выпускать смартфоны с дисплеями AMOLED в 2017 году смогут только Samsung и Apple

    18:5613

    EK Water Blocks завершила год анонсом водоблока EK-Supremacy EVO 10th Anniversary: Памятный водоблок отделан позолотой

    15:58

    Совместное предприятие Foxconn и Sharp построит в Китае фабрику по выпуску жидкокристаллических панелей: На строительство будет выделено 8,8 млрд долларов

    15:146

    Гибридный планшет E Fun Nextbook Flexx 12 Flip работает под управлением Windows 10: Продажи E Fun Nextbook Flexx 12 Flip должны начаться во втором квартале 2017 года

    14:21

    Meizu и Qualcomm уладили споры, подписав патентное соглашение: Информацию о подписании патентного лицензионного соглашения опубликовала Qualcomm

    14:091

    Названы цены смартфонов Samsung Galaxy A образца 2017 года: Анонс смартфонов Samsung Galaxy A образца 2017 года ожидается на следующей неделе

    14:078

    В Windows 10 появится возможность временно отключить автоматическую установку обновлений: Автоматическая установка обновлений не всегда желательна

    13:5320

    Samsung патентует носимое электронное устройство в форме браслета с гибким экраном: Разработки в этой области южнокорейский производитель ведет не первый год

    13:3011

    По мнению аналитиков, смартфон iPhone 7 оказался недостаточно интересным, чтобы Apple смогла извлечь пользу из истории с Samsung Galaxy Note7: У Apple просто не оказалось смартфона, который оказался бы достаточно привлекательным для пользователей Samsung

    12:5850

    Опубликован график выпуска смартфонов Meizu на 2017 год : Также в документах говорится об используемых однокристальных системах

    12:391

    Появились изображения и основные спецификации камеры Panasonic Lumix DMC-GF9: Анонс камеры Panasonic Lumix DMC-GF9 системы Micro Four Thirds ожидается в январе

    12:306

    Представлены зарядные аксессуары Kanex для часов Apple Watch: GoPower Watch Stand и GoPower Watch Mini поступят в продажу в феврале 2017 по цене $80 и $60 соответственно

    12:05

    Новый бюджетный смартфон Meizu будет ориентирован на поклонников селфи: В продажу смартфон должен поступить уже в январе по очень доступной цене

    11:461

    Скорость потоковых операций чтения SSD PNY CS2030 превышает 2700 МБ/с: Накопители PNY CS2030 относятся к бюджетному сегменту

    11:458

    В Windows 10 появился «зеленый экран смерти»: Это позволит разработчикам сразу определять, из какой версии поступает то или иное сообщение об ошибке

    10:4334

    HTC опровергла информацию о скором анонсе шлема виртуальной реальности Vive 2 : Сообщалось об использовании в HTC Vive 2 двух дисплеев разрешением по 4К с частотой обновления 120 Гц

    10:303

    LG представила беспроводные гарнитуры Tone Studio и Tone Free: Наушники заряжаются, когда находятся на своих местах в нашейном обруче

    10:214

    Поставки смартфонов Huawei P9 и P9 Plus превысили 10 млн единиц: В данный момент Huawei занимает более 15% рынка смартфонов в 30 странах и более 20% в 20 странах мира

    10:104

    Миниатюрный одноплатный ПК ADL ADLE3800SEC получил два порта Gigabit Ethernet: Плата ADL ADLE3800SEC характеризуется габаритами 75 х 75 мм

    09:0110

    Samsung выпустит беспроводные наушники вместе со смартфоном Galaxy S8, так как последний будет лишён аудиоразъёма: Для смартфона Galaxy S8 будут выпущены беспроводные наушники

    07:30160

    Apple возглавила список самых влиятельных компаний, составленный специалистами World Brand Lab: Половина самых влиятельных компаний в мире — из США

    07:0015

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