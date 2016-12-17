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    17 декабря 2016

    Удивительные способности смартфона Honor Magic объясняются использованием разработок Tobii: Honor Magic — первый смартфон, в котором используется технология слежения за движениями глаз, разработанная Tobii

    20:5443

    Switch Bot превращает любой выключатель в «умный»: Рассчитывая собрать не меньше $3000, создатель Switch Bot уже собрал более $63 000

    20:3014

    Определены лучшие фотографии 2016 года, опубликованные на сайте Flickr: Первую позицию заняла фотография, сделанная камерой Nikon D800

    19:4019

    По мнению производителя, микроконтроллеры Renesas RH850/P1L-C Group найдут применение в самоуправляемых автомобилях: Микроконтроллеры RH850/P1L-C Group вошли в серию RH850/P1x-C

    19:0310

    Samsung принадлежит 22% всех мощностей, выпускающих полупроводниковую продукцию с использованием 300-мм пластин: TSMC находится на четвертом месте с 13%

    18:1824

    Специалисты NTU и NTHU создали органические светодиоды, работающие в ближней инфракрасной области с рекордной эффективностью: К областям применения IR OLED отнесены автомобильная электроника и медицинские приборы

    17:456

    Патентный тролль выиграл спор с Apple, используя патенты, ранее принадлежавшие Nokia: Apple должна выплатить Core Wireless компенсацию за нарушение патентов

    15:2025

    Смартфоны Xiaomi Mi Note, Mi 4c, Mi 4s и Mi Max получат обновление Android 7.0 Nougat: Даты выхода обновлений пока неизвестны

    14:295

    Вспыхнул очередной смартфон Apple iPhone 6s, судьба его владельца неизвестна: Apple пока не признает наличие проблемы

    14:21122

    Игровой ноутбук Acer Predator 17X нового поколения получит CPU Intel Core i7-7820HK и самую производительную мобильную видеокарту: Новая версия ноутбука Acer Predator 17X станет намного производительнее

    14:0113

    Магазин B&H проговорился о дате анонса камеры Panasonic Lumix DMC-GH5: По предварительным сведениям, в Европе камера Panasonic Lumix DMC-GH5 будет стоить 1800-2000 евро

    14:008

    В первой половине 2017 года платёжный сервис Samsung Pay заработает в Индии: Индия получит сервис Samsung Pay в течение полугода

    13:33

    Индонезийским налоговикам оказалось мало предложенного Google, сделка отложена: В Google попросили дополнительное время на подготовку отчетности

    12:48

    В обновленных мини-ПК Asus VivoMini VM65 используются процессоры Intel Kaby Lake: Asus VivoMini VM65 будут предлагаться с процессорами Intel i3-7100U, Core i5-7200U и Core i7-7500U

    12:3011

    Vine останется, но только как приложение: На январь запланирован выход Vine Camera в версиях для iOS м Android

    12:29

    Apple не увеличивала автономность MacBook Pro в обновлении macOS Sierra 10.12.2: Сообщения об увеличении автономности MacBook Pro после установки macOS Sierra 10.12.2 назвали анекдотическими

    11:4912

    За сутки Super Mario Run скачали около 10 млн пользователей устройств с iOS, которые потратили на игру $4 млн: Рекорд по количеству загрузок в App Store теперь принадлежит Super Mario Run

    11:484

    Электромобиль Faraday Future разгоняется до 100 км/ч быстрее, чем Tesla Model X P100D, Ferrari 488 GTB и Bentley Bentayga: Презентация Faraday Future запланирована на 3 января

    11:2619

    YouTube для iOS теперь поддерживает разрешение 1440p на устройствах с экранами размером 4,7 дюйма и 1080p — на экранах размером 4 дюйма : Увеличение разрешения позволило повысить качество изображения

    11:151

    Apple начала продавать восстановленные плееры iPod Touch шестого поколения: Плеер iPod Touch шестого поколения можно купить у Apple с экономией в 15%

    11:118

    Innolux намеревается стать крупнейшим поставщиком автомобильных дисплеев: Innolux выпускает не только плоские, но и изогнутые панели

    10:43

    Опубликованы первые фотографии смартфона Blackview P2 : Цена все еще не сообщается

    09:563

    Смартфоны Samsung Galaxy C5 Pro и C7 Pro могут поступить в продажу 21 января: Cмартфон Samsung Galaxy C7 Pro получит дисплей диагональю 5,2 дюйма разрешением 1920 х 1080 пикселей, однокристальную систему Snapdragon 626, 4 ГБ оперативной памяти

    09:464

    Canon предупреждает о появлении на рынке поддельных объективов EF 50mm F1.8 II: Производитель предупреждает, что снимает с себя ответственность за возможные последствия использования поддельных объективов

    09:0013

    Корпус Xigmatek Eden получил многоцветную подсветку и акриловое окно: Корпус Xigmatek Eden объединяет блок питания и накопители в одном отсеке

    08:41

    Lenovo выпустит мобильный компьютер Yoga Book с Chrome OS в будущем году: Точная дата выпуска мобильного компьютера Yoga Book с Chrome OS пока неизвестна

    08:30

    Разрешение основной камеры смартфона LeEco Le X920 составит 23 Мп: Смартфон LeEco Le X920 оснастят камерой с большим разрешением

    08:001

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