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    24 декабря 2016

    Корпуса Transcend CM42 и CM80 для внешних накопителей рассчитаны на SSD типоразмера M.2: Для подключения к хосту Transcend CM42 и CM80 оснащены интерфейсом USB 3.1 Gen 1

    20:105

    Смартфон Motorola Moto X Style с ОС Android 7.1.1 Nougat замечен в тесте GFXBench : К сожалению, когда точно выйдет обновление, пока неизвестно

    19:326

    Представлены 3D-принтеры XYZprinting Nobel 1.0A и da Vinci 1.0 Pro 3-in-1 : В модели Nobel 1.0A используется технология стереолитографии (SLA), в da Vinci Pro 1.0 Pro 3-in-1 — послойного наплавления (FDM)

    19:107

    Космический корабль Virgin Galactic SpaceShipTwo совершил второй испытательный полет: Как и в начале декабря, аппарат двигался в режиме планирования

    18:0473

    Fibocom выпускает самый тонкий модуль LTE Cat 1 для интернета вещей с резервным подключением 3G/2G: Ознакомительные образцы L816-AM уже доступны

    17:242

    Инсайдер сообщает о наличии в Xiaomi Mi6 сдвоенной камеры разрешением 20 Мп: Выход устройства ожидается в марте

    14:1411

    Смартфону Samsung Galaxy S8 Plus приписывают шестидюймовый дисплей: Источник подтверждает предыдущую информацию о том, что корпус Samsung Galaxy S8 Plus сохранит примерные габариты Galaxy S7 Edge

    13:4571

    Умные часы Apple Watch будущих поколений могут стать тоньше и легче за счёт переноса части компонентов в браслет и пряжку: Компоненты Taptic Engine часов Apple Watch можно разместить в ремешке

    13:3831

    Назван автопроизводитель, машинами которого больше всего довольны владельцы: Такие бренды, как BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen заняли 14, 19 и 24 места соответственно

    13:3484

    Умные часы No. 1 G3 + оснащены вращающимся безелем: Кроме того, часы оснащены датчиком сердечного ритма и шагомером

    13:0610

    Видео дня: Tesla Gigafactory: Строительство далеко от завершения, но оно продвигается

    12:1822

    Обновленный автопилот для электромобилей Tesla выйдет на следующей неделе: Обновленный автопилот для электромобилей Tesla не будет превышать скорость

    11:426

    Телевизоры Sharp вернутся в Европу: Sharp покупает словацкую компанию UMC

    11:2431

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