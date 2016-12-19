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    19 декабря 2016

    Oticon Opn — первый слуховой аппарат, подключаемый к интернету: Подключение используется для доступа к сервису IFTTT

    19:1811

    Смартфон Samsung Galaxy S8 может оказаться значительно дороже предшественника: Слухи приписывают смартфону Galaxy S8 стоимость в $900

    19:0681

    ZapGo представит на CES 2017 альтернативу литий-ионным аккумуляторам: Аккумуляторы Carbon-Ion объединяют достоинства ионисторов и литий-ионных аккумуляторов

    18:5610

    Тесты Cinebench R15 и Fritz Chess Benchmark демонстрируют превосходство CPU AMD Ryzen над Intel Core i7-7700K: Процессор AMD Ryzen будет немного быстрее флагмана Intel

    18:4476

    Аналитики Gartner назвали год, когда станут широко распространены «умные машины»: «Умные машины» в понимании Gartner — это не транспортные средства

    18:388

    ФАС подозревает LG, Alcatel, Sony и Asus в попытке координации ценообразования на смартфоны: LG, Alcatel, Sony и Asus попали под наблюдение ФАС

    18:2116

    Apple подала апелляцию, не желая платить Евросоюзу 13 млрд евро: В компании полагают, что она стала объектом преследования из-за коммерческого успеха

    18:1648

    Fiat Chrysler Automobiles передаёт компании Waymo 100 беспилотных автомобилей Chrysler Pacifica: Google в лице Waymo получит 100 беспилотных машин Chrysler Pacifica

    18:003

    Для Olympus OM-D E-M1 выпущено обновление прошивки, устраняющее ошибку в предыдущей версии, блокировавшей камеру: Новая версия носит номер 4.3

    17:489

    Apple ищет специалиста по тестированию литий-ионных аккумуляторов: Куда делся предыдущий — неизвестно

    17:3237

    Приставка Nintendo Switch получит SoC Tegra X1 со значительно сниженными частотами GPU: SoC в приставке Nintendo Switch будет работать на низких частотах

    16:544

    Приняты спецификации NFC Controller Interface 2.0, NFC Activity 2.0 и NFC Digital Protocol 2.0, а также NFC Type 5 Tag Candidate: Организация NFC Forum приняла три новые спецификации и один черновик

    16:51

    Названа цена беззеркальной камеры Sigma sd Quattro H: Кроме того, производитель сообщил, когда начнутся поставки Sigma sd Quattro H

    16:314

    В Сети появилось фото смартфона Nokia P, оснащённого однокристальной системой Snapdragon 835: Смартфон Nokia P получит флагманскую SoC Qualcomm

    16:307

    Полнокадровый объектив для макросъемки Zhongyi Mitakon 20mm f/2.0, обеспечивающий увеличение 4,5x, стоит $199: Объектив выпускается в вариантах с креплениями Canon EF, Nikon F, Sony FE, Sony Alpha, Pentax K, Sony E, Micro Four Thirds и Fuji X

    16:0210

    BlackBerry открывает научно-исследовательский центр разработки ПО для беспилотных автомобилей: BlackBerry намерена усилить свои позиции на рынке ПО для беспилотных авто

    16:021

    Компания 8848 Phones выпустила смартфон за $2880 с фронтальной камерой разрешением 30 мп: Дизайнер украсил заднюю панель смартфона пластиной с изображением дракона, которая покрыта 18-каратным золотом

    15:494

    Контроллер Phison PS8311 соответствует спецификации UFS 2.1 и поддерживает флэш-память 3D TLC NAND: PS8311 — первый контроллер UFS в ассортименте Phison

    15:37

    Собраны средства на выпуск флэшки U-Ring с магнитом, предназначенной для смартфонов Apple iPhone : Помимо самого накопителя с разъемами Lighting и USB, в комплект входит «база» с кольцом и магнитом

    15:0410

    Аналитики снова взялись за повышение прогнозов финансовых показателей Samsung: Операционная прибыль Samsugn будет выше, чем ожидалось ранее

    15:034

    Смартфоны Xiaomi Mi 6S, 6E и 6P могут получить однокристальные системы разных производителей: Информацию предоставил хорошо зарекомендовавший себя китайский инсайдер под ником @kJuma

    15:005

    Опубликовано изображение экшн-камеры MGCool Explorer 2: Защищенный корпус устройства будет выполнен с использованием материалов черного и оранжевого цветов

    14:44

    Красный смартфон Oppo R9s поступит в продажу 23 декабря по цене $400: В характеристиках никаких изменений нет

    14:332

    Смартфон Samsung Galaxy Note8 получит аккумулятор производства LG: Сейчас Samsung закупает аккумуляторы у Samsung SDI и ATL

    14:2414

    20 декабря Xiaomi представит ещё одну электрическую зубную щётку: Xiaomi готовится обновить ассортимент зубных щёток

    14:248

    Устройство pcProx 13.56 MHz Nano предназначено для бесконтактного считывания смарт-карт: Считыватель поддерживает карты стандартов NFC 1 (Topaz), iCLASS Seos, ISO 14443B, FeliCa (NFC 3), CEPAS и Oyster

    14:00

    Galax показала видеокарту GeForce GTX 1070 в однослотовом исполнении: Galax приготовила однослотовую GeForce GTX 1070

    13:478

    Графический процессор видеокарты впервые удалось разогнать до частоты более 3 ГГц: Видеокарта Galax GTX 1060 HOF разогналась до 3 ГГц

    13:387

    Nissan, Renault и Mitsubishi будут использовать единую платформу электромобилей : Ожидается, что использование единой платформы позволит снизить цены на электромобили

    13:342

    На выпуск миниатюрной объемной модели части Вселенной уже собрано более 210 000 евро: В прозрачной сфере диаметром 8 см показано взаимное положение 380 000 галактик

    12:1718

    Samsung работает над шлемом Gear VR 2, а также конкурентом Microsoft HoloLens: Формально Samsung уже выпустила две версии Samsung Gear VR, однако обе относятся к первому поколению данного устройства

    12:08

    Опубликованы изображения смартфона Nokia C1, который должен получить SoC Snapdragon 830 и сдвоенную камеру: Емкость аккумулятора составит 3210 мА•ч

    11:5215

    В состав микроконтроллеров Renesas RZ/G1N и RZ/G1H входят процессоры ARM Cortex-A15: Микроконтроллеры Renesas RZ/G1N и RZ/G1H предназначены для промышленной и потребительской электроники

    11:495

    В базе данных FCC замечены смартфоны Honor Prague: Под под таким кодовым названием проходят сразу два смартфона (PRA-LX1 и PRA-LX3)

    11:281

    Версия iPhone 8 с плоским дисплеем OLED не увидит свет: По свежим данным, все смартфоны iPhone 8 с дисплеями OLED будут иметь изогнутые по бокам экраны

    11:1721

    Смартфон Gionee M2017 с аккумулятором емкостью 7000 мА•ч выйдет 26 декабря: В Weibo опубликовали новые фотографии устройства, на которых смартфон предстал в черном цвете

    10:514

    Смартфон Zuk Edge получит многофункциональный дактилоскопический датчик U-Touch: По последним данным, в зависимости от объема флэш-памяти смартфон будет стоить $431, $475 и $533

    10:381

    Nvidia предлагает набор PC Revival Kit для обновления ПК и внешнего вида владельца этого ПК: Набор PC Revival Kit стоит 400 евро

    09:004

    Lenovo продолжит выпускать смартфоны с технологиями Tango: В следующем году Lenovo выпустит ещё один смартфон с технологиями Tango

    08:301

    Планшет LG G Pad III 10.1 не похож на предшественника: LG анонсировала планшет G Pad III 10.1

    08:004

    Дрон Facebook Aquila разбился из-за сильного ветра: Крушение дрона Facebook Aquila списали на ветер

    07:304

    Металлический ноутбук Asus Zenbook UX310 перешёл на использование процессоров Intel Kaby Lake: Asus обновила ноутбук Zenbook UX310

    07:0013

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