  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    11 декабря 2016

    Стало известно, когда Microsoft представит первый планшет с сотовым модемом, построенный на SoC Qualcomm Snapdragon: Устройства, которые будут представлены в четверг, адресованы разработчикам

    23:2230

    На смену литий-ионным аккумуляторам однажды могут прийти аккумуляторы на морской воде: Морская вода оказалась отличным «католитом»

    22:5028

    Wintel-планшет Teclast X3 Plus оснащен 6 ГБ оперативной памяти: Teclast X3 Plus построен на SoC Intel Celeron N3450, как и обещалось

    19:2014

    Приложение BlackBerry Messenger станет доступно для ОС Tizen: BlackBerry Messenger придёт на новую операционную систему

    15:2910

    В найденном в 2015 году куске янтаря впервые обнаружили оперённый хвост динозавра: В куске янтаря нашли часть пернатого динозавра возрастом 99 млн лет

    14:3120

    Автомобиль Lexus IS облачили в костюм из 41999 программируемых светодиодов: Для того, чтобы закрепить такое количество светодиодов на кузове, потребовалось 2640 светодиодных лент и 5750 кусков провода суммарной длинной 1584 м

    12:5623

    Смартфон Honor Magic может стоить почти $1500: Анонс устройства ожидается 16 декабря

    11:4748

    Годовая страховка хрупкого смартфона Xiaomi Mi Mix стоит $36: Она распространяется не только на повреждения дисплея, но и на выход устройства из строя в результате попадания в корпус воды

    11:2122

    Microsoft конкретизировала перечень требований к ПК для нормальной работы гарнитур виртуальной реальности: Рекомендации составлены Microsoft и Intel в рамках совместной инициативыProject Evo

    11:1510

    Google начала процедуру отказа от Flash в Chrome: На этой неделе в блоге Chromium было опубликовано свежее заявление по данному вопросу

    11:0736

    Samsung обновит свои флагманские смартфоны сразу до Android 7.1.1, минуя промежуточные версии: Samsung выпустит обновление сразу до Android 7.1.1

    07:0045

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018