  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    4 декабря 2016

    Zuk Edge войдет в число самых доступных смартфонов на базе SoC Qualcomm Snapdragon 821: Zuk Edge предварительно оценен в $390

    22:109

    В базе TENAA замечен смартфон Hisense A2, оснащенный двумя экранами — AMOLED и E Ink: Hisense A2 получил также 4 ГБ оперативной памяти и восьмиядерный процессор

    21:1518

    Письмо Apple к NHTSA говорит об интересе компании к самоуправляемым автомобилям: Apple призывает NHTSA обеспечить равные условия для всех участников рынка

    19:293

    Луноход Audi Lunar Quattro сбросил восемь килограмм и готов к миссии: Луноход Audi Lunar Quattro готов к отправке на Луну

    18:3417

    Американский судья отклонил попытку Samsung опротестовать два патента Huawei в споре о лицензировании: Представитель Huawei выразил удовлетворение решением судьи

    17:1625

    Jolla показала умные часы, работающие под управлением Sailfish OS: Sailfish OS может появиться в умных часах

    16:436

    Неизвестная видеокарта AMD в тесте Ashes of The Singularity выступает на равных с GeForce GTX 1080: Новая видеокарта AMD действительно будет соперничать с флагманом Nvidia

    16:2625

    HP готовит к выпуску обновленную версию Wintel-планшета Spectre x2 12: Новый HP Spectre x2 12, скорее всего, перейдет на процессоры Intel Kaby Lake

    16:151

    В серию видеокарт Gainward GameSoul вошли разогнанные версии GeForce GTX 1080 и GTX 1070: Максимальная частота GPU Gainward GTX 1080 GameSoul — 1873 МГц, GTX 1080 GameSoul — 1822 МГц

    15:301

    Готовится к выпуску смартфон Gionee GN5005 с экраном диагональю 5 дюймов: Gionee GN5005 получил ИК-излучатель и АКБ емкостью 4000 мА·ч

    13:40

    Apple объяснила, почему некоторые смартфоны iPhone 6s самостоятельно отключаются: Apple делает акцент на том, что эта проблема никак не касается безопасности пользователей

    12:4151

    Gree также готовит смартфон с Soc Snapdragon 835: Источником послужил китайский аналитик Пан Цзютан (Pan Jiutang)

    12:29

    Аналитики IDC зафиксировали рост на 8,4% в корпоративном сегменте рынка оборудования WLAN в третьем квартале 2016 года: В целом рынок оборудования беспроводных локальных сетей вырос по сравнению с тем же периодом 2015 года всего на 1,8%

    12:251

    Google активно работает над устранением проблем с камерой смартфонов Pixel : Если использовать приложение камеры от сторонних разработчиков, никаких проблем не возникает

    12:191

    В декабре UMi выпустит первый смартфон с SoC MediaTek Helio X27 : MediaTek добавила, что заинтересованность в Helio X27 уже высказали многие партнеры

    12:031

    Обновление встроенного ПО делает камеры Pentax K-3 и K-50 совместимыми с объективами с креплением KAF4: Особенностью объективов с креплением KAF4 является электромагнитное управление диафрагмой

    11:534

    Шестидюймовый смартфон Elephone Max получит сдвоенную камеру: Производитель намеревается установить крайне привлекательную цена на устройство

    11:41

    Line Dock — внешний аккумулятор, накопитель и концентратор с системой активного охлаждения и возможностью беспроводной зарядки устройств: Производство Line Dock начнется в марте, а поставки ожидаются в июне следующего года

    11:3010

    AMD связывает надежды на увеличение рыночной доли с выходом GPU Vega: Выход GPU AMD Vega намечен на 2017 год

    11:1521

    В третьем квартале 2016 года было отгружено 25 млн принтеров, МФУ и копиров : Рынок «периферийных устройств для получения твердых копий» за год сократился на 3%

    10:51

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018