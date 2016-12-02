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    2 декабря 2016

    Одного из бывших руководителей Foxconn обвинили в краже смартфонов Apple iPhone на сумму более 1,5 млн долларов : Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы

    20:5827

    Компания Japan Display старается уменьшить зависимость от Apple: Сейчас 53,7% дохода Japan Display получает за счет Apple

    20:4434

    Появились «живые» фото смартфона Moto X нового поколения: Новый смартфон Moto X красивым назвать никак нельзя

    20:367

    Смартфоны линейки Samsung Galaxy A образца 2016 года получат обновление ОС Android 7.0 Nougat: Даты выхода обновлений пока неизвестны

    20:225

    Кодек Cirrus Logic CS47L15 предназначен для смартфонов: К особенностям Cirrus Logic CS47L15 можно отнести наличие встроенного эквалайзера и цифрового процессора сигналов

    20:116

    Nikola One — первый в мире водородно-электрический магистральный тягач: Nikola Motors показала грузовик One

    20:0834

    Тягач с полуприцепом AWS Snowmobile для перевозки данных вмещает до 100 ПБ: Компания Amazon представила средство быстрой транспортировки данных в облако

    19:4629

    Цены на SSD в этом квартале вырастут на 6-10%, поскольку спрос на флэш-память NAND превышает предложение: Твердотельные накопители все чаще встречаются в ноутбуках

    17:377

    Toshiba анонсировала ноутбук-трансформер Dynabook V экраном диагональю 12,5 дюйма и автономностью 17 часов: Стоимость Toshiba Dynabook V82 достигает $2000

    17:2511

    Эксперты IDC подвели итоги третьего квартала 2016 года на рынке хранилищ данных: По итогам квартала лидером на рынке хранилищ данных является Dell с долей 25,5%

    17:131

    Корпус Spire Tricer 1411 рассчитан на платы типоразмера microATX: В Китае продажи Spire Tricer 1411 уже начались

    16:543

    Известие, что Apple уменьшает заказы на выпуск смартфонов iPhone 7, привело к падению акций производителей компонентов: Полупроводниковый рынок считается относительно стабильным сектором промышленной отрасли

    15:5825

    Yongnuo приписывают намерение выпустить полнокадровый объектив с фокусным расстоянием 50 мм и максимальной диафрагмой F/1,4: В ассортименте Yongnuo уже есть полнокадровый объектив с фокусным расстоянием 50 мм, но его максимальная диафрагма равна F/1,8

    15:302

    Компоненты микросистемы e-con Systems eSOMiMX6-micro размещены на плате размерами 54 х 20 мм: eSOMiMX6-micro — микросистемой с минимальным энергопотреблением в ассортименте e-con Systems

    15:003

    Загорелся очередной смартфон Apple iPhone 6 Plus: Представитель Apple сообщил, что компания изучает происшествие

    14:3745

    В Сети замечен смартфон Honor 6S: Появление Huawei Honor 6S на рынке ожидается в январе 2017 года

    14:22

    По прогнозу IDC, рынок планшетов вернется к росту в 2018 году: Эксперты IDC считают, что рынок планшетов в этом году сократился на 12%

    14:074

    Мобильные 3D-карты Nvidia GeForce GTX 1050 Mobile и GeForce GTX 1050 Ti будут представлены на CES 2017: Анонс мобильных 3D-карт Nvidia GeForce GTX 1050 Mobile и GeForce GTX 1050 Ti намечен на январь 2017 года

    13:476

    IBM предлагает новые решения Watson для специалистов различных профессий: Новые решения IBM Watson адресованы специалистам различных профессий

    13:37

    Nvidia готовит к выпуску вариант 3D-карты GeForce GTX 1060 с GPU GP104 и 3 ГБ памяти: Выпуском такой разновидности Nvidia преследует цель продать процессоры GP104 с некоторым числом дефектных блоков

    12:496

    Опубликован перечень самого популярного контента магазина Google Play в 2016 году: Персонаж вселенной Marvel по имени Deadpool доминировал сразу в двух категориях, став самым популярным героем фильмов и книг

    12:364

    Samsung продолжает отключать смартфоны Galaxy Note7 от мобильной сети. На очереди Австралия: Смартфоны Samsgung Galaxy Note7 отключатся от мобильной сети

    12:3234

    Lenovo не видит смысла выпускать новые умные часы Moto 360 либо какое-то иное подобное устройство в ближайшем будущем: Новых часов Moto 360 можно не ждать

    12:194

    Объектив Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC (Model B011) выключает камеру Canon EOS M5: Специалисты Tamron ищут причину некорректной работы объектива

    12:193

    Функция Android Auto наконец-то стала поддерживать голосовую команду Ok Google: Голосовая команда Ok Google пришла в автомобили

    12:06

    Бытовые приборы Whirlpool 6th Sense Live поддерживают сервис IFTTT: Whirlpool и IFTTT научат бытовые приборы общаться между собой

    11:561

    Снижение цен заставляет производителей смартфонов отказываться от разработки собственных SoC: С переходом на новый техпроцесс прибыли с каждого устройства может не хватать для покрытия затрат на создание SoC

    11:543

    Полностью безрамочный смартфон Huawei получит графеновый аккумулятор, но лишится обеих камер и прочих привычных элементов: Видимых емкостных кнопок и громкоговорителей, разъема для подключения наушников и прочих привычных элементов у него также не будет

    11:4040

    iPhone 7 Plus продолжает возглавлять рейтинг самых производительных смартфонов AnTuTu: Что примечательно, первые четыре места за последние два месяца не изменились

    11:2737

    Мини-ПК Chuwi HiBox Hero выйдет 6 декабря по цене в $150: Компания Chuwi, наконец, назвала дату выхода и цену представленного недавно мини-ПК

    11:11

    По слухам, Meizu выделит бренд Blue Charm в независимое подразделение, как Huawei сделала с Honor: Meizu и Blue Charm будут сосуществовать независимо друг от друга

    10:51

    Huawei разработала литий-ионный аккумулятор с внедрением графена, что позволяет ему лучше проявлять себя при высоких температурах : Графен позволил Huawei сделать аккумулятор более термоустойчивым

    10:328

    HMD, наконец, стала новым домом для смартфонов и планшетов Nokia: Nokia будет получать лицензионные отчисления с каждого смартфона и планшета

    10:268

    Планшет reMarkable с экраном Canvas предназначен для тех, кто привык работать с бумагой: Производитель утверждает, что при использовании reMarkable возникают ощущении, как при письме по реальной бумаге

    10:138

    Фитнес-браслет Meizu H1 будет стоить больше, чем ожидалось: Устройство будет предлагаться не за $33, а за $72

    09:562

    Евросоюз сократит выбросы CO2 на 40% и энергопотребление на 30% к 2030 году: Евросоюз планирует использовать на реализацию поставленных задач до 177 млрд евро в год

    09:5022

    Монитор AOC P2779VC оснащен беспроводным зарядным устройством Qi: Дисплей AOC P2779VC базируется на 27-дюймовой матрице PLS

    09:0919

    Ноутбук HP ProBook x360 11 Education Edition не боится падений и оснащён SSD: Ноутбук HP ProBook x360 11 Education Edition стоит от $330

    08:302

    Apple хочет улучшить картографический сервис Maps посредством дронов: Сервис Apple Maps станет лучше благодаря дронам

    08:0011

    Apple рассматривает возможность создания носимого устройства с круглым дисплеем: Apple может создать умные часы с круглым экраном

    07:3033

    Рынок флэш-памяти NAND вырос на 19,6%: Все основные производители флэш-памяти NAND увеличили выручку

    07:004

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