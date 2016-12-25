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    25 декабря 2016

    Опубликованы фотографии нового смартфона Nokia: Над дисплеем видны прорезь разговорного динамика, фронтальная камера и логотип Nokia

    12:4336

    Apple не согласна с вердиктом Consumer Reports по новым ноутбукам MacBook Pro: Consumer Reports готова к повторным тестам

    12:3668

    Компьютерный корпус In Win X-Frame 2.0 комплектуется блоком питания мощностью 1065 Вт: Компьютерный корпус In Win X-Frame 2.0 предложен в трех цветовых вариантах

    12:3017

    Наушники Xiaomi Piston Fresh стоят всего $4: Масса Xiaomi Piston Fresh составляет всего 14 г

    12:2421

    Ослабление китайской валюты может привести к росту цен на смартфоны: Основные производители смартфонов в Китае уже предупредили заказчиков, что в следующем году цена на их продукцию вырастет

    12:1126

    Представлены ноутбуки Xiaomi Mi Air 4G : Старшая модель заодно получила более производительный процессор

    11:5528

    Fitbit отзывает жалобу на Jawbone, поданную в ITC: В Fitbit больше не видят смысла в запрете на продажи продукции Jawbone

    11:16

    Обновление iOS 10.2 ухудшило проблему с самопроизвольным выключением смартфонов Apple iPhone : Отменить обновление и вернуться к предыдущей версии ОС невозможно

    10:55108

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