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    14 декабря 2016

    В США предлагают сделать обязательной поддержку обмена данными по беспроводной связи между новыми автомобилями: Общаясь между собой, автомобили могли бы предотвращать аварии

    21:2129

    Одноплатный компьютер Aitech SP0-S подходит для космических аппаратов: Потребляемая мощность компьютера Aitech SP0-S не превышает 10 Вт

    20:4911

    За последнее время в Apple перешло работать множество специалистов картографического сервиса Here: Apple собирает специалистов по картографическим сервисам

    20:2916

    Компания Velodyne LiDAR объявила о прорыве в создании недорогих миниатюрных лидаров: Ключом к уменьшению размеров и стоимости лидаров стало новое полупроводниковое изделие

    20:0917

    Смартфон Samsung Galaxy S8 может оказаться первым аппаратом, поддерживающим Bluetooth 5 : Смартфон Samsung Galaxy S8 будет поддерживать стандарт Bluetooth 5

    19:1645

    LeEco готовит смартфон LEX920 с дисплеем диагональю более шести дюймов: Смартфон LeEco LEX920 получит огромный экран

    19:047

    Наушники Apple AirPods появились в продаже: Отгрузка заказов, сделанных на сайте компании, должна начаться на следующей неделе

    17:18154

    Japan Display планирует выпускать гибкие жидкокристаллические дисплеи и жидкокристаллические дисплеи с рамками шириной менее 1 мм: Жидкокристаллические дисплеи еще поборются с AMOLED

    14:065

    IBM планирует увеличить штат на 25 000 сотрудников в течение четырех лет: Только в 2017 году компания рассчитывает нанять около 6 000 человек в США

    13:4510

    Смартфон Zuk Edge будет представлен 20 декабря: Смартфон Zuk Edge покажут через неделю

    12:577

    Плеер Ultra HD Blu-ray Oppo UDP-203 оценен в 69 990 руб.: Информация по поводу поддержки расширенного динамического диапазона Dolby Vision окончательно прояснилась

    12:4916

    LeEco готовит новый смартфон на основе SoC MediaTek Helio X20: LeEco LEX622 получит 3 ГБ ОЗУ и SoC Helio X20

    12:38

    В твердотельном накопителе Adata Ultimate SU900 используется флэш-память 3D MLC NAND: Твердотельные накопители Adata Ultimate SU900 выпускаются объемом до 2 ТБ

    12:33

    Из меню статуса ноутбуков MacBook убрали информацию об оставшемся времени работы от батареи: Мнения пользователей на этот счет разделились, некоторые поддержали данную инициативу

    12:1840

    Цены на SSD и модули eMMC в следующем квартале вырастут более чем на 10%, полагают аналитики DRAMeXchange : Спрос на флэш-память превышает предложение

    12:112

    Представлен бюджетный смартфон Ulefone U008 Pro с металлическим корпусом и ОС Android 6.0: Смартфон Ulefone U008 Pro получит современную четырехъядерную SoC MediaTek

    11:531

    Apple обещает выпустить наушники BeatsX в феврале 2017: Разместить предварительный заказ на аксессуар все еще нельзя

    11:4515

    Стала известна цена объектива Irix 11mm f/4: Ожидается, что в будущем линейку полнокадровых объективов Irix пополнит модель 45mm f/1.4

    11:031

    Google Drive упрощает перенос данных с iPhone на смартфон, работающий под управлением ОС Android: Google рекомендует делать резервную копию, когда iPhone подключен к зарядному устройству и имеет подключение к сети Wi-Fi

    10:426

    Власти Кореи проверят, не представляет ли iPhone 6s такую же опасность, как и Samsung Galaxy Note7: Apple ранее уже заявила, что эта проблема никак не угрожает пользователям

    10:329

    Аналитик Кевин Ванг рассказал, как смартфон Xiaomi Mi5 спас жизнь его брату: Cмартфон Xiaomi Mi5 спас жизнь офицеру полиции, который выполнял задание

    10:1614

    Смартфону Samsung Galaxy S8 может достаться дисплей от Note7: Анонс Samsung Galaxy S8 должен состояться на MWC 2017

    10:0633

    Плата для разработчиков Winkel Board совместима с Arduino и предлагает высокую степень интеграции: Плата Winkel Board основана на MCU Atmel Atmega128 и Espressif ESP8266

    09:591

    Google уже не отказывается от руля и педалей в беспилотных автомобилях: До конца 2017 года в США будет запущен сервис такси Google

    09:457

    Версия OnePlus 3T со 128 ГБ флэш-памяти поступит в продажу 22 декабря: Почти месяц назад компания OnePlus представила смартфон OnePlus 3T

    09:214

    Смартфон LeEco Le 2 подешевел до $130: Весной смартфон продавался по цене $170

    09:098

    Logitech научила домашнюю камеру наблюдения Circle Home Security Camera отличать животных от людей: Logitech предлагает для камеры Circle Home Security Camera обновление возможностей

    08:009

    Стали известны параметры семи новых смартфонов LG, которые компания представит в начале следующего года: LG выпустит водозащищённый смартфон средней ценовой категории

    07:307

    Представлена операционная система Android Things, предназначенная для устройств интернета вещей: Google представила ОС Android Things

    07:0018

    Фотогалерея дня: сравнение производительности и энергопотребления процессоров AMD Ryzen и Intel Core i7-6900K: Процессоры AMD Ryzen предназначены для настольных ПК

    00:05126

    Настольные процессоры AMD (Summit Ridge) появятся на рынке в первом квартале 2017 года под торговой маркой Ryzen: Процессоры AMD Ryzen будут частью платформы AMD AM4

    00:0115

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