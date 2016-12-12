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    12 декабря 2016

    Broadcom Limited ощутимо нарастила выручку, но зафиксировала большие убытки: Broadcom Limited отчиталась за 2016 финансовый год

    19:376

    Подразделение IP Networking компании Brocade может быть куплено Dell, Arris Group, Extreme Networks или Lenovo: Ненужная Broadcom часть Brocade интересует многих

    18:022

    Dell отчиталась об увеличении выручки на фоне огромного чистого убытка: Dell отчиталась за третий квартал 2017 финансового года

    17:418

    Референсная стойка со 120 ускорителями Radeon Instinct MI25 имеет производительность 3 PFLOPS: Сервер Inventec K888 оснащен четырьмя ускорителями Radeon Instinct MI25

    17:0521

    Инициатива AMD Radeon Instinct, направленная на ускорение глубокого обучения, включает аппаратные и программные средства: Представлены три модели ускорителей AMD Radeon Instinct

    17:0010

    Версия iPhone 8 для Китая может получить два слота для SIM-карт: Такая версия будет выпущена эксклюзивно для продажи на территории Китая, где смартфоны с двумя SIM-картами давно стали обыденностью

    16:2390

    Брелок для ключей Dongle Dangler позволит владельцам iPhone 7 не терять переходник для наушников с разъемом 3,5 мм: Несмотря на очевидную простоту такого решения и несколько завышенную цену в $5, проект был успешно профинансирован

    15:5963

    Модификация BIOS позволяет задействовать все 1024 потоковых процессора GPU 3D-карты AMD Radeon RX 460: Получит разблокированный GPU в AMD Radeon RX 460 можно при помощи установки модифицированной BIOS

    15:4512

    Смартфон Gionee P7 оценен в $150: Смартфон получил неизвестную четырехъядерную однокристальную систему MediaTek

    14:329

    Представлен электрический самокат Xiaomi Mi Electric Scooter ценой $290: Xiaomi Mi Electric Scooter оснащен круиз-контролем, дисковыми тормозами и ABS

    14:2040

    В Шанхае началось строительство фабрики EverDisplay, которая будет выпускать гибкие панели AMOLED на подложках 6G: Сейчас EverDisplay выпускает панели AMOLED на фабрике 4,5G

    13:257

    Названа дата начала продаж и цена объектива Tokina FiRIN 20mm F2 FE MF, опубликованы примеры снимков: Полнокадровый объектив Tokina FiRIN 20mm F2 FE MF предназначен для беззеркальных камер с креплением Sony E

    12:45

    Japan Display может получить от фонда INCJ до 850 млн долларов помощи: Финансовый год, завершившийся в марте, стал для Japan Display вторым подряд убыточным годом

    11:391

    Samsung удалось вернуть почти 90% всех проданных смартфонов Galaxy Note7: Около 300 000 смартфонов Galaxy Note7 остаются на руках пользователей

    11:3627

    По слухам, смартфон Nokia D1C будет стоить от $150: В $150 оценена начальная версия смартфона, цена более дорогой модификации - $200

    11:2014

    Foxconn и Sharp вложат почти $7 млрд в новую фабрику по производству ЖК-панелей для телевизоров: Начало работы новой фабрики запланировано на 2019 год

    08:462

    Apple задерживает выпуск наушников BeatsX на 2-3 месяца: BeatsX должны были появится в магазинах этой осенью

    08:3128

    НАСА и Стивен Хокинг продолжают работать над космическим кораблем StarChip, скорость которого составит 1/5 скорости света: Специалисты до пор не могут дать четкого ответа на вопрос, переживет ли корабль такое путешествие

    08:13102

    Начало продаж наушников Apple AirPods снова отложено: Разработчикам наушников Apple AirPods не удается заставить их работать хорошо

    08:0080

    Наушники Bose Hearphones позволят лучше слышать собеседника в шумном месте: Наушники предлагают использовать вместе с приложением Bose Hear для смартфона

    07:483

    Угонщики автомобилей начали применять устройство, которым пользуются производители для тестирования сетевой безопасности: Устройство состоит из двух компонентов

    07:3445

    Nvidia сама тестирует на дорогах Калифорнии беспилотные автомобили: Nvidia сама проводит тестирование своих разработок для автомобильного сегмента

    07:004

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