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    27 декабря 2016

    Хромбук Asus Chromebook C302CA оказался дешевле, чем ожидалось: Основой Asus Chromebook C302CA служит CPU Intel Core M

    19:3731

    Лампочкой Sylvania Smart Multicolor A19 можно управлять с помощью голосового помощника Siri : Лампочка Sylvania Smart Multicolor A19 поддерживает платформу Apple HomeKit

    19:129

    Устройство EyeQue позволяет проверить зрение с помощью смартфона: Участвуя в сборе средств, можно получить один экземпляр EyeQue за $25

    17:4213

    В мониторе ViewSonic VP2771 используется 27-дюймовая панель типа IPS разрешением 2560 х 1440 пикселей: В оснащении ViewSonic VP2771 можно выделить порт USB-C

    17:2531

    Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в предприятие Tesla по выпуску солнечных батарей: Партнеры рассчитывать начать выпуск фотогальванических модулей в 2017 году

    15:3115

    Macotakara сообщает о пятидюймовом смартфоне iPhone 7s, модули основной камеры которого расположены вертикально: Характеристики камеры и всего смартфона все еще находятся в стадии обсуждения

    15:1731

    Представители отрасли объяснили, почему рост поставок устройств VR в 2017 году будет незначительным: Неопределенность удерживает участников рынка от публикации объемов поставок, планируемых на 2017 год

    15:105

    На выпуск магнитного фиксатора Snapnator собрано почти $380 000: Фиксатор Snapnator подходит и для Apple MacBook и других компьютеров и смартфонов с разъемами USB-C

    14:3733

    Во втором и третьем кварталах 2017 года HMD Global может выпустить четыре смартфона Nokia: Что касается анонса, который состоится на MWC 2017, то речь, скорее всего, идет о Nokia D1C

    13:478

    Опубликован первый эскиз смартфона LG G6: LG G5 был выпущен 31 марта, выход LG G6 может состояться на месяц раньше

    13:2011

    UMi сменила название и логотип. Следом за UMi Z выйдет Umidigi Z Pro: Китайская компания UMi провела ребрендинг

    13:017

    Xiaomi пыталась купить молчание пользователя, чей смартфон загорелся при зарядке: Пользователь утверждает, что использовал оригинальные кабель и зарядные устройства

    12:4634

    Экшн-камера MGCool Explorer 2 поддерживает стандарт H.265 (HEVC): Ранее подтвердились слухи о том, что устройство получит сенсорный дисплей диагональю 2 дюйма

    12:333

    Пользователи Google Pixel сообщают о случайных зависаниях смартфонов: Google пока не делает комментариев по этому поводу

    12:0216

    Гарнитура виртуальной реальности HTC Vive подешевела на $100: Помимо скидки, в подарок покупатели HTC Vive получают две игры

    11:512

    Названа дата начала поставок камеры Panasonic Lumix DMC-GH5: Анонс камеры Panasonic Lumix DMC-GH5 ожидается 4 января

    11:443

    Смартфон Huawei Nova тоже доступен в черном варианте внешнего оформления: Смартфон Huawei Nova в варианте оформления Obsidian Black по цене не отличается от его предшественников

    11:311

    Мощность зарядных станций Tesla Supercharger будет многократно увеличена: Маск давно говорил, что хочет снизить время зарядки до 5-10 минут

    11:2967

    SoC Huawei Kirin 970 получит восемь процессорных ядер: Максимальная частота работы процессорных ядер будет колебаться в диапазоне 2,8-3,0

    11:15

    Телевизионная приставка Meizu Box подорожала через полтора месяца после выхода: Объявление было сделано на официальной страничке Meizu в социальной сети Weibo

    11:02

    Смартфон Samsung Galaxy C5 Pro сертифицирован TENAA: Анонс смартфона Samsung Galaxy C5 Pro ожидается в январе

    10:425

    Плата Zepan LicheePi One основана на одноядерной SoC Allwinner R8: Плата Zepan LicheePi One при невысокой цене поддерживает подключение внешней камеры и дисплея

    08:282

    LG хочет выпустить свой смартфон G6 раньше флагманов конкурентов: Смартфон LG G6 появится на рынке раньше запланированного срока

    08:0015

    Смартфоны Samsung Galaxy A третьего поколения будут доступны в четырёх цветовых вариантах: Смартфоны Samsung Galaxy A будут доступны в чёрном, золотом, розовом и голубом цветах

    07:309

    Mozilla вскоре прекратит поддержку браузера Firefox для ОС Windows XP и Windows Vista: Firefox 52 — последняя версия браузера с поддержкой Windows XP и Windows Vista

    07:004

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