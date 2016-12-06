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    6 декабря 2016

    Somnova: мат против храпа: Первые участники сбора средств могли зарезервировать Somnova за $149

    23:1318

    Toshiba TCR13AGADJ — самый маленький стабилизатор с низким падением напряжения для мобильных устройств, рассчитанный на ток 1,3 А: Стабилизаторы Toshiba TCR13AGADJ выпускаются в корпусах размерами 0,8 х 1,2 х 0,33 мм

    22:446

    Компания Micron Technology завершила приобретение компании Inotera Memories: Окончательная сумма сделки оказалась примерно равна 4 млрд долларов

    22:112

    Твердотельные накопители Micron 5100 относятся к корпоративному сегменту: В семейство Micron 5100 вошли линейки Micron 5100 EVO, 5100 PRO и 5100 MAX

    21:5912

    Очередные слухи указывают на то, что в смартфоне Samsung Galaxy S8 не будет привычного разъёма для наушников: Смартфон Samsung Galaxy S8 получит панель Super AMOLED нового поколения

    20:5957

    Android 6.0 вышла на второе место по распространённости среди версий данной ОС : Android Nougat установлена лишь на 0,4% активных устройств

    19:5310

    Аналитики TrendForce предсказывают рост рынку жидкокристаллических телевизоров: В 2017 году продажи жидкокристаллических телевизоров увеличатся на 2,5%

    19:015

    Опубликован перечень главных событий и трендов 2016 года по версии Twitter: Олимпийские игры, Трамп, покемоны и Леонардо ди Каприо

    16:414

    Elephone готовит беспроводную акустическую систему Ele Box: Акустика Elephone Ele Box будет выпускаться в самых разных цветовых оформлениях

    14:044

    Samsung считает, что рассчиталась сполна с бывшими владельцами Galaxy Note7: Данный иск может вылиться для Samsung «всего» в один миллион долларов дополнительных убытков

    12:5559

    Специалисты Instrumental назвали причину возгорания смартфонов Samsung Galaxy Note7: Производитель не хотел жертвовать временем автономности и перешел черту допустимой плотности компоновки

    12:4996

    Huawei представит концептуальный смартфон Honor уже завтра: Напомним, устройство, по слухам, получит новый аккумулятор, который будет заряжаться на 50% за 5 минут

    12:349

    Смартфон Meizu M5 Note в цельнометаллическом корпусе с аккумулятором емкостью 4000 мА•ч предлагается от $130: В качестве однокристальной системы выступает Helio P10, объем оперативной памяти может составлять 3 или 4 ГБ

    12:0827

    Аналитики TrendForce назвали бесфабричного разработчика микросхем, получившего в 2016 году наибольший доход: В 2016 году бесфабричные разработчики микросхем нарастили продажи на 3,4%

    12:063

    Xiaomi представила новый матраc 8H Latex Spring Mattress M3: Поверхность покрыта тысячами крошечных отверстий, которые рассеивают тепло от тела и обеспечивают естественную вентиляцию

    11:4817

    Внешнее хранилище OWC Mercury Elite Pro Dual теперь оснащено интерфейсом Thunderbolt 2: Внешнее хранилище OWC Mercury Elite Pro Dual рассчитано на два накопителя

    11:222

    Тим Кук отрицает информацию о падении продаж Apple Watch, заявляя о рекордном начале Рождественского сезона : При этом Тим Кук отказался предоставить конкретные данные по продажам

    10:4955

    Смартфону Samsung Galaxy S8 приписывают стереодинамики производства Harman : Анонс смартфонов ожидается на Mobile World Congress 2017 в феврале

    09:5246

    Xiaomi оказалась в списке самых активных покупателей американских патентов: Место в этом перечне нашлось и для компании Huawei

    09:427

    Одноплатный ПК Firefly-RK3399 основан на SoC Rockchip RK3399 и получил два интерфейса MIPI-CSI для камер: Плата Firefly-RK3399 должна поддерживать ОС Android и Ubuntu

    09:333

    Vernee Mars первым среди смартфонов с SoC Helio P10 получил обновление до Android 7.0: Доля Android 7.0 Nougat на рынке совместимых устройств составляет всего 0,4%

    09:311

    Смартфон Zuk Edge будет выпущен завтра: Cмартфон Zuk Edge представят общественности завтра, 7 декабря

    09:223

    Смартфон Uhans H5000 с аккумулятором емкостью 4500 мА•ч доступен за $110: Производитель утверждает, что в обычном режиме использования смартфон проработает до четырех дней

    09:003

    Asus ZB690KG — смартфон с экраном диагональю 6,9 дюйма, построенный на платформе Qualcomm Snapdragon 200: По характеристикам Asus ZB690KG больше похож на недорогой планшет, чем на смартфон

    08:3014

    Mercedes-Benz показала адаптивную оптику Digital Light, способную рисовать на дороге различные знаки: Оптика Mercedes-Benz Digital Light работает благодаря миллионам микрозеркал

    07:3023

    Продажи носимой электроники Apple упали на 71%, а продажи Samsung выросли на 89,9%: Рынок носимой электроники почти не вырос из-за Apple

    07:0076

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