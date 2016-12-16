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    16 декабря 2016

    Конструктор гоночных машин перешел из Porsche в Apple: Компания Porsche подтвердила, что Хитцингер уволился в марте этого года

    23:5717

    Магазин Amazon выполнил первую доставку заказа с помощью дрона: Дрон доставил заказ всего за 13 минут

    23:247

    Смартфону Samsung Galaxy S8 приписывают наличие дактилоскопического датчика на задней крышке: Наряду с дактилоскопом, в арсенале Galaxy S8 будет еще один прибор биометрической аутентификации

    21:4923

    К 2021 году число устройств в интернете вещей утроится, превысив 46 млрд: Эксперты по прогнозам предупреждают, что рост интернета вещей не будет гладким

    20:236

    Панели SilverStone FPS01 и FPS01-C позволяют с пользой занять пустующий отсек для тонкого оптического привода: Панели SilverStone FPS01 и FPS01-C стоят 44 евро

    20:076

    General Motors начнёт испытания беспилотных вариантов автомобилей Chevrolet Bolt EV на дорогах Мичигана : General Motors уже владеет более 40 беспилотными автомобилями

    20:066

    Внешний аккумулятор Xiaomi Mi Mobile Power Bank 2 сохранил рекордную ёмкость, но перешёл на использование литий-полимерных элементов: Устройство Xiaomi Mi Mobile Power Bank 2 стоит $22

    19:038

    По замыслу Micron, консорциум Xccela будет продвигать одноименный высокоскоростной интерфейс: Xccela Bus — новое название интерфейса XTRMFlash

    18:492

    Бизнес-ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon нового поколения получит два порта USB-C с интерфейсом Thunderbolt 3: Обещанная автономность Lenovo ThinkPad X1 Carbon - до 15,5 часа

    18:4523

    LG Display рассчитывает поставлять складные панели OLED компаниям Apple, Google и Microsoft: Как утверждается, у LG Display уже готов прототип, выполненный на высоком техническом уровне

    18:3113

    Компьютерный корпус Aerocool LS-5200 поддерживает установку двух радиаторов СВО формата 280 мм: Aerocool LS-5200 также оснащен двумя регуляторами скорости вращения вентиляторов

    17:20

    Через несколько часов после выхода Super Mario Run стало самым популярным приложением в App Store: Вполне возможно, у Pokemon Go, наконец, появился достойный конкурент

    15:0515

    Смартфон Honor Magic: оригинальный дизайн, аккумулятор с графеном и уникальные функции искусственного интеллекта (Обновлено): Представлен смартфон Honor Magic

    13:2347

    Смартфон HTC 10 продолжает дешеветь: Акция действует до 20 декабря, однако, как подсказывает опыт, она может быть продлена

    13:2217

    В третьем квартале 2016 Apple и Samsung заняли 9,3% и 5,1% китайского рынка смартфонов: Что касается местных производителей, то лидером является Oppo (19,9%), второе и третье места занимают Vivo (15,9%) и Huawei (12,1%) соответственно

    12:5520

    По оценке TrendForce, рынок виртуальной реальности вырастет в 10 раз к 2020 году: К 2020 году ожидается рост рынка до $22,4 млрд

    12:412

    Видеокарта Colorful iGameGTX1070 X-TOP-8G Advanced Limited получила вентилятор i-Ring: Видеокарта Colorfiul iGameGTX1070 X-TOP-8G Advanced Limited работает на повышенной частоте GPU

    12:363

    Аналитики JP Morgan назвали эксклюзивного поставщика экранов OLED для Apple iPhone: В JP Morgan полагают, что экран OLED получит одна из трех моделей iPhone, выпущенных в 2017 году

    12:2534

    По слухам, MGCool готовится выпустить экшн-камеру, которая будет конкурировать с GoРro Hero5 и Yi 4K : MGCool является подразделением Elephone, которое занимается выпуском экшн-камер, зарядных устройств, носимой электроники

    12:204

    Док-станция Asus XG Station 2 для подключения внешней видеокарты вскоре попадёт на прилавки: Док-станция Asus XG Station 2 способна уместить почти любую видеокарту

    12:145

    Дисплей смартфона Zuk Edge занимает 86,4% лицевой панели: Однако не будем делать преждевременные выводы

    11:482

    Coolpad Cool Changer S1 — смартфон с SoC Snapdragon 821, звуковой системой Harman и тонким металлическим корпусом: Смартфон Coolpad Cool Changer S1 стоит от $360

    11:452

    В игровой мыши Biostar Racing AM3 используются переключатели Huano: Манипулятор Biostar Racing AM3 получил датчик PixArt начального уровня

    11:3710

    Китайские поставщики панелей AMOLED наращивают темпы производства: В прошлом году компания Xiaomi не смогла заказать дисплеи для смартфона Xiaomi Redmi Pro у Samsung Display, поэтому поставщиком выступила именно EverDisplay

    11:35

    IDC прогнозирует быстрый рост рынка гарнитур дополненной и виртуальной реальности: В период с 2015 по 2020 год рынок гарнитур дополненной и виртуальной реальности будет расти на 108,3% в год

    11:05

    Transcend выпустила внешние накопители StoreJet 25C3 емкостью 1 и 2 ТБ: На накопители распространяется трехлетняя гарантия

    10:552

    YI Technology покажет на CES 2017 экшн-камеру YI 4K+ с поддержкой видео 4К/60p и дрон YI Erida, развивающий скорость до 120 км/ч: Складная конструкция позволяет уменьшать габариты Yi Erida при транспортировке и хранении

    10:507

    Смартфоны Sony G3121 и G3112 могут получить SoC Snapdragon 820: Источник утверждает, что смартфоны будут представлены в Лас-Вегасе в начале следующего года на выставке CES 2017

    10:47

    Смартфон HTC Ocean Note может быть оснащен стилусом: Ожидается, что линейка HTC Ocean будет представлена в начале января на CES 2017

    10:371

    Продажи защищённых от воды смартфонов в Западной Европе выросли почти в полтора раза: Смартфонов с защитой от воды продаётся всё больше

    10:333

    Samsung Electronics увеличивает штат разработчиков подразделения Smart Home Appliance: Среди новых сотрудников — специалисты по онлайновым сервисам и планированию API

    10:28

    Браузер Microsoft Edge начнет блокировать Flash по умолчанию: Если открываемый сайт будет поддерживать HTML5 для видеороликов и рекламы, то Microsoft Edge не будет загружать Flash

    10:2317

    Прошедшая четверть и финансовый год в целом оказались для Adobe рекордными: Adobe отчиталась за 2016 финансовый год

    10:20

    Корпус Cooltek TG-01 скрывает подсветку вентиляторов под закаленным стеклом передней панели: Корпус Cooltek TG-01 получил версии с фиксированной и переключаемой подсветкой

    09:405

    На CES 2017 Intel представит мини-ПК NUC Baby Canyon : В состав платформы Baby Canyon войдут процессоры Core i3, i5 и i7

    08:302

    SK Hynix станет вторым производителем, освоившим выпуск памяти DRAM 10-нанометрового класса: Первой выпуск памяти DRAM 10-нанометрового класса освоила компания Samsung Electronics

    08:002

    Microsoft выпустила альфа-версию ПО Skype Mingo : Skype Mingo повторяет функции Skype, дополняя их

    08:009

    Платёжный сервис Samsung Pay придёт на большее число смартфонов компании в 2017 году: Сервис Samsung Pay будет работать на более доступных смартфонах производителя

    07:3017

    TCL Communication продолжит выпускать смартфоны под брендом BlackBerry: BlackBerry и TCL Communication заключили долгосрочное сотрудничество

    07:002

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