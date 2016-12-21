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    21 декабря 2016

    Инвестиционные обязательства на $44 млн позволят Apple продавать в Индонезии весь модельный ряд смартфонов: Apple предпочла инвестиционные гарантии программной и аппаратной локализации

    22:4019

    Kopin выходит на рынок микродисплеев OLED для мобильных гарнитур VR и AR с новой технологией и бизнес-моделью: Бесфабричным может быть не только производство микросхем

    22:383

    Пользователи смартфонов Nexus 6P столкнулись с проблемой после обновления ОС: После установки Android 7.0 Nougat некоторые смартфоны Nexus 6P начали самопроизвольно выключаться

    21:5414

    Asus готовит 15 игровых ноутбуков с процессорами Intel Kaby Lake и 3D-картами Nvidia Pascal: В оснащение большинства войдут процессоры Intel Core i7-7700HQ и видеокарты GeForce GTX 1050

    21:456

    Twitter покидают руководители высшего звена: В компании Twitter идет внутренняя борьба

    21:266

    TDK покупает компанию InvenSense за 1,3 млрд долларов: Компания InvenSense специализируется на выпуске датчиков движения и микрофонов, изготавливаемых по технологии MEMS

    21:00

    По итогам года операционные потери Uber достигнут 3 млрд долларов: Uber продолжает оставаться убыточной

    19:1419

    По мнению аналитиков, через пару лет пользователи смартфонов будут активнее применять виртуальных помощников: Виртуальные помощники наберут популярность уже в течение пары лет

    18:5215

    Первые полноценные результаты тестирования процессора Intel Core i7-7700K демонстрируют весьма неоднозначные показатели: CPU Intel Core i7-7700K будет горячим

    18:1941

    Планшетный компьютер LG G Pad III 10.1 оценен в $360: LG G Pad III 10.1 получил восьмиядерный CPU частотой 1,5 ГГц и 2 ГБ ОЗУ

    17:308

    Первые тесты однокристальной системы MediaTek Helio X30 не дают представления о её возможностях из-за низких результатов: SoC MediaTek Helio X30 в тесте Geekbenhc пока демонстрирует низкие результаты

    17:276

    Снимки, приписываемые новой полнокадровой камере Nikon, поражают: Камера Nikon D7xx снимает в полной темноте, как днем

    17:1063

    Очередной смартфон Samsung прошёл очищение огнём: Загорелся ещё один смартфон Samsung Galaxy S6 Edge Plus

    16:5916

    Xiaomi Mi S — очередной предполагаемый компактный флагман компании : Смартфону Xiaomi Mi S приписывают флагманские параметры в компактном корпусе

    16:4118

    Samsung обновила портативные компьютеры Notebook 9, теперь в них используются процессоры Intel Kaby Lake: Samsung Notebook 9 оснащены дактилоскопическими датчиками и поддерживают технологию быстрой зарядки

    16:4017

    Ноутбук Dell XPS 15 9560 одним из первых получит видеокарту GeForce GTX 1050: Ноутбук Dell XPS 15 9560 сохранит тонкие рамки, но станет игровым

    16:1914

    Аналитики eMarketer серьёзно ошиблись в своих прогнозах касательно рынка носимой электроники США: Рынок носимой электроники США вырос не так, как считали аналитики

    15:2812

    Поставки монитора LG UltraFine 5K начнутся в течение месяца: Монитор LG UltraFine 5K уже можно заказать

    14:5934

    Samsung Electronics рассчитывает в следующем финансовом году получить рекордную операционную прибыль: Финансовые показатели Samsung в следующем году значительно вырастут

    14:4515

    Мини-ПК Epson Endeavor ST20E заключён в корпус объёмом 0,74 л: Мини-ПК Epson Endeavor ST20E оснащён CPU Celeron N3160

    13:243

    По оценке Credit Suisse, LG продаст не менее 5 млн смартфонов LG G6 в следующем году: На MWC 2017 компания должна представить новый флагманский смартфон LG G6

    13:015

    GPU Volta помогут Nvidia и IBM создать суперкомпьютер производительностью более 200 PFLOPS: IBM и Nvidia создадут самые мощные суперкомпьютеры

    12:302

    Смартфону iPhone 8 приписывают кодовое название Ferrari и материнскую плату, состоящую из двух частей: Источник утверждает, что Apple пошла на изменения в дизайне материнской платы, чтобы сэкономить пространство внутри смартфона и сделать его еще тоньше

    12:2821

    Менее чем за две недели TSMC закупила оборудования на 343 млн долларов: Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на Тайваньской фондовой бирже

    12:1614

    Телевизионная приставка LeEco U4 оснащена SoC Amlogic S905 и 2 ГБ ОЗУ при цене $44: Габариты составляют 100 х 100 х 10,8 мм при массе 157 г

    12:155

    Боковая стенка корпусов Thermaltake Core X71 и Suppressor F31 Tempered Glass Edition почти целиком изготовлена из стекла: Корпус Core X71 выполнен по двухкамерной схеме

    12:0012

    Монитор LG UltraFine 5K работает с ранее выпущенными компьютерами Mac в пониженном разрешении. При использовании адаптера: В разрешении 3840 x 2160 пикселей при 60 к/с монитор может использовать с:

    11:5412

    MediaTek отрицает уменьшение на 50% объема заказов 10-нанометровых SoC: Кроме того, TSMC будет выпускать 10-нанометровые SoC для Apple, HiSilicon и Spreadtrum

    11:35

    Компания Uber признала, что ее самоуправляемые автомобили опасны для велосипедистов: Компания работает над исправлением ошибок в программном обеспечении

    11:2136

    Apple начала продажи восстановленных умных часов Apple Watch: Самыми доступными являются 38-миллиметровые Apple Watch Series 1 со спортивным ремешком, они стоят $229

    11:1127

    Huawei приписывают намерение купить израильского разработчика средств защиты баз данных: О переговорах с HexaTier сообщили анонимные источники

    11:011

    Apple продлевает скидку на переходники и кабели с разъемом USB-C: У ноутбуков Apple MacBook Pro нет других портов, кроме USB-C

    10:5014

    Гарнитура виртуальной реальности Storm Mirror Matrix оснащена SoC Snapdragon 820 и 4 ГБ ОЗУ: Storm Mirror Matrix предлагается по цене около $430

    10:351

    LeEco представила набор Smart Home Theatre TV для «глупых» телевизоров за $288: Начало продаж комплекта ожидается 27 декабря

    10:274

    Марк Цукерберг создал систему искусственного интеллекта Jarvis: Глава Facebook заявил, что потратил на создание Jarvis не менее 100 часов

    10:1115

    Новые телевизоры Samsung смогут воспроизводить контент HDR в YouTube: Соответствующее обновление будет выпущено в ближайшее время

    09:598

    Медиаплеер Vorke Z3 получил SoC Rockchip RK3399 и более 3 ГБ ОЗУ: ТВ-приставка Vorke Z3 получила современный видеовыход HDMI 2.0

    09:504

    Giada F105D — промышленный безвентиляторный мини-ПК на основе процессоров Intel Apollo Lake: Мини-ПК Giada F105D основан на новых CPU Intel

    09:00

    Наушники Apple AirPods способны пережить кратковременное погружение в воду: Наушники Apple AirPods имеют запас прочности

    08:3041

    Apple не будет менять аккумуляторы в наушниках AirPods, потому что их невозможно разобрать и починить: Наушники Apple AirPods заработали у iFixit ноль баллов

    08:0069

    Моноблоки Acer Aspire C стоят немного, но и оснащены соответственно: Acer представила моноблочные ПК Aspire C

    07:305

    HTC готовит какой-то большой анонс 12 января: 12 января HTC представит новый продукт

    07:003

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