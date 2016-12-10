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    10 декабря 2016

    Крупнейшие игроки рынка VR создали консорциум Global Virtual Reality Association: В консорциум Global Virtual Reality Association вошли Google, HTC, Facebook, Samsung и Acer

    19:3717

    В списке лучших работодателей по версии Glassdoor компания Apple опустилась на 36 место : Glassdoor опубликовала список лучших мест для работы

    19:2025

    Закаленное стекло занимает почти всю площадь боковой стенки корпуса Thermaltake Core X31 Tempered Glass Edition: Thermaltake Core X31 Tempered Glass Edition имеет и другие отличия от модели Core X31

    19:2016

    Oppo может выйти на американский рынок смартфонов до конца года: В третьем квартале этого года Oppo отгрузила более 25 млн смартфонов, заняв четвертое место с долей 7%

    18:4413

    Смартфон Asus Z01HDA (Zenfone 3 Zoom), оснащенный сдвоенной камерой, сертифицирован в Китае: Asus Z01HDA появится в версиях с 2, 3 и 4 ГБ ОЗУ и 16, 32 и 64 ГБ флэш-памяти

    18:358

    На новом изображении безрамочный смартфон Meizu похож на Xiaomi Mi Mix: Основным отличием является наличие фирменной кнопки mBack под дисплеем, форму которой пришлось сузить из-за ширины нижней рамки дисплея

    18:1012

    Датчик домашней экологической обстановки Itead Sonoff SC оценен в $20: Устройство Sonoff SC построено на популярной связке ESP8266 и Atmega328

    18:109

    Смартфон HTC 11 может получить SoC Snapdragon 835 и 8 ГБ ОЗУ: Информатор утверждает, что устройство будет запущено по цене около $690

    17:5211

    19 декабря Samsung «окирпичит» американские Galaxy Note7. Европейские смартфоны можно будет заряжать до 30%: После установки обновления они не смогут заряжаться и исполнять роль мобильного устройства

    17:3678

    Судья ITC пришел к выводу, что Arista нарушает патенты Cisco: По мнению судьи, в продукции Arista нарушены два патента Cisco

    16:087

    Apple нарушила права потребителей в Дании, обменяв новый бракованный смартфон iPhone на подержанный: Попытка Apple играть по своим правилам провалилась

    15:4655

    В следующем квартале 300-миллиметровые кремниевые пластины подорожают на 10-20%: Ожидается, что спрос на 300-миллиметровые пластины в ближайшие годы продолжит расти

    15:188

    Корпус BitFenix Shogun получил поддержку системы Asus Aura: Корпус BitFenix Shogun стал флагманом этого производителя

    14:54

    Фото дня: 16-ядерный серверный процессор AMD Zen (Naples): Процессоры AMD Zen (Naples) упакованы в корпуса типа LGA

    14:4051

    TDK ведет переговоры о покупке InvenSense: InvenSense поставляет датчики движения компаниям Apple и Samsung

    13:595

    Опубликованы изображения платы Gigabyte Z270X-Gaming 7: Ожидается, что плата будет представлена в начале января на CES 2017

    13:488

    Комплект Metz WT-1 обеспечивает управление вспышкой по радио на расстоянии до 300 м: Для передачи сигналов в Metz WT-1 используется радиоканал в полосе 2,4 ГГц

    13:351

    На выпуск «вечного блокнота» Rocketbook Everlast собрано в 10 раз больше средств, чем было намечено: Страницы Rocketbook Everlast изготовлены из водостойкого пластика

    12:504

    Drexel Hamilton считает, что акции Apple остаются одними из самых недооцененных: Аналитик Брайан Уайт (Brian White) подсчитал, что акции Apple должны стоить около $185 за штуку, тогда как в данный момент они продаются примерно за $114

    12:3619

    Аналитики Canalys полагают, что 15% пассажирских машин, выпущенных в 2025 году, будут самоуправляемыми: Автомобильная отрасль преобразится за ближайшие десять лет

    12:215

    Опубликованы новые изображения электромобиля Faraday Future, который должны представить 3 января накануне CES 2017: Напомним, финансовым партнером компании Faraday Future является компания LeEco

    12:153

    Смартфон No.1 M3 получил аккумулятор емкостью 4500 мА•ч и класс защиты IP68: No.1 M3 предлагается по цене $110

    11:573

    ARM перевела платформу физических IP-ядер Artisan на нормы 7 нм: Платформу Artisan можно использовать для проектирования микросхем, рассчитанных на выпуск TSMC по нормам 7 нм

    11:516

    LeEco, как и Xiaomi, может впервые принять участие в выставке CES: Данную информацию опубликовал на своей страничке в социальной сети Weiabo глаава компании LeEco

    11:418

    Компоненты в корпусе Jonsbo VR2 устанавливаются вертикально: Корпус Jonsbo VR2 получил алюминиевые декоративные панели

    10:142

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