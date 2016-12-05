  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    5 декабря 2016

    Intel раскрыла подробности о мини-ПК NUC NUC6CAY на базе процессора Celeron J3455 (Apollo Lake): NUC NUC6CAY оснащен видеовыходом HDMI 2.0, двумя микрофонами и приемником ИК-сигналов

    23:5521

    Uber создала лабораторию AI Labs, в которой будут заниматься разработкой ИИ и технологиями машинного обучения: Uber создаёт собственную лабораторию по разработке ИИ

    20:112

    Приложение Google Trusted Contacts позволит близким узнать ваше местоположение : Приложение Google Trusted Contacts позволит ревнивым супругам следить за своей половинкой

    19:1418

    Новому флагманскому смартфону LG приписывают защиту от воды: Смартфон LG G6 не будет экспериментальным

    18:5011

    Планшету Microsoft Surface Pro 5 приписывают улучшенную автономность и доработанное перо Surface Pen: Microsoft Surface Pro 5 прейдет на процессоры Intel Kaby Lake и получит 512 ГБ флэш-памяти в топовой версии

    18:2012

    Начались продажи смартфона Lenovo Phab 2 Pro в Европе: Смартфон Lenovo Phab 2 Pro в Европе оказался дороже, чем в США

    16:001

    Названа дата начала поставок камеры Olympus OM-D E-M1 Mark II: В Японии камеру Olympus OM-D E-M1 Mark II можно будет купить, начиная с 22 декабря

    15:3018

    Новое изображение смартфона Zuk Edge появилось накануне анонса: По предварительным данным, основой Zuk Edge служит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 821

    15:161

    Для смартфонов Samsung Galaxy A5 (2016) выпущено обновление прошивки, устраняющее неназванную уязвимость: Размер обновления примерно равен 128 МБ, номер — XXU3BPK7

    15:1014

    Блокировку iOS Activation Lock можно взломать, введя слишком длинное имя пользователя и пароль для Wi-Fi: Функция Activation Lock активируется автоматически при включении Find My iPhone

    14:4341

    Микрокомпьютеры Raspberry Pi 3 Model B будут выпускаться в Японии: Выпуск существующих моделей Raspberry Pi продолжится в Соединенном Королевстве

    14:1216

    Проданный за $7 млн суперкар LaFerrari стал самой дорогой машиной, произведенной в этом столетии: Все средства пошли на помощь жертвам землетрясений в Италии

    13:5126

    Смартфону OnePlus 5 приписывают керамический корпус: Напомним, ранее был выпущен смартфон OnePlus X, который также получил керамический корпус

    13:345

    Sony приписывают намерение в 2017 году приступить к выпуску телевизоров OLED: По предварительной информации, в телевизорах Sony будут использоваться панели OLED производства LG Display

    13:1344

    Gionee тоже хочет отдельный бренд на рынке смартфонов: Gionee рекламирует новый бренд

    12:501

    Virgin Galactic успешно провела испытания нового корабля SpaceShipTwo: Корабль SpaceShipTwo успешно приземлился после 10 минут полёта

    12:3217

    Panasonic хочет купить производителя автомобильной светотехники ZKW, оцениваемого в 1 млрд долларов: Компания Panasonic не стала комментировать информацию о возможной сделке

    12:3114

    Смартфон Meizu M5 Note отдаст в дизайне дань почтения Meizu M1 Note: Напомним, помимо стандартной версии в корпусе из поликарбоната производитель должен представить цельнометаллический смартфон

    12:134

    На выпуск умной маски для сна Nuvi собрано почти в 17 раз больше средств, чем намечалось: Отгрузка масок для сна Nuvi должна начаться в январе

    12:106

    Lenovo обещает выпускать минимум по 12 модулей для смартфонов Moto Z в год: Lenovo обязалась наполнить рынок модулями для смартфонов Moto

    12:09

    Специалисты MIT считают, что им удалось лучше понять, как мозг распознает лица: Новая компьютерная модель научилась учитывать неучтенные ранее аспекты

    11:5014

    Intel и Amazon вместе будут продвигать голосовой помощник Alexa : Intel поможет Amazon продвигать Alexa

    11:38

    Контактные линзы для владельцев очков Spectacles доступны по цене от $99: На первый взгляд выпуск специальных линз для Spectacles кажется маркетинговым трюком, ведь данные очки не имеют никаких дисплеев для отображения информации.

    11:323

    Стабилизатор GoPro Karma Grip предлагается за $300: В комплект, что важно осознавать, не входит камера

    11:183

    Новый смартфон Meizu с изогнутым дисплеем получит SoC Samsung Exynos 8890: По одной из версий, он будет называться Meizu Pro 6 Edge, по другой — Meizu Four

    11:021

    Apple тратит на рекламу заметно больше, чем Samsung: Если исключить рекламу товаров Samsung, которые не имеют прямых конкурентов в ассортименте Apple, разница становится еще больше

    10:5449

    Разработка Nestle Research позволяет на 40% снизить содержание сахара в шоколаде: Появление новых сладостей Nestle на рынке, изготовленный по такому рецепту, состоится только в 2018 году

    10:2526

    Uber отслеживает, куда вы отправляетесь после того, как вышли из такси: Если же вы не переносите любые виды слежки, то можете отключить данное нововведение в настройках

    10:127

    Некоторые владельцы MacBook Pro жалуются на малую автономность новых ноутбуков: В различных сценариях использования ноутбуки работают от 3 до 6 часов

    10:0614

    HoloLens теперь можно купить в Европе: Коммерческая версия с ограниченной гарантией (Commercial Suite) стоит 4529 фунтов стерлингов

    09:54

    Ixia, ведущий производитель тестового оборудования для сетей, ищет покупателя: Капитализация Ixia оценивается в 1,3 млрд долларов

    08:305

    Выход беззеркальной камеры Sigma sd Quattro H формата APS-H ожидается 20 декабря: Камера Sigma sd Quattro H рассчитана на объективы с креплением Sigma SA

    08:0011

    Компьютерный корпус SilverStone PM01TR-W окрашен «под титан»: Рекомендованная производителем розничная цена корпуса PM01TR-W равна 115,5 евро

    07:30

    Рынок коммутаторов Ethernet за год вырос на 2%: Аналитики IDC подвели итоги третьего квартала 2016 на рынке коммутаторов Ethernet

    07:00

    Проблема с новыми ноутбуками Apple MacBook Pro связана с программным обеспечением, а не графическими процессорами : Новые ноутбуки Apple MacBook Pro испытывают проблемы из-за стороннего ПО

    07:0043

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018