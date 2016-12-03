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    3 декабря 2016

    Для смартфонов Moto Z может появиться модуль с экраном E Ink, модуль с модемом 5G и даже модуль-радионяня: Каждый второй владелец смартфона Moto Z использует модули

    14:2012

    Стали известны все подробности о процессорном охладителе MSI Core Frozr L: MSI Core Frozr L оснащается вентилятором Torx диаметром 120 мм с гидродинамическим подшипником

    14:206

    Фото дня: смартфон BlackBerry Mercury, оснащённый клавиатурой QWERTY: BlackBerry действительно выпустит смартфон Mercury с физической клавиатурой

    13:0020

    Samsung намерена оснащать изогнутыми дисплеями смартфоны семейства Galaxy A: Смартфоны Samsung Galaxy A получат изогнутые экраны

    12:4912

    Процессоры AMD поколения Zen могут в итоге получить имя Ryzen: AMD регистрирует шесть новых торговых марок со странными именами

    12:0536

    Планшет Teclast X5 Pro может предложить 12-дюймовый дисплей и процессор Intel Kaby Lake: Планшет Teclast X5 Pro получил 8 ГБ ОЗУ

    11:5316

    Корпус Gigabyte XC700W изготовлен из закаленного стекла, алюминия и стали: Корпус Gigabyte XC700W лишен вентиляторов, забирающих воздух

    11:318

    99% зарядных аксессуаров для устройств Apple из онлайновых магазинов проваливают тесты по безопасности: В ходе подачи высокого напряжения для проверки качества изоляции всего 3 продукта из 400 повели себя подобающим образом

    09:2549

    Пользователи iPhone 6s могут сами проверить, может ли их смартфон бесплатно получить новый аккумулятор: Напомним, данная услуга является бесплатной

    09:0814

    Ноутбук Chuwi LapBook 14.1 получил новую SoC Intel Apollo Lake: Ноутбук Chuwi LapBook 14.1 базируется на новой платформе для планшетов компании Intel

    08:089

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