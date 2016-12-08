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    8 декабря 2016

    Micromax выпускает бюджетные смартфоны Bolt Warrior 2 и Canvas Juice A1 : В конце декабря в России поступят в продажу новые бюджетные смартфоны

    20:569

    Сделка между Microsoft и LinkedIn завершена : Microsoft завершила приобретение компании LinkedIn

    20:5024

    Смартфон Gionee F5 оснащен 4 ГБ ОЗУ и аккумулятором емкостью 4000 мА•ч: В плане объема оперативной и флэш-памяти у устройства все в порядке — 4 и 64 ГБ соответственно

    20:348

    General Electric выпускает необычную светодиодную настольную лампу Sleek Table Lamp с поддержкой ИИ Alexa: Лампа Sleek Table Lamp умеет говорить благодаря Alexa

    19:4910

    AMD сегодня провела закрытое мероприятие, где, предположительно, показала ускорители на основе GPU Vega: AMD в закрытом формате показала новые видеокарты

    19:2711

    LG готовит смартфон V5 : Смартфон LG V5 не будет играть в верхнем ценовом сегменте

    19:125

    Huawei приобрела израильскую компанию Toga Networks: Toga Networks стала частью Huawei

    18:281

    Адаптер HyperDrive для новых ноутбуков MacBook Pro предоставит пользователям широкий набор портов: Адаптер HyperDrive стоит $100

    17:4842

    Из-за тщательного тестирования выпуск безрамочного смартфона Samsung Galaxy S8 могут перенести на апрель 2017: Смартфону Samsung Galaxy S8 приписывают экран на всю переднюю панель

    16:4642

    Устройство SilverStone EP08 превращает порт USB-C в USB-A, USB-C и HDMI: Рекомендованная цена SilverStone EP08 равна 41,2 евро

    16:059

    Рынок карточек памяти формата SD в ближайшие годы продолжит расти : Наибольшим «потребителем» карт microSD продолжат оставаться смартфоны

    15:504

    Компания Idemitsu Kosan расширит производство материалов для OLED в Южной Корее: После расширения суммарный объем выпуска возрастет до 10 тонн в год

    15:25

    Опубликованы примеры снимков, сделанных объективом Meyer-Optik-Gorlitz 0,95/50 Nocturnus II : Объектив Meyer-Optik-Gorlitz 0,95/50 Nocturnus II стоит 2999 евро

    14:4312

    Опубликованы первые фотографии смартфона UMi Z, оснащенного SoC MediaTek Helio X27 : Выпуск UMi Z ожидается до конца месяца

    13:433

    Ericsson досрочно начинает сокращение персонала в Швеции: Досрочное сокращение персонала привело к увеличению расходов на реструктуризацию в этом году

    13:42

    Стало известно точнее, когда будут представлены процессоры Intel Skylake-X и Kaby Lake-X: Предположительно, Intel представит процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X на выставке Gamescom 2017

    13:231

    Объем жестких дисков HGST Ultrastar He12 — 12 и 14 ТБ: Новые HDD предложены в вариантах с интерфейсами SAS 12 Гбит/с и SATA 6 Гбит/с

    12:4913

    Потолочная светодиодная лампа с управлением со смартфона Xiaomi Yeelight оценена в $50: Начало продаж устройства ожидается 29 декабря

    12:2613

    Представлены высокопроизводительные твердотельные накопители HGST Ultrastar SN200 NVMe и Ultrastar SS200 SAS: Образцы накопителей Ultrastar SN200 NVMe и Ultrastar SS200 SAS уже поставляются некоторым заказчикам

    12:2012

    Urban Armor Gear выпускает чехол, предохраняющий 15-дюймовый ноутбук Apple MacBook Pro третьего поколения от повреждений при падении: Цена новинки — $80

    11:477

    Появилась первая информация о смартфонах iPhone 7s и 7s Plus: Основные элементы дизайна корпуса iPhone 7s и iPhone 7s Plus позаимствуют у предшественников

    11:3939

    Samsung может переименовать оболочку TouchWiz в Samsung Experience: Оболочка TouchWiz может кануть в Лету

    11:3122

    Смартфон Samsung Galaxy S7 Edge в цвете Black Pearl оснащен 128 ГБ флэш-памяти: Начало продаж Samsung Galaxy S7 Edge Black Pearl состоится уже завтра

    11:26

    Magic Leap переходит к тестированию своей гарнитуры во внешнем мире: Гарнитуру Magic Leap будут испытывать в реальных условиях

    11:222

    Apple обсуждает с Голливудом возможность раннего проката киноновинок в iTunes: Голливуд, будучи заинтересованным в такой возможности, может выбрать другую платформу вместо iTunes

    11:1813

    Миниатюрный газоанализатор Kingmax AirQ Check GS-01, подключаемый к смартфону, позволяет оценить общую концентрацию ЛОВ: Анализатор оснащен разъемом micro-USB

    11:156

    Ноябрь 2016 стал самым успешным месяцем в истории App Store: Apple не подкрепляет свои громкие заявления конкретными цифрами

    11:025

    Zuk Z2 при цене около $160 стал самым доступным смартфоном с SoC Snapdragon 820: Zuk Z2 Pro с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти подешевел до $290

    10:445

    Microsoft продемонстрировала работу Windows 10 на устройстве, оснащенном SoC Snapdragon 820: Это очередной намек на скорый анонс смартфона Microsoft Surface Phone, который также должен использовать флагманскую SoC Qualcomm Snapdragon

    10:3070

    Обновления в Google Play стали на 65-90% меньше самих приложений: Принцип работы нового алгоритма строится вокруг обнаружения отличий в несжатых файлах

    10:0914

    Появилась информация о нескольких случаях возгорания iPhone 6: Apple, изучив предоставленные им устройства, заявила, что возгорания произошли в результате очень серьезных физических повреждений.

    09:5619

    В Apple Music уже более 20 млн подписчиков: Apple будет продолжать публиковать в Apple Music эксклюзивные композиции, повышая популярность сервиса

    09:4311

    Смартфон Zuk Z1 получит Android 7.0 несмотря на SoC Snapdragon 801: Zuk обновит смартфоны Z1 и Z2 Pro до Android Nougat

    09:301

    Корпус Jonsbo QT03A получил боковые и фронтальную панель из закаленного стекла и алюминия: Корпус Jonsbo QT03A рассчитан на полноформатные системные платы

    09:173

    При установке в док-станцию компоненты консоли Nintendo Switch будут работать на повышенных частотах: Nintendo Switch получит эмулятор GameCube

    09:00

    SpaceX переносит первый после осеннего взрыва запуск ракеты Falcon 9 на начало следующего года: SpaceX не запустит Falcon 9 до конца года

    08:3043

    Смартфон HomTom HT27 основан на устаревающей четырехъядерной SoC MediaTek: Смартфон HomTom HT27 получил заднюю панель с концентрическим узором

    08:122

    SoC Snapdragon 835 набирает в ПО AnTuTu рекордные 181 000 баллов: SoC Snapdragon 835 лидирует в рейтинге AnTuTu

    08:0029

    В Иране показали смартфоны Samsung Galaxy A нового поколения, защищённые от воды: Смартфоны Samsung Galaxy A нового поколения стали значительно интереснее

    07:304

    Fitbit приобрела компанию Pebble. Последняя полностью прекращает существование: Компания Pebble прекратила существовать

    07:0010

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