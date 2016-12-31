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    31 декабря 2016

    С Новым годом!: С праздником!

    22:0028

    Квантовые точки в мониторах Samsung CH711 обеспечивают расширенный цветовой охват: Дисплеи Samsung CH711 полностью перекрывают цветовое пространство sRGB

    20:1731

    Inventec наращивает производство наушников Apple AirPods, но сроки начала новых поставок всё ещё расплывчаты: Apple нарастит производством наушников AirPods

    17:2327

    Компактная камера Canon PowerShot G9 X Mark II предстала на новых фото: Canon PowerShot G9 X Mark II получит процессор изображения Digic 7

    17:0010

    Опубликованы новые изображения беззеркальной фотокамеры Panasonic Lumix DMC-GH5: Panasonic Lumix DMC-GH5 неотличима от макета, показанного в сентябре

    15:452

    Zotac на следующей неделе покажет «самый компактный в мире» вариант видеокарты GeForce GTX 1080: Видеокарта даже будет немного разогнана

    14:5011

    Производство смартфонов iPhone 7 будет снижено из-за недостаточного спроса: Apple снизит заказы на смартфоны iPhone 7 на 10%

    14:4635

    Смартфон Moto X нового поколения сохранит аудиоразъём 3,5 мм: Смартфон Moto X нового поколения действительно не будет похож на предшественников

    14:237

    Процессор Intel Core i3-7350K нельзя будет купить в первые недели после анонса настольных CPU Kaby Lake: Intel выпустит младшие процессоры Kaby Lake на несколько недель позже старших

    14:076

    На CES 2017 ожидается анонс двух новых планшетов Samsung с ОС Windows 10: CES 2017 пройдет на следующей неделе

    14:032

    Выпуск планшета Microsoft Surface Pro 5 ожидается в первом квартале 2017: Новый планшет должен получить дисплей разрешением 4К

    13:3618

    В оснащение мобильной рабочей станции Dell Precision 15 5520 войдут процессоры Intel Kaby Lake с TDP 35 Вт: Ноутбук также можно будет заказать с видеокартой Nvidia Quadro M2100M

    13:308

    LeEco продала 20 млн смартфонов в 2016 году: В следующем году LeEco может войти в десятку крупнейших поставщиков смартфонов

    13:222

    Степень защиты смартфонов Samsung Galaxy A образца 2017 года — IP68: Анонс смартфонов Samsung Galaxy A образца 2017 года ожидается 5 января 2017 года

    13:0115

    Родители пятилетней девочки, погибшей в ДТП, обвинили Apple в недостаточной заботе о безопасности: Apple запатентовала, но не использует технологию, которая могла бы спасти девочку

    12:2742

    Lenovo представит на выставке CES 2017 ноутбук ThinkPad 13 нового поколения: Lenovo ThinkPad 13 образца 2017 года переберется на процессоры Intel Kaby Lake

    11:3011

    Lenovo продемонстрирует на выставке CES 2017 мониторы ThinkVision P27h и P24h, оснащенные портами USB-C: ThinkVision P27h и P24h обеспечивают охват 100% цветового пространства sRGB

    09:30

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