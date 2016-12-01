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    1 декабря 2016

    Старейшая уцелевшая камера Nikon продана на аукционе за 384 000 евро: Это наибольшая цена, заплаченная когда-либо за камеру Nikon

    22:5314

    В прошлом квартале было отгружено 96 млн панелей AMOLED для смартфонов: По прогнозу UBI Research, в 2020 году будет отгружено 1,4 млрд панелей AMOLED для смартфонов

    22:0111

    Юбилейные блоки питания Corsair RM1000i Special Edition выпущены тиражом 100 штук: БП Corsair RM1000i Special Edition поддерживает шину Corsair Link

    21:124

    Представлена беззеркальная камера Fujifilm X-A10: Разрешение камеры Fujifilm X-A10 — 16,3 Мп

    19:439

    Обновление до Android 7.0 в первом квартале 2017 года получат минимум шесть смартфонов Huawei: Huawei поделилась списком смартфонов, которые получат обновление ОС

    19:404

    Отныне YouTube поддерживает онлайн-трансляции в формате 4K: YouTube запускает возможность транслировать видео 4K

    19:2711

    В конфигурацию нового ПК Apple Mac Pro войдёт видеокарта Radeon Pro 490 с GPU Vega: 3D-карта Radeon RX 490 может быть показана 13 декабря

    18:5947

    Специальный элемент M.2 Shield защитит и охладит твердотельные накопители на новых системных платах MSI: MSI предложит дополнительно охлаждать SSD формата M.2

    18:1113

    Рынок SSD по итогам прошлого квартала значительно вырос: Продажи SSD продолжают расти

    14:0826

    Sony зарабатывает больше всех на рынке виртуальной реальности: Лидерами рынка VR являются производители оборудования

    13:493

    MediaTek представила однокристальные системы Helio X23 и Helio X27: Представлены SoC MediaTek Helio X23 и Helio X27

    13:154

    Вице-президент Lenovo заявил, что заднюю панель iPhone 8 будет защищать 3D-стекло: Cкругленное по бокам защитное 3D-стекло станет новым трендом

    13:0730

    Маршрутизаторы Apple AirPort названы одними из лучших на рынке: Apple стала единственной компанией, которая получила «пятерку» в рейтинге Power Circle

    12:4979

    Рынок серверов в третьем квартале 2016 года оказался на 7% меньше, чем год назад: Крупнейшим поставщиком серверов является компания HPE

    12:292

    Приложение камеры смартфонов Google Pixel зависает при слабом сигнале 4G: Проблема проявляется на международных версиях Pixel и Pixel XL при слабом сигнале 4G

    12:1617

    Fitbit купит компанию Pebble: Fitbit находится в процессе приобретения Pebble

    11:566

    Тим Кук пообещал начать отгрузки наушников AirPods через несколько недель: Один из пользователей продукции Apple написал главе компании письмо

    11:5542

    Внешний накопитель Seagate Duet синхронизирует данные с облачным хранилищем Amazon Drive: Покупатели Seagate Duet получают годовую подписку на Amazon Drive Unlimited Storage

    11:401

    Смартфон Elephone S8 пойдет по стопам Sharp Aquos и Xiaomi Mi Mix: Elephone заявляет, что в Elephone S8 основная камера и дактилоскопический датчик будут расположены нестандартным образом

    11:277

    Китайские производители смартфонов формируют альянс, чтобы обеспечить себя дисплеями OLED: По предварительной оценке, MGV первоначально сможет выпускать 60000 панелей OLED в месяц, Royole — 45000

    11:271

    Трекер сна Xiaomi Lunar оценен в $10: В продажу устройство должно поступить 12 января 2017

    11:118

    Insta360 Air — камера панорамной съемки для смартфонов с ОС Android: Устройство подключается к разъему micro-USB или USB-C

    10:591

    Смартфон Samsung Galaxy A5 засветился на видео. Аппарат будет поддерживать функцию Always On Display: Смартфон Samsung Galaxy A5 очень похож на флагманов

    10:586

    Apple уменьшает заказы на выпуск смартфонов iPhone 7: Интерес потребителей уже переключился на следующее поколение iPhone

    10:397

    Apple вернет деньги пользователям iMac, которые отремонтировали механизм наклона : Изучение проблемы пользователями выявило причину, которая заключается в использовании двух пластиковых шайб в механизме наклона

    10:1733

    Крошечную камеру PogoCam можно прикрепить почти к любым очкам: PogoCam будут демонстрировать на CES 2017, цена пока не сообщается

    10:009

    Представлена ОС Flyme 6: В списке поддерживаемых устройств присутствуют Meizu Pro 6, MX6, MX5, Pro 5, M3E, M3 Note, M2 Note, M1 Note и еще несколько смартфонов

    09:496

    Две версии смартфона Nokia D1C будут отличаться размерами и некоторыми другими параметрами: Смартфон Nokia D1C получит две модификации с разными экранами

    09:005

    Смартфоны Moto Z могут получить модуль с технологиями Google Tango: Технология Google Tango может прийти на смартфоны Moto Z в виде модуля

    08:304

    Аналитики считают, что HTC не удастся нарастить продажи в следующем году: HTC не сможет увеличить выручку

    08:003

    Apple пополнила ассортимент красных аксессуаров в рамках благотворительной инициативы (Product) Red: В списке аксессуаров Apple (Product) Red появились новые продукты

    07:3031

    Смартфоны Coolpad Note 3S и Mega 3 похожи размерами и параметрами : Смартфоны Coolpad Note 3S и Mega 3 оснастили бюджетными платформами

    07:001

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