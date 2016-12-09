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    9 декабря 2016

    Смартфон Honor Magic, скрывающийся за кодовым именем Natasha, будет оснащён SoC Kirin 950: Смартфон Honor Magic получит три камеры и сканер радужки

    19:3112

    Apple покупает часть активов крупнейшего производителя турбин для ветряных электростанций: Apple создаёт совместное предприятие с Goldwind

    19:0371

    Сервис Google Cloud Print выключает принтеры и МФУ Epson [Обновлено]: Список устройств, подверженных проблеме, насчитывает десятки моделей

    14:0815

    По слухам, выпуск камер Fujifilm X70 прекращен, поскольку Sony перестала выпускать соответствующие датчики изображения: Датчики изображения производства Sony разрешением 16 Мп используются во многих камерах Fujifilm

    13:367

    По предварительной оценке, в этом году компания E Ink Holdings отгрузит 30-40 млн умных ярлыков : Значительная часть электрофоретических дисплеев небольшого размера используется для оформления ценников на полках магазинов

    13:172

    Опубликована фотография нового смартфона Xiaomi с дисплеем, изогнутым на манер LG G Flex: Xiaomi может работать над еще одним смартфоном, экран которого также не будет плоским

    13:0146

    Samsung разработает для Tesla специализированную ASIC: Samsung работает над решениями для самоуправляемых автомобилей

    12:5626

    Флагманский смартфон LeEco Cool 1S оснащен SoC Snapdragon 821 и 6 ГБ ОЗУ: В тесте AnTuTu устройство набрало более 159 тыс. баллов

    12:4817

    На выпуск устройства Lief, помогающего справляться со стрессом за счет ритмичного дыхания, уже собрано вдвое больше средств, чем намечалось: Устройство оснащено интерфейсом Bluetooth, который можно отключить

    12:3813

    Китайские производители смартфонов за год нарастили поставки на 18,6%: Три китайских компании держат выпустили почти половину всех китайских смартфонов

    12:367

    Безрамочный смартфон Elephone S8 будет оснащен SoC Helio X27: Elephone S8 должен получить 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти

    12:349

    Смартфон Moto Cedric будет первым в ассортименте бренда, изначально работающим под управлением Android 7.0 : Moto Cedric будет новым недорогим аппаратом бренда

    12:25

    Стоимость памяти DRAM продолжит расти : Олигополия на рынке памяти DRAM не даёт ценам снижаться

    12:107

    Головное устройство Sony XAV-AX100 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto поступило в продажу с небольшой задержкой: Наблюдатели отмечают, что это одно из самых доступных на рынке решений, которое позволяет вам использовать как Apple CarPlay, так и Android Auto

    12:058

    Более 200 моделей автомобилей поддерживают систему Apple CarPlay: В список были добавлены уже выпущенные и грядущие автомобили от таких производителей, как Audi, Honda, Maserati, Kia, Mitsubishi, Suzuki и Volkswagen

    11:565

    Spotify уже не ведет переговоры о покупке SoundCloud: Ни Spotify, ни SoundCloud не стали комментировать сообщение о переговорах и возможной сделке

    11:481

    Новый электротранспорт Xiaomi покажут 12 декабря: На картинке упоминаются электронная система E-ABS, круиз-контроль, перфорированные тормозные диски

    11:342

    Усиленный компьютер с пистолетной рукояткой Janam XG3 теперь доступен с ОС Android: Ранее компьютер Janam XG3 поставлялся с ОС Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5

    11:326

    Патенты Samsung демонстрируют дрон необычной формы: Samsung разрабатывает дрон в виде НЛО

    11:3032

    Полиция Нидерландов возьмет на вооружение Microsoft HoloLens: Microsoft HoloLens должен позволить облегчить изучение заметок, улик и общий анализ места преступления

    11:229

    Sony постарается первой вслед за Google выпустить обновление Android 7.1.1 для своих мобильных устройств: Обновление Android 7.1.1 для смартфонов Nexus вышло на этой неделе

    11:101

    Миллион смартфонов Meizu M5 Note были проданы за 21 секунду: Первая партия смартфонов поступила в продажу в магазине Jingdong (JD.com) вчера, 8 декабря

    10:584

    В магазине Google Store больше нельзя купить часы Huawei Watch: Потребителей не удалось увлечь носимыми электронными устройствами

    10:584

    По слухам, LeEco увольняет около 1400 сотрудников: После появления данной информации акции компании рухнули на 10%

    10:513

    Samsung заблокирует смартфоны Galaxy Note7 в США уже на следующей неделе: По имеющимся оценкам, на руках у пользователей остается 285 000 устройств

    10:4514

    Корпус Raidmax Alpha оснащен пультом ДУ: Корпус Raidmax Alpha подсвечен светодиодными лентами

    10:363

    LG G6 сохранит классический разъем для наушников: Корпус устройства будет изготовлен из стекла и металла

    10:3511

    SSD Adata SC660H и SV620H перешли на многоуровневую флэш-память: SSD Adata SC660H и SV620H попутно нарастили объемы и сменили интерфейс

    09:243

    Microsoft научила голосовой помощник Cortana выключать и перезагружать ПК: Cortana позволит пользователю выключить ПК голосовой командой

    08:3015

    Nvidia покажет новую консоль Shield на выставке CES 2017: Nvidia представит новую приставку Shield

    08:0015

    Изображение смартфона Honor Magic демонстрирует не полностью «безрамочный» аппарат: Смартфон Honor Magic будет иметь рамки сверху и снизу

    07:3023

    В Лос-Анджелесе новые автомобили Audi умеют подсказывать водителю время, оставшееся до переключения сигнала светофора: Audi запустила сервис Traffic Light Information в Лос-Анджелесе

    07:0013

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