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    7 декабря 2016

    Asus готовит к выпуску смартфон Zenfone 3 Zoom (ZE553KL) со сдвоенной основной камерой: Asus Zenfone 3 Zoom также получит дисплей AMOLED и аккумуляторную батарею емкостью 5000 мА·ч

    23:157

    Смартфон Huawei Enjoy 6S получил металлический корпус и оказался дороже, чем предполагалось: Huawei Enjoy 6S построен на SoC Qualcomm Snapdragon 435

    21:302

    В Cooler Master попытались придать корпусу MasterCase 5t черты стилистики спортивного авто: Cooler Master MasterCase 5t оценен в 250 евро

    20:5511

    В Daihatsu разработана система помощи водителю, в которой используется стереокамера: Система получила название Smart Assist III

    20:363

    В массиве AccelStor NeoSapphire P710 используются только твердотельные накопители: Конфигурация массива AccelStor NeoSapphire P710 включает 24 SSD

    20:232

    Принята спецификация Bluetooth 5: Спецификация уже доступна для бесплатной загрузки на сайте Bluetooth SIG

    20:1522

    У Renesas готовы ячейки встраиваемой флэш-памяти SG-MONOS для микроконтроллеров, выпускаемых по нормам 16 и 14 нм: В серийных микроконтроллерах новая память появится примерно в 2023 году

    19:597

    В коде ОС macOS 10.12.2 beta обнаружилось упоминание странных GPU AMD: У AMD в запасе может быть GPU Polaris 12

    19:3712

    Представлен процессорный охладитель Scythe Mugen 5: Продажи Scythe Mugen 5 уже начались по цене 40,5 евро

    19:244

    Verizon продаёт компании Equinix 29 центров обработки данных : Equinix покупает у Verizon почти три десятка ЦОД

    18:562

    Samsung представила множество новых ремешков для умных часов Gear S3: Strap Studio и SLG Design показали ремешки для Samsung Gear S3

    18:3715

    Изображения смартфона Samsung Galaxy A7 следующего поколения демонстрируют аппарат, похожий на флагманские модели: Samsung Galaxy A7 станет похож на Galaxy S7

    18:1920

    AMD расширяет стратегическое партнерство с Mentor Graphics: AMD и Mentor подписали новое трехлетнее соглашение

    18:07

    Moia — новая компания Volkswagen Group, которая займётся сервисами перевозки пассажиров по всему миру: Volkswagen Group создала компанию Moia для развития сервиса перевозки пассажиров

    17:312

    Qualcomm начинает поставки «первых в мире 10-нанометровых серверных процессоров»: В конфигурацию процессоров Qualcomm Centriq 2400 входит до 48 ядер Qualcomm Falkor на архитектуре ARMv8

    17:123

    Первые тесты SoC Snapdragon 835 демонстрируют огромный прирост производительности у GPU Adreno 540 : GPU Adreno 540 в новой платформе Qualcomm будет очень производительным

    17:0330

    «Проигрыватели» Shuttle XPC Nano NS02 построены на архитектуре ARM: Основой Shuttle XPC Nano NS02 служит SoC Rockchip RK3368

    16:33

    Пульт SilverStone ES02-USB позволяет дистанционно включить, выключить или перезагрузить ПК: Пульт работает на одном элементе CR2032

    16:119

    В Японии созданы солнечные панели, которые вдвое легче существующих: Новая панель мощностью 275 Вт весит 10,5 кг

    15:296

    Планы Intel на будущий год включают выпуск нескольких серий SSD на флэш-памяти 3D NAND: В первом квартале начнется серийный выпуск SSD серий DC P4500, P4600, P4600 LP и P4500 LP

    14:562

    Стали известны цены на телевизоры 4К OLED, которые Sony выпустит в 2017 году: Продажи телевизоров Sony 4К OLED начнутся во втором полугодии 2017 года

    14:3078

    TSMC построит на юге Тайваня новую фабрику для выпуска продукции по нормам 5 нм и менее: Строительство фабрики начнется в 2017 году, а начало серийного выпуска продукции намечено на 2020 год

    13:597

    Сетевой процессор Mellanox NPS-400 обрабатывает пакеты со скоростью 400 Гбит/с: Библиотеки Deep Packet Inspection и Stateful Packet Processing входят в SDK для процессоров NPS-400

    13:485

    По оценке Digitimes Research, в этом квартале будет отгружено на 21,5% меньше планшетов, чем год назад: Планшетов Apple iPad за три месяца будет выпущено 10,9 млн штук

    13:183

    Fitbit интересуют лишь разработчики ПО и интеллектуальная собственность Pebble: Бренд Pebble имеет шанс остаться на рынке после сделки с Fitbit

    13:066

    Common Sense Media утверждает, что в США взрослые проводят больше времени перед экранами, чем дети и подростки: Причем, на работу приходится лишь 18% времени за экраном

    12:53

    Почти половина снимков во Flickr сделаны на смартфоны. Доля Apple за год выросла до 47%: Второе место в списке брендов заняла компания Canon, доля которой снизилась с 27 до 24%

    12:2518

    Western Digital и Samsung продлили соглашение о взаимном лицензировании: Соглашение предусматривает получение вознаграждения

    12:122

    Клавиатура Nanoxia Ncore Retro подражает дизайну пишущей машинки: и делает это без светодиодной подсветки

    11:5214

    Опубликован перечень самого популярного контента App Store и iTunes в 2016 году: Самыми популярными приложениями стали Prisma для iPhone, Sketchbook Motion для iPad, Twitter для Apple TV, Bear для Mac и MySwimPro - Personal Swim Trainer для Apple Watch

    11:513

    Верховный суд США принял сторону Samsung в патентном споре с Apple: Дело возвращено в апелляционный суд, который должен определить новую сумму выплаты

    11:4830

    В следующем году Google полностью перейдёт на использование возобновляемой энергии: Google на пороге полного перехода на возобновляемые источники энергии

    11:408

    За два года доля американских магазинов, поддерживающих Apple Pay, выросла с 4 до 35%: Apple продвигает свой сервис разными способами

    11:0522

    У Truly Opto-Electronics готовы образцы панелей AMOLED, изготовленные на оборудовании, купленном у Samsung Display: Начать серийный выпуск панелей AMOLED готовятся и другие китайские производители

    10:5516

    Zyxel WRE6606: удлинитель Wi-Fi с поддержкой MU-MIMO: Удлинитель Zyxel WRE6606 работает в двух частотных диапазонах

    10:393

    Чехлы Mophie Juice Pack Air для смартфонов Apple iPhone 7 поддерживают беспроводную зарядку: Чехол Mophie Juice Pack Air стоит $100

    10:398

    Анонс безрамочного флагманского смартфона Honor Magic назначен на 16 декабря: Предположительно, для Huawei Honor Magic будет выпущена серия аксессуаров, добавляющих ту или иную функциональность

    10:383

    Версия смартфона Xiaomi Mi Note 2 с плоским дисплеем не увидит свет: Xiaomi Mi Note 2 с плоскими панелями предложил бы тот же уровень производительности при меньшей стоимости

    10:156

    Беспошлинный лимит для интернет-покупок снизят с 1000 до 200 евро к 2019 году: Правила могли измениться еще в начале 2016 года

    10:0562

    Сетевое хранилище Synology DS3617xs позволяет нарастить объем дискового пространства до 360 ТБ: NAS Synology DS3617xs поддерживает адаптер 10 Gigabit Ethernet с агрегацией

    09:433

    Проблема с отключающимися смартфонами iPhone 6s более распространена, чем сообщалось изначально: Apple заявила, что ей нужно больше данных для того, чтобы диагностировать проблему

    09:2439

    Защищенная беспроводная камера наружного наблюдения Blink XT работает от двух аккумуляторов АА до двух лет: Это единственная на рынке камера наружного наблюдения, которая питается от аккумуляторов и позволяет записывать видео в разрешении 1920 х 1080 пикселей

    09:1119

    Doogee Shoot 1 — еще один смартфон из Поднебесной со сдвоенной камерой : Doogee Shoot 1 будет стоить $150

    09:004

    Смартфон Elephone S7 Limited Edition получит SoC Helio X25 : Дата выхода и цена Elephone S7 Limited Edition пока не сообщаются

    08:55

    Представлен фитнес-бласлет Meizu Band с дисплеем OLED стоимостью около $33: Устройство защищено от попадания пыли и влаги в соответствии с требованиями класса IP67

    08:452

    Fujitsu готовит к выпуску компактный ноутбук Lifebook P727 с механизмом трансформации крышки как у ноутбуков Lenovo Yoga: Премьера Fujitsu Lifebook P727 ожидается на выставке CES 2017

    08:306

    Высота процессорного охладителя SilverStone NT08-115XP составляет 33 мм: SilverStone NT08-115XP совместим только с процессорами Intel

    07:3010

    Intel может перейти на использование GPU AMD в своих процессорах : Intel будет лицензировать технологии AMD для своих iGPU

    07:3043

    Производитель называет IGEL UD Pocket миниатюрным тонким клиентом: IGEL UD Pocket — загрузочная флэшка с ОС Linux 10

    07:001

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