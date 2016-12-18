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    18 декабря 2016

    Монитор HP EliteDisplay S340c с изогнутой матрицей диагональю 34 дюйма и встроенной web-камерой оценен в $1500: В HP EliteDisplay S340c используется ЖК-панель типа VA

    21:3523

    Samsung завершила расследование проблемы с Galaxy Note7 и передала данные независимым лабораториям, но результаты пока неизвестны: Samsung завершила расследование касательно проблемы с возгораниями Note7

    18:5357

    Ноутбук Asus FX753VD получит процессор Intel Core i5-7300HQ (Kaby Lake) и 3D-карту Nvidia GeForce GTX 1050: Asus FX753VD должен поступить в продажу до конца года

    18:157

    У настольных процессоров Intel Kaby Lake, судя по всему, весьма неудачный внутренний термоинтерфейс: Разгон процессоров Intel Kaby Lake усложнит температурный режим

    18:0042

    На следующей неделе Xiaomi представит обновленные ноутбуки: Xiaomi Mi Notebook Air будут оснащены встроенным модемом LTE

    17:1512

    Acer TravelMate P4 — недорогие бизнес-ноутбуки на базе процессоров Intel Skylake: Ноутбуки опционально оснащаются 3D-картами Nvidia GeForce 940MX

    16:308

    MSI Optix G27C, первый монитор тайваньской компании, ориентирован на любителей компьютерных игр: MSI Optix G27C поддерживает кадровую частоту 144 Гц

    16:009

    Некоторые запчасти Huawei Mate 9 Porsche Design стоят больше, чем флагманские смартфоны: После прочтения новости владельцы смартфона наверняка начнут относиться к нему еще более бережно

    13:2027

    Tesla начала бороться с владельцами электромобилей, которые занимают места на зарядных станциях Supercharger: Теперь за каждую минуту простоя на станции Supercharger при полном заряде владельцы электромобилей Tesla должны будут платить $0,4

    12:5543

    Видео дня: новая штаб-квартира Apple. Изменения за последние полгода: Менее чем за полгода строителям удалось существенно приблизиться к завершающей стадии, на основном здании появились финальные штрихи

    12:4533

    Бюджетный защищенный смартфон Geotel A1 работает под управлением Android 7.0 Nougat: Устройство предлагается за $100

    12:2128

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