  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    20 декабря 2016

    Сетевое хранилище Qnap ES1640dc v2 получило шесть портов 10Gbps Ethernet: NAS Qnap ES1640dc v2 характеризуется повышенной отказоустойчивостью

    22:564

    Костюм, созданный специалистами Ford, позволяет ощутить похмельный синдром: Костюм создан в рамках программы обучения безопасному вождению Ford Driving Skills For Life

    21:0625

    В России начат выпуск кабелей с разъемами USB-C: Первой выпуск кабелей с разъемами USB-C освоила компания Greenconnect Russia

    20:3367

    Celeno и NGCodec обещают показать беспроводное подключение гарнитуры виртуальной реальности с задержками менее одного кадра: Для подключения используется интерфейс Wi-Fi в полосе 5 ГГц

    19:583

    LG ProBeam — двухкилограммовый лазерный проектор с разрешением Full HD и высокой яркостью : Проеткор LG ProBeam работает под управлением WebOS

    19:5616

    Компактная камера Sony DSC-HX350 оснащена объективом с 50-кратным зумом: Цена Sony DSC-HX350 — 450 евро

    19:4119

    Тесты неизвестной видеокарты AMD с GPU Polaris 12 демонстрируют очень низкую производительность : GPU Polaris 12, вероятно, предназначен для мобильного сегмента

    18:4712

    Еврокомиссия обвинила Facebook в дезинформации при покупке WhatsApp: Дело может закончиться штрафом в размере 1% оборота Facebook

    18:377

    В приложении Viber появилась функция отправки видеосообщений: Viber получил поддержку сторонних сервисов

    18:174

    Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1080 Rock Edition G1.Gaming похожа на большинство флагманских моделей компании: Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1080 Rock Edition G1.Gaming работает на повышенных частотах ядра

    17:334

    Apple ведет переговоры о производстве продукции в Индии: Доля смартфонов Apple на индийском рынке — менее 2%

    17:2925

    Toshiba расширяет ассортимент модулей флэш-памяти, соответствующих спецификации eMMC 5.1: Новые модули флэш-памяти Toshiba eMMC рассчитаны на работу при температуре от -40°C до +105°С

    15:51

    Для удовлетворения спроса смартфоны OnePlus 3T будут производить в Индии: OnePlus будет производить смартфоны в Индии

    15:43

    Монитор LG UltraFine 5K, предназначенный для использования с новыми ноутбуками MacBook Pro, задерживается на неопределённый срок: LG подтвердила задержку монитора UltraFine 5K

    14:5729

    Смартфон HTC X10 окажется менее производительным, чем One X9, но и стоить будет меньше: Смартфон HTC X10 получит SoC MediaTek Helio P10

    14:423

    Смартфон Zuk Edge при цене $330 оснащен SoC Snapdragon 821 и ультразвуковым дактилоскопическим датчиком: Под дисплеем располагается кнопка Home со встроенными датчиком частоты сердечного ритма и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев

    14:0410

    Ixia начинает поставки тестового оборудования 400 Gigabit Ethernet : Ixia имеет богатый опыт выпуска тестового оборудования

    13:297

    Samsung Galaxy Note7 оставался самым популярным новым смартфоном с ОС Android даже после начала отзывной кампании: В данный рейтинг попали флагманские смартфоны, представленные во втором полугодии.

    13:1916

    Cypress начинает серийные поставки микроконтроллеров со встроенной флэш-памятью eCT: Микроконтроллеры изготавливает UMC по нормам 40 нм

    12:50

    Скучающий в пробках Илон Маск обещает заняться прокладыванием тоннелей: Теперь внимание общественности приковано к страничке Илона Маска

    12:3935

    Компания ams купила разработчика средств активного шумоподавления Incus Laboratories: Покупка расширит ассортимент решений ams для работы со звуком

    12:37

    ID-Cooling SE-214C — относительно компактный башенный кулер, способный справиться с процессорами с TDP в 130 Вт: Кулер ID-Cooling SE-214C выделяется подсветкой

    12:33

    Обе камеры нового смартфона Bluboo будут сдвоенными: Информации о характеристиках и цене пока нет

    12:24

    Смартфон Blu Life Max стоимостью $120 получил аккумулятор ёмкостью 3700 мА·ч: Смартфон Blu Life Max должен выделяться хорошей автономностью

    12:111

    Беспроводная АС Meizu Gravity задерживается до первого квартала 2017: Темпы сбора средств были не слишком активными, однако в итоге все закончилось хорошо

    12:09

    Тим Кук подтвердил, что Apple готовит новые настольные компьютеры: «iMac текущего поколения — лучший настольный компьютер из всех, что мы выпустили»

    11:5029

    Изображение консоли Nvidia Shield Android TV нового поколения не позволяет увидеть отличия в дизайне: Новая приставка Nvidia Shield Android TV внешне является копией старой

    11:47

    В Geekbench замечен смартфон Nokia Z2 Plus : Как обычно, база данных Geekbench позволила узнать некоторые подробности о характеристиках смартфона

    11:298

    Моноблочный ПК Teclast X24 Air построен на SoC Celeron N3160: Система Teclast X24 Air получила полноценный твердотельный накопитель с интерфейсом mSATA

    11:2510

    По слухам, Coolpad готовится выпустить ноутбук: На коробке присутствуют номер модель S5050 и слово Notebook

    11:162

    HTC может не выпустить свой новый флагманский смартфон на рынок США : HTC может постепенно вернуться к производству ODM

    11:086

    Gome Electrical выпустит первый защищенный смартфон в начале 2017: смартфоне будут установлены ОС Android и небольшая операционная система Trusted Execution Environment (TEE)

    10:591

    Смартфон Meizu M5 Note доступен в золотом цвете: Первая партия смартфонов поступила в продажу 8 декабря, миллион Meizu M5 Note были распроданы всего за 21 секунду

    10:421

    Корпус Aerocool Aero-300 объединяет в одном отсеке блок питания и накопители: В корпусе Aerocool Aero-300 может использоваться акриловая прозрачная панель

    09:325

    Набор тестов проекта Google Project Wycheproof позволяет выявить распространённые дыры в криптографических библиотеках ПО: Google Project Wycheproof поможет сделать ПО безопаснее

    09:006

    Смартфон Samsung Galaxy J3 нового поколения появится в продаже в первых числах января: Смартфон Samsung Galaxy J3 получит SoC Snapdragon 430

    08:009

    Samsung обновит ОС планшетов Galaxy Tab S2 до Android 7.0: Планшеты Samsung Galaxy Tab S2 получат обновление до Android Nougat

    07:308

    Смартфоны Samsung Galaxy A нового поколения появятся в продаже в середине января: Стали известны цены новых смартфонов Galaxy A3 и A5

    07:002

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018