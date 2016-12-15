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    15 декабря 2016

    Аналитики TMR полагают, что в 2020 году флэш-накопителей с интерфейсом USB 3.0 будет продано более чем на 3 млрд долларов: Потребители выбирают все более емкие и быстрые накопители

    21:2112

    Facebook хочет запустить собственные развлекательные шоу: Facebook ведёт переговоры о лицензировании шоу

    19:536

    Социальная сеть Instagram преодолела отметку в 600 млн пользователей: Социальной сетью Instagram пользуется около 600 млн человек

    19:1710

    Беспроводная гарнитура Sony Platinum Wireless Headset во многих сценариях должна подключаться к устройствам посредством кабеля: Беспроводная гарнитура Sony Platinum Wireless Headset стоит 160 долларов

    19:028

    Fitbit не бросит владельцев часов Pebble на произвол судьбы: Бывшие разработчики Pebble оптимизируют ядро ОС для увеличения её автономности

    18:4613

    Слухи приписывают приставке Nintendo Switch однокристальную систему Nvidia Tegra с GPU поколения Maxwell: Nintendo Switch может довольствоваться старым GPU

    18:2819

    Преемник смартфона Sony Xperia XA станет похож на флагманскую модель Xperia XZ: Смартфон Sony Xperia XA нового поколения станет похож на флагман

    18:0326

    Компания Samsung запатентовала мобильное устройство со сворачивающимся дисплеем : Заявка на патент была подана в мае прошлого года

    17:4930

    За замену аккумуляторов в наушниках Apple AirPods придётся платить даже во время гарантии: Не не будет бесплатно менять аккумуляторы наушников AirPods даже по гарантии

    17:4388

    Nokia покупает разработчиков систем анализа сетей: Nokia покупает компанию Deepfield

    16:452

    Samsung может временно отказаться от планов выпуска собственного виртуального помощника по просьбе Google : Samsung может дать шанс ИИ Google Assistant прежде чем выводить свой продукт на рынок

    14:424

    Один из акционеров Harman намерен голосовать против сделки с Samsung : Не все акционеры Harman рады сделке с Samsung

    14:0720

    Samsung пришлось обратиться к LG из-за решения Sharp о прекращении поставок ЖК-панелей для телевизоров: Sharp больше не будет поставлять Samsung панели для телевизоров

    13:4631

    Вскоре NASA испытает управляемую парашютную систему Exo-Brake, предназначенную для маленьких спутников: NASA создала умный космический парашют Exo-Brake

    12:52

    К лету следующего года почти 5000 номеров отеля Wynn Las Vegas будут оснащены умными акустическими системами Amazon Echo: Wynn Las Vegas и Amazon будут сотрудничать

    12:368

    Специалистами Kyocera создан оптический датчик кровотока размерами 1 х 1,6 х 3,2 мм: Датчик предназначен для использования в мобильных и носимых устройствах

    12:225

    Google рассказала, что искали пользователи в 2016 году: Смартфоны iPhone 7, iPhone SE и iPhone 6s заняли три из пяти мест в разделе самой популярной потребительской электроники

    11:5715

    Пользователи MacBook Pro сообщают о повышении автономности после выхода обновления macOS Sierra 10.12.2: При работе от батареи MacBook Pro теперь потребляет меньше энергии

    11:4739

    Fossil выпустила на рынок ещё несколько моделей трекеров активности, выглядящих как обычные наручные часы: Fossil продолжает пополнять ассортимент носимой электроникой

    11:366

    Стало известно, какие мониторы LG покажет на CES 2017: Особенно интересной представляется 32-дюймовая модель LG 32UD99

    11:2714

    Yahoo подтвердила взлом более одного миллиарда учетных записей: Речь идет об именах, адресах электронной почты, датах рождения, а также вопросах, которые задает система безопасности

    11:2012

    Внешняя звуковая карта Asus Xonar U7 MKII получила выделенный стерео-ЦАП для фронтальных каналов: Карта Asus Xonar U7 MKII основана на наборе микросхем C-Media и Cirrus Logic

    11:116

    Производители ПК уже начали тестировать ноутбуки и планшеты с SoC Qualcomm и Windows 10: Однако производители уверены, что дополнительный выбор окажется положительное влияние на рынок ПК

    10:5519

    Xiaomi наградила работников с пятилетним стажем 24-каратными кроликами: Кто-то дарит сотрудникам акции, китайский производитель Xiaomi решил пойти другим путем

    10:449

    Обновление watchOS 3.1.1 выводит из строя часы Apple Watch 2: В настоящий момент обновление watchOS 3.1.1 убрано с сайта Apple

    10:4379

    Главы Tesla Motors, Uber, PepsiCo стали советниками Дональда Трампа: Трамп заявил, что его администрация будет активно сотрудничать с частным сектором

    10:1523

    Планшет Xiaomi Mi Pad 3 с 8 ГБ ОЗУ и Windows 10 за $290 должны представить 30 декабря: Дополнительно будет предлагаться док-станция с клавиатурой всего за $14

    09:5823

    Игровые манипуляторы Cooler Master MasterMouse S и Lite S оснащены датчиками PixArt: Мышки Cooler Master MasterMouse S и Lite S получили настраиваемую подсветку и программируемые клавиши

    09:551

    Возможные изображения Huawei P10 демонстрируют безрамочный смартфон с дополнительным информационным дисплеем: Смартфон Huawei P10 должен быть представлен следующей весной

    09:41

    Технологиями для беспилотных автомобилей в составе Alphabet/Google теперь занимается Waymo: Возглавляет компанию нанятый Google в прошлом году Джон Крафчик

    09:30

    Смартфон UMi Z получил SoC Helio X27, 4 ГБ ОЗУ и аккумулятор емкостью 3780 мА•ч: Поддержка технологии быстрой зарядки Pump Express+ всего за полчаса позволит телефону пополнять заряд на целый день работы в обычном режиме

    09:121

    Фотогалерея дня: смартфон Porsche Design Huawei Mate 9: Смартфон Porsche Design Huawei Mate 9 позирует перед камерой

    09:008

    Стали известны некоторые характеристики новой линейки ноутбуков HP EliteBook 800 G4: Ноутбуки HP EliteBook 800 G4 можно оснастить сотовыми модемами и дактилоскопами

    08:306

    Облачный сервис Samsung Cloud станет доступен посредством браузера ПК в следующем году: Облачный сервис Samsung Cloud появится на ПК

    08:003

    Panasonic P88 — недорогой смартфон в металлическом корпусе и без сканера отпечатков пальцев: Смартфон Panasonic P88 оценивается в $135

    07:3015

    Виртуальный помощник Microsoft Cortana теперь тоже доступен для сторонних разработчиков: Microsoft сделала ИИ Cortana доступным всем желающим

    07:003

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