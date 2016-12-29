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    29 декабря 2016

    Проигрыватель Ultra HD Blu-ray Samsung M9500 поддерживает потоковое звуковое вещание по Bluetooth: Проигрыватель Ultra HD Blu-ray Samsung M9500 оснащен интерфейсом Bluetooth, используемым для подключения наушников

    22:5214

    Terra Drone тестирует БПЛА, который сможет продержаться в воздухе до двух часов с десятью килограммами полезной нагрузки: Новый БПЛА Terra Drone предназначен для геодезической съемки

    21:538

    Стало известно, когда начнутся поставки объективов Irix 11mm f/4: Объектив Irix 11mm f/4 будет выпускаться в вариантах Blackstone и Firefly

    21:00

    В следующем квартале HTC выпустит три новых смартфона: В начале года HTC выпустит смартфоны X10, Ocean и Ocean Note

    19:244

    Приставка Nintendo Switch получит порт USB-C и поддержку карт microSD: Приставка Nintendo Switch поддерживает технологию быстрой зарядки

    19:033

    Дроны, запускаемые катапультами, будут доставлять медикаменты и донорскую кровь в Танзании: В Танзании тоже откроется дрон-порт

    18:228

    Самоуправляемый гибрид Ford Fusion внешне мало отличается от обычных автомобилей: Улучшения позволили сделать датчики менее заметными

    16:376

    Процессор Intel Core i7-7700K покорил частоту 7 ГГц, сохранив работоспособность двух ядер: Процессор Intel Core i7-7700K удалось разогнать до 7 ГГц

    16:0331

    Доступный смартфон ZTE Blade V8 получит сдвоенную основную камеру и ОС Android 7.0: В основе смартфона ZTE Blade V8 будет лежать SoC Snapdragon 435

    15:274

    Компания The Eye Tribe, разрабатывающая технологии отслеживания взгляда, перешла под крыло Oculus: Oculus купила компанию The Eye Tribe

    15:003

    Тим Кук назвал первые итоги продаж наушников AirPods ошеломительным успехом: Apple довольна продажами наушников AirPods

    14:3248

    Современные автомобили Volvo получат поддержку сервиса Skype for Business: ПО Skype for Business появится в машинах Volvo

    14:155

    Шестилетняя девочка разблокировала iPhone при помощи пальца спящей матери и купила игрушек на $250 : Эшлинд, которой мать часто разрешала пользоваться смартфоном для просмотра мультфильмов в сервисах YouTube и Netflix, позже призналась в содеянном

    13:4267

    Sharp при помощи Kantatsu намеревается перехватить у Largan Precision контракт на поставку камер для новых iPhone: Sharp в данный момент принадлежит 44% акций Kantatsu

    13:241

    Производство новых iPhone должно начаться в марте, поставки в 2017 году могут составить 70 млн смартфонов: Samsung Display сможет при необходимости отгружать до 20 млн панелей каждый месяц

    13:068

    JD, Meizu, Foxconn, Harman Kardon и LeEco представили планшет JDTab, который работает под управлением Flyme OS: Каждая компания занималась своей частью работы, например, дизайн и сборку доверили Foxconn

    12:352

    Моноблочная акустическая система Samsung MS750 не нуждается в отдельном сабвуфере: Для управления MS750 подходит телевизионный пульт ДУ

    12:3011

    В GeekBench протестирован смартфон, оснащенный SoC Snapdragon 835: Тестовое устройство набрало 1844 баллов однопоточном режиме и 5426 баллов в многопоточном

    12:187

    Как в «Аватаре»: в Корее делает первые шаги робот-мех, который будет продаваться по цене более $8 млн : Подобных роботов миллионы людей видели в фантастических фильмах, например, «Аватар»

    12:0342

    LeEco ведет переговоры о получении 1,4 млрд долларов: Неназванный инвестор может спасти китайского производителя

    11:5911

    На CES 2017 будет представлена беспроводная акустическая система Samsung H7 : В беспроводной акустической системе Samsung H7 нашла применение технология UHQ

    11:3220

    Поставки моноблоков падают, но Surface Studio продается лучше, чем ожидалось: Поставки моноблоков плавно снижаются в течение последних лет

    11:1215

    SoC Samsung Exynos 8895 будет доступна в версиях с разными GPU и частотами работы процессорных ядер: Ядра Exynos 8895M будет работать при частоте 2,5 ГГц, в качестве графического процессора будет применен G71 MP20

    11:0516

    Umidigi Z Pro — первый смартфон с SoC MediaTek со сдвоенной камерой: Прием предзаказов на Umidigi Z Pro начнут принимать 4 января по цене $330

    10:522

    Raijintek Metis Plus: корпус-«кубик» для ПК с боковым окном на правой стенке: Наружные панели Raijintek Metis Plus изготовлены из алюминия толщиной 1,5 мм

    08:157

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