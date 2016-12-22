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    22 декабря 2016

    Доступная ТВ-приставка Caidao T1 базируется на SoC AMLogic S905X: ТВ-приставка Caidao T1 вошла в ценовой сегмент "дешевле $50"

    23:248

    Основная камера смартфона Doogee Shoot 1 построена по принципу камеры Huawei P9: Doogee Shoot 1 базируется на однокристальной платформе MediaTek MT6737T

    22:301

    SSD Zadak511 Shield подходят для внутреннего и для наружного применения: Накопители Zadak511 Shield оснащены интерфейсами для разных сценариев использования

    22:128

    Стала известна стоимость Wintel-планшета Lenovo IdeaPad Miix 720 с процессором Intel Core i5: Lenovo IdeaPad Miix 720 в средней конфигурации будет стоить 1200 евро

    21:5527

    Смартфон Ulefone Gemini Pro: три датчика изображения разрешением 13 Мп и десятиядерная платформа: Ожидается, что стоимость Ulefone Gemini Pro составит $200

    21:305

    Смартфон Lumigon T3 с инфракрасной камерой поступил в продажу: Изюминкой устройства является четырехмегапиксельная камера ночного видения с двойной инфракрасной вспышкой

    21:235

    Смартфон Oukitel C5 Pro, построенный на SoC MediaTek MT6737, оценен в $75: Oukitel C5 Pro будет предлагаться в четырех цветах

    19:2017

    Компания Micron отчиталась за первый квартал 2017 финансового года: Доход Micron за отчетный период составил 3,97 млрд долларов дохода

    19:03

    Смартфоны Ivvi V1, V1M и F1 получат бюджетные параметры и скромные аккумуляторы: Новые смартфоны Ivvi вряд ли будут стоить много

    19:034

    Samsung обновила приложение Internet for Gear VR, наделив его новыми функциями: Приложение Samsung Internet for Gear VR получило поддержку WebVR v1.0

    18:517

    Суммарная стоимость биткойнов превысила 14 млрд долларов: Количество биткойнов, находящихся в обращении, увеличивается примерно на 12,5 каждые 10 минут

    18:2845

    Huawei продолжит использование SoC MediaTek в смартфонах Y3 и Y5 нового поколения: В Huawei Y3 III и Y5 III будут использоваться SoC MediaTek MT6737 и MT6580

    18:256

    Мини-ПК ECS Liva Z Plus основан на процессоре Intel Kaby Lake-U и располагает портом USB-C: Мини-ПК ECS Liva Z Plus получил современную платформу и набор портов

    18:24

    Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 стал доступен в двух новых цветовых вариантах: Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 доступен в чёрном и синем цветах

    18:10

    Смартфоны со складными дисплеями разрабатывает не только Lenovo : Уже через год смартфоны со складными дисплеями будут выпускаться несколькими компаниями

    18:0510

    Kamerar ZOOM — чехол с насадками на объективы сдвоенной камеры смартфона Apple iPhone 7 Plus: Цена Kamerar ZOOM — $45

    17:453

    Uber вводит в эксплуатацию электромобили: Первые электромобили Uber выехали на улицы Мадрида

    17:20

    Цветная вставка на тыльной стороне станет отличительной чертой смартфонов Samsung Galaxy J нового поколения: Появились изображения смартфона Samsung Galaxy J7 2017

    16:5815

    Производители пока не верят в интерес потребителей к роботам: Роботы сначала должны стать сложнее и полезнее

    16:5010

    В следующем году Apple может приобрести какую-нибудь голливудскую киностудию: Apple хочет купить киностудию

    16:2924

    Teclast X6 — ноутбук-трансформер на платформе Intel Kaby Lake: Teclast X6 оценен в $870

    16:054

    Acer покидает рынок смартфонов Индии: Acer больше не будет продавать смартфоны в Индии

    15:58

    В Японии придумали, как можно использовать тень под солнечными панелями: Партнеры намерены внедрять свою разработку на существующих фермах и предлагать ее при строительстве новых

    15:588

    Изогнутый монитор Asus VA326H оснащен матрицей VA диагональю 31,5 дюйма разрешением 1920 х 1080 пикселей: Asus VA326H характеризуется высокой кадровой частотой — 144 Гц

    15:356

    Видео дня: прототипы гибкого смартфона Lenovo CPlus и гибкого планшета Lenovo Folio: Прототипы гибкого смартфона Lenovo CPlus и гибкого планшета Lenovo Folio работают под управлением ОС Android

    15:0727

    Biostar представила пять видеокарт GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti, но не стала разгонять ни одну: Видеокарты Biostar GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti получили три вида охладителей

    15:044

    Uber прекращает испытания самоуправляемых автомобилей в Сан-Франциско: Разрешение тестировать самоуправляемые автомобили в Калифорнии уже получили два десятка компаний

    14:455

    Модульные блоки питания Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold оснащены вентилятором с подсветкой : Модульные блоки питания Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold стоят от 90 долларов

    14:431

    Japan Display договорилась о получении помощи от INCJ и покупке JOLED : Средства, полученные от INCJ, будут на развитие технологии OLED

    14:3210

    Смартфон Doogee Y6 Max со стереоскопическим экраном оценен в $170: Отгрузки Doogee Y6 Max стартуют 13 января 2017

    14:071

    По прогнозу TrendForce, цены на флэш-память NAND продолжат расти в следующем году: Рост объемов выпуска NAND отстает от роста спроса

    14:021

    Honda ведет переговоры с Waymo о поставке автомобилей для тестирования системы беспилотного вождения: Honda ведет и собственные разработки в области самоуправляемых автомобилей

    12:54

    Нехватка станков для производства дисплеев OLED может повлиять на планы Apple в следующем году: С оборудованием Canon Tokki пока не может конкурировать никакая другая компания

    12:4146

    7-Eleven опередила Amazon, доставив 77 посылок при помощи дронов за полгода: Представители Flirtey заявили, что 100% клиентов оказались довольны такой доставкой

    12:051

    Известны фотографии и спецификации системной платы ASRock Z270 Extreme4: Плата ASRock Z270 Extreme4 получила армированные слоты PCI-e

    11:456

    В Японии создан «умный» подгузник, работающий на моче: Основная часть изделия является одноразовой, а электронный блок предполагается использовать повторно

    11:2114

    Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro может получить дисплей 4K, процессор Intel Core i7-6700HQ и 16 ГБ ОЗУ: Цена ноутбука будет стартовать с отметки около $860

    11:2112

    Главный дизайнер интерьера автомобилей Volvo перешел в Tesla: Что касается Tesla, то многие обозреватели отмечают, что интерьер ее электромобилей не соответствует люксовому бренду

    11:1014

    SK Hynix выделит на расширение производства микросхем памяти 2,7 млрд долларов: Аналитики полагают, что флэш-память NAND продолжит дорожать

    11:03

    У смартфонов Google Pixel также обнаружены проблемы с динамиком: Высказывается предположение, что это программная проблема

    10:567

    Meizu патентует мобильное устройство с двумя дисплеями: Meizu исследует возможность выпуска планшета или смартфона с двумя экранами

    10:419

    Nokia подает в суд на компанию Apple в Европе и США, обвиняя ее в нарушении 32 патентов: Nokia располагает одним из крупнейших собраний патентов в отрасли

    10:3658

    Модули памяти G.Skill Trident Z RGB оснащены настраиваемой синхронизируемой подсветкой: Планки G.Skill Trident Z RGB не требуют дополнительного питания

    10:283

    Samsung переработала пользовательский интерфейс телевизионной версии ОС Tizen: ОС Tizen для телевизоров преобразится

    10:224

    LG представила новое поколение смартфонов семейства LG K и модель Stylus 3: LG раскрыла подробности о новых бюджетных смартфонах

    10:1013

    Появились изображения камеры Fujifilm X100F: Анонс камеры Fujifilm X100F ожидается 19 января

    10:004

    По прогнозу Allied Market Research, рынок флэш-памяти 3D NAND в 2022 году превысит 39 млрд долларов: Большая часть флэш-памяти 3D NAND используется в потребительской электронике

    09:00

    В Великобритании хотят ужесточить правила эксплуатации дронов : Дроны могут быть опасны для других летательных аппаратов

    08:302

    В Сети появились первые объёмные тесты CPU Intel Core i3-7350K: CPU Intel Core i3-7350K разгоняется примерно до 4,8 ГГц

    08:3020

    Анонс камеры Canon PowerShot G9 X Mark II ожидается в начале января: Canon представит камеру PowerShot G9 X Mark II на выставке CES

    08:001

    Французская компания DPDgroup получила разрешение на доставку посылок дронами, но пока лишь для одного маршрута: Во Франции посылки будут доставлять дроны

    08:001

    Игра Super Mario Run побила рекорд Pokemon Go: за четыре дня ее скачали 40 млн раз: Игра удерживает первую позицию в рейтинге наиболее популярных программ для iOS

    07:3027

    В портативном режиме приставка Nintendo Switch будет снижать настройки качества графики в играх: Графика в играх на консоли Nintendo Switch будет отличаться в зависимости от режима использования

    07:301

    Домашнего робота Asus Zenbo можно будет купить уже 1 января: Робот Asus Zenbo сможет позвонить в полицию

    07:005

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