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    28 декабря 2016

    Смартфон Honor Prague засветился на сайте Geekbench: Honor Prague построен на однокристальной платформе Kirin 655

    22:3011

    Смартфон Gionee M2017 стоит от $1000: А специальная версия Gionee M2017 оценена в $2445

    21:5930

    Смартфон Samsung Galaxy S8 будет комплектоваться пером S Pen: Перо может получить разновидность Samsung Galaxy S8 Plus с шестидюймовым дисплеем

    20:3635

    Предварительные спецификации Xiaomi Redmi Note 4X подтверждены TENAA : Внешне новый смартфон очень похож на Xiaomi Redmi Note 4

    20:2812

    Утверждение про Apple и тайваньских поставщиков назвали ложью: Намерение Apple организовать производство в США не повлияет на производство продукции Apple в Китае

    20:1610

    Названа дата анонса смартфонов Samsung Galaxy A образца 2017 года: Местом анонса выбран Куала-Лумпур

    19:555

    Sony IU233N2-Z и IU233N5-Z — самые маленькие модули камер разрешением 1 Мп: Модули камер Sony IU233N2-Z и IU233N5-Z предназначены для мобильных устройств

    19:1811

    На CES 2017 будет представлен робот-пылесос Samsung POWERbot VR7000: Робот-пылесос Samsung POWERbot VR7000 тоньше, умнее и мощнее своих предшественников

    18:5016

    Qualcomm оштрафовали на 854 млн долларов за нарушение южнокорейского антимонопольного законодательства: Тем временем KFTC начинает расследование деятельности Qualcomm в 2014 году

    17:2621

    MicroVision начинает поставки ознакомительных образцов миниатюрных лазерных дисплейных модулей: В модулях PSE-0403-101 и PSE-0403-102 блок лазерной развертки, изготовленный по технологии MEMS, дополнен блоком управления

    15:509

    В Китае считают, что Apple придется непросто, если производство iPhone перенесут в США: В США люди привыкли к высоким заработным платам при более мягких рабочих графиках

    15:3743

    Устройства с поддержкой голосового помощника Alexa оказались в числе самых покупаемых товаров Amazon: По сравнению с прошлым годом продажи устройств семейства Amazon Echo выросли в девять раз

    14:223

    Ноутбук Lenovo ThinkPad X270 может работать от батареи более 20 часов: Показ ноутбука состоится на следующей неделе, в продажу он поступит в январе по цене от $909

    13:5142

    Беспроводной шлем VR HTC Vive 2 получит дисплеи разрешением 4К с частотой 120 Гц. Анонс ожидается на следующей неделе: Источник подтверждает предыдущие предположения о том, что связь между HTC Vive 2 и компьютером будет реализована беспроводным путем

    13:2715

    Мобильные устройства Apple лидируют по количеству активаций в праздничный период: За год с момента публикации аналогичного отчета iPhoneб iPod и iPad ослабили позиции на 5%

    13:0945

    TSMC уверяет, что производство 10-нанометровых SoC для Apple, Huawei и MediaTek идет по графику: 10-нанометровые SoC обеспечат лишь около 1% от всего дохода, который компания рассчитывает получить в первом квартале 2017

    12:4028

    Xiaomi Mi6 может выйти раньше Samsung Galaxy S8 и стать первым смартфоном с SoC Snapdragon 835: Начало продаж устройства запланировано на март этого года

    12:2321

    Безрамочному смартфону Meizu Legent приписывают поворотную камеру: Проблема с фронтальной камерой решена довольно интересно

    12:087

    Появились новые изображения и характеристики смартфона LG G6: На задней панели располагаются сдвоенная камера с двойной светодиодной вспышкой, а также дактилоскопический датчик, который встроен в кнопку включения устройства

    11:5013

    По подсчетам IDC, продажи высокопроизводительных серверов за год выросли на 3,9%: В третьем квартале 2016 года рынок высокопроизводительных серверов достиг 2,8 млрд долларов

    11:37

    Huawei удалось перевыполнить план, отгрузив 140 млн смартфонов еще до конца 2016 года: Одними из наиболее популярных смартфонов оказались Huawei P9 и Huawei Mate 8

    11:2912

    Смартфон Xiaomi Redmi Note 4X может составить конкуренцию Meizu M5 Note: Xiaomi Redmi Note 4X должен быть оснащен однокристальной системой Snapdragon 653, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ энергонезависимой памяти

    11:062

    Смартфоны из Китая станет проще «чистить» от ненужных сервисов и приложений: Даже малоопытный пользователь сможет быстрее «почистить» китайский смартфон от ненужных китайских сервисов, оставив только необходимые приложения

    10:5517

    Корпус Deepcool Dukase Liquid поставляется с системой жидкостного охлаждения Captain 240EX: Корпус Deepcool Dukase Liquid оснащен реобасом и пылевым фильтром

    10:424

    Опубликована первая фотография шестидюймового смартфона Elephone C1 Max: Elephone C1 Max получил сдвоенную камеру, дактилоскопический датчик, а также операционную систему Android 7.0

    10:212

    В компактном игровом ПК Gigabyte Brix Gaming GT компоненты размещены вертикально: Система Gigabyte Brix Gaming GT получила оригинальный БП и систему охлаждения

    09:3615

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