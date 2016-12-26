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    26 декабря 2016

    Автомобильный очиститель воздуха Xiaomi Mi Car Air Purifier оценивается в $65: Xiaomi представила очиститель воздуха Mi Car Air Purifier для автомобилей

    22:5914

    В МГУ получены перовскитные нанонити для солнечных батарей: Нанонити привлекают исследователей удивительными функциональными характеристиками

    21:1514

    Samsung считает, что технология квантовых точек превосходит OLED, и собирается поделиться ее секретами с другими производителями: Южнокорейский производитель планирует создать альянс для продвижения технологии квантовых точек

    20:2890

    Fujitsu готовит ноутбук-трансформер Lifebook T937 с портом USB-C и поддержкой электронного пера: Fujitsu Lifebook T937 будет щеголять фирменной системой трансформации с центральным шарниром

    19:004

    Металлический корпус будет основным отличием смартфона Meizu M5S от M5: Смартфон Meizu M5S получит металлический корпус

    18:273

    Рынок портативных аккумуляторов в 2022 году достигнет 29,6 млрд долларов: Крупнейшим потребителем портативных аккумуляторов к 2022 году станет Азиатско-Тихоокеанский регион

    17:2510

    LG обещает представить на CES 2017 левитирующую акустическую систему PJ9 : Степень защиты АС LG PJ9 — IPX7

    17:0721

    Нехватка SoC Snapdragon 835 может привести к задержке смартфонов Samsung Galaxy S8 и Xiaomi Mi6: В той же заметке говорится о том, что выпуск смартфона Meizu MX7 отложат на 4-5 месяцев

    16:3420

    Foxconn может помочь компании Apple в продвижении на рынке Юго-Восточной Азии: Со следующего года правительство Индонезии начнет принудительный перевод пользователей сетей 2G на 4G

    14:597

    Компания Japan Display объявила о вводе в строй линии Gen 6 по выпуску жидкокристаллических панелей LTPS : Выпускаемые на новой линии дисплеи предназначены для смартфонов

    14:217

    Apple асимметрично ответила на иски Nokia: Из онлайнового магазина Apple убрана продукция под маркой Withings

    14:0850

    LG Display переходит в панелях OLED от двухслойной структуры к трехслойной : Увеличение числа слоев позволило повысить яркость при одновременном снижении энергопотребления

    13:5214

    Проект CyanogenMod продолжится как Lineage OS: Причиной перемен стал уход из проекта CyanogenMod его создателя

    13:2911

    Смартфону Samsung Galaxy S8 приписывают 8 ГБ ОЗУ и флэш-память UFS 2.1: В смартфоне Samsung Galaxy Note7, который был отозван из-за проблем с аккумуляторами, применялась флэш-память UFS 2.0

    12:4812

    Китайские производители в будущем смогут поставлять панели OLED для новых iPhone: По данным IHS Markit, за последний год доля смартфонов с дисплеями OLED на китайском рынке увеличилась с 8 до 13,6%

    12:0628

    Смартфон Xiaomi Mi6 может быть представлен 14 февраля 2017: На картинке присутствуют логотип компании Xiaomi, большая цифра 6, а также дата

    11:45

    К 2020 году китайские производители ЖК-панелей опередят по суммарной мощности Samsung Display и LG Display: Отдел исследований и разработок CSOT подсчитал, что к 2020 году в Китае будет работать семь линий 8.5G, три 8.6G, а также по одной фабрике 10.5G и 11G

    11:362

    «МегаФон» заплатит 740 млн долларов за контрольный пакет акций Mail.ru Group: «МегаФон» приобретает 68,3% акций Mail.ru Group

    10:1616

    Asustek, HTC и Acer не смогут выполнить план по поставкам смартфонов в этом году: Acer должна поставить менее 5 млн смартфонов, то есть вдвое меньше, чем годом ранее

    08:224

    По оценке PIDA, в 68% телевизоров к 2020 будут применяться панели OLED: В этом году поставки увеличатся до 370 млн единиц, а в 2020 году они будут составлять 1,25 млн панелей

    08:12

    Huawei, Oppo и Vivo могут отгрузить полмиллиарда смартфонов в 2017 году: Лидером должна оставаться компания Huawei со 170 млн смартфонов

    08:0112

    Смартфон Huawei Mate 9 стал доступен в цвете Obsidian Black: Версия с 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти стоит около $490

    07:473

    Выход Flyme OS 6 ожидается 30 декабря вместе с запуском сервиса Meizu Pay: Meizu не планирует ограничивать перечень стран, в которых будет поддерживаться Meizu Pay, только Китаем

    07:383

    Опубликованы первые результаты комплексного тестирования процессора AMD Ryzen: Инженерный образец процессора AMD Ryzen показывает отличную производительность

    07:3033

    Nintendo рассчитывает на 100 млн загрузок Super Mario Run, планируя выпускать 2-3 игры для смартфонов ежегодно: Такеси Кимисима подтвердил, что успех Super Mario Run усилил желание Nintendo и дальше осваивать новый для компании рынок

    07:262

    Смартфон Huawei Mate 9 находится в списке лидеров по качеству фото, согласно мнению DxOMark: DxOMark поставили смартфону Huawei Mate 9 85 баллов

    07:008

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