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    23 декабря 2016

    Во Франции открыли первую в мире автомобильную дорогу, покрытую солнечными панелями: 1 км дороги во Франции покрыли солнечными панелями

    20:3343

    Новые ноутбуки LG Gram получат сканеры отпечатков пальцев и будут весить менее 1 кг : Ноутбуки LG Gram нового поколения обзаведутся дактилоскопами

    20:1424

    Найдено место, где будут продолжены испытания самоуправляемых автомобилей Uber: Uber запретили испытывать самоуправляемые автомобили в Калифорнии

    20:125

    Nokia подала иски против компании Apple в 11 странах, обвиняя ее в нарушении 40 патентов: Кроме того, Nokia обратилась с жалобой в комиссию по международной торговле США

    19:5026

    Версия Windows 10 Anniversary Update (1607) уже установлена на 86,3% компьютеров с Windows 10 : Выход следующего обновления, известного как Windows 10 Creators Update, запланирован на март 2017 года

    18:2237

    Посещающих США иностранцев начали просить указывать учетные записи в социальных сетях: Сведения о «присутствии в интернете» пока спрашивают не у всех

    15:2346

    Названы три тайванские компании, которые выиграют от решения Sharp прекратить поставки Samsung жидкокристаллических панелей : До настоящего момента около 10% общего объема панелей компания Samsung закупала у Sharp

    14:5824

    Raspberry Pi выпускает ОС для старых ПК и Mac: Основой Pixel OS служит Debian

    14:2333

    Корпус для внешнего накопителя Sharkoon Rapid-Case оснащен интерфейсом USB 3.1 и разъемом USB-C: Металлический корпус предложен в черном и серебристом вариантах

    13:38

    Производитель часов Swatch занялся... аккумуляторами для электромобилей: Аккумуляторы совместно разрабатывают специалисты компании Belenos Clean Power и технологического института ETH

    13:123

    Процент выхода годной 10-нанометровой продукции пока ниже, чем ожидалось: Низкий процент выхода годной 10-нанометровой продукции заставляет заказчиков корректировать планы

    12:3515

    Пользователи Apple iPhone 7 Plus столкнулись с неисправностью сдвоенной камеры: Неисправность вынуждает менять аппараты

    12:0752

    Новые MacBook Pro стали первыми ноутбуками Apple, которые не получили рекомендацию Consumer Reports: Эксперименты показали, что автономность новых MacBook Pro является величиной крайне непостоянной

    11:5241

    Google, похоже, не собирается устранять проблему с громкоговорителем смартфона Google Pixel XL : Непонятно, стоит ли ждать выпуска прошивки после появления такой информации

    11:357

    Рейс задержался из-за пассажира, который использовал название Samsung Galaxy Note7 для своего соединения Wi-Fi: После того, как пилот заявил, что планирует совершить экстренную посадку в штате Вайоминг, шутник признался в содеянном

    11:0638

    Пользователи смогут удалять системные приложения в MIUI 9: То есть вы сможете хранить на смартфоне исключительно те приложения, которыми вы сами пользуетесь

    10:517

    Смартфон Red Pepper Note 5 получил SoC Helio P10 и 4 ГБ ОЗУ при цене $144:

    10:413

    В Китае может выйти эксклюзивная версия нового смартфона Nokia: Особый акцент информатор делает на дизайне корпуса, углы которого не будут скругленными, как у большинства современных смартфонов

    10:352

    По слухам, Huawei, Oppo и Vivo отказались от использования SoC Helio X30: MediaTek будет пытаться заручиться поддержкой компаний Xiaomi и Meizu

    10:1811

    Смартфон Samsung Galaxy S8 получит режим повышенной производительности Beast Mode: Можно предположить, что у Samsung Galaxy S8 будет несколько режимов работы

    10:0740

    В базе TENAA замечен еще один смартфон образовательного бренда Imoo: Устройство оснащено дисплеем диагональю 5,5 дюйма разрешением 1280 х 720 пикселей

    09:57

    ZTE покажет на CES 2017 смартфон со сдвоенной камерой и Project CSX: CES 2017 пройдет с 5 по 8 января 2017 года

    09:48

    Google подтвердила выход в следующем квартале двух новых моделей умных часов с Android Wear 2.0: Google действительно выпустит две модели умных часов

    07:003

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