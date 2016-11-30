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    30 ноября 2016

    Монитор BenQ EW3270ZL снижает нагрузку на глаза пользователя: Дисплей BenQ EW3270ZL получил улучшенную подсветку со сниженным уровнем синего цвета

    23:2718

    Asus четвёртый год подряд становится самым дорогим брендом Тайваня: Asus — самый дорогостоящий бренд Тайваня

    20:2730

    Samsung может научить гарнитуры VR следить за взглядом и распознавать выражение лица: Samsung патентует технологию отслеживания лица пользователя

    20:1210

    В 2020 году рынок настольных 3D-принтеров превысит 20 млрд долларов: Больше всего 3D-принтеров продается в США

    20:015

    Доходы бесфабричных полупроводниковых производителей по итогам года немного снизятся : Полупроводниковые компании без собственных фабрик в целом снизят доходы

    19:57

    GoPro сократит 15% персонала: Сокращение вызвано необходимостью уменьшить расходы

    19:235

    Аналитики IDC в последний момент скорректировали прогноз, относящийся к рынку ПК в этом году: Рынок персональных компьютеров в этом году сократится не так сильно, как ожидали аналитики в июне

    19:082

    Google загрузила петабайты данных для функции Timelapse: Функция Google Timelapse существенно обновилась

    19:066

    Компания Kodak продала патенты в области QLED: Патенты Kodak в области QLED достались компании Nanoco

    17:529

    ON Semiconductor анонсирует платформу для разработки носимых электронных устройств WDK1.0: Платформа для разработки носимых электронных устройств WDK1.0 войдет в экспозицию ON Semiconductor на CES 2017

    17:10

    Мобильный аккумулятор Adata A10050QC поддерживает технологию ускоренной зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0: Мобильный аккумулятор Adata A10050QC оснащен двумя портами, суммарно рассчитанными на силу тока до 4,6 А

    15:32

    Mastercard внедряет в своей сети искусственный интеллект: В сети Mastercard началось развертывание сервиса Decision Intelligence

    14:587

    Следующей акустической системе Amazon Echo приписывают наличие семидюймового сенсорного экрана: Анонс новой АС намечен на первый квартал 2017 года

    14:352

    Панорамные камеры видеонаблюдения серии Arecont Vision SurroundVideo G5 Mini имеют по четыре объектива: Разрешение камер видеонаблюдения серии Arecont Vision SurroundVideo G5 Mini — 12 или 20 Мп

    14:013

    Результаты тестов показывают, что процессор Intel Core i7-7700K превосходит Core i7-6700K зачастую лишь на 2-3%: CPU Intel Core i7-7700K не впечатляет производительностью

    13:18109

    Юбилейный 2017 год может стать рекордным для iPhone, считает KGI Securities: Младшей версии iPhone 8 с дисплеем диагональю 4,7 дюйма также прочат поддержку беспроводной зарядки

    12:5352

    13 декабря AMD проведёт онлайн-трансляцию New Horizon, во время которой покажут процессоры Zen: Процессоры AMD Zen можно будет увидеть уже 13 декабря

    12:2540

    Смартфон Meizu Pro 6 Plus получил дисплей с технологиями Always On Display и 3D Touch, а также камеру, которая была создана при помощи Samsung: В продажу устройство поступит 8 декабря

    12:0112

    Смартфон Meizu X получил флагманскую камеру при стоимости $245: Представлен смартфон Meizu X

    11:444

    Умные часы No.1 G7 могут выполнять роль смартфона: ведь устройство позволяет осуществлять звонки в сетях GSM, оно оснащено встроенным громкоговорителем и микрофоном с функцией шумоподавления

    11:298

    В феврале ожидается анонс камеры Fujifilm X100F: Модель X100F унаследует у своей предшественницы объектив с ЭФР 35 мм и максимальной диафрагмой F/2

    11:092

    Новые данные подтверждают наличие у смартфона Samsung Galaxy C7 Pro однокристальной системы Snapdragon 626: Samsung Galaxy C7 Pro получит две камеры по 16 Мп

    11:056

    В Geekbench появился смартфон Meizu Pro 6 Plus с SoC Exynos 8890: Ожидается, что Meizu Pro 6 Plus поступит в продажу в декабре этого года

    10:5523

    Смартфон Oukitel U20 Plus со сдвоенной камерой доступен за $90: Недавно Oukitel представила свой первый смартфон, оснащенный сдвоенной камерой

    10:36

    iPhone остается самым желанным рождественским подарком для американцев: Суммарно доля продуктов Apple, которые хотят получить на праздники американцы, выросла до 10,3%

    10:1853

    Canopy представила чехол для Apple Magic Keyboard, который может служить подставкой для iPad: Новый чехол Canopy предлагается за $40

    10:091

    Электронная пушка DroneShield Dronegun позволяет перехватывать дроны с опасным грузом: Захват эффективно работает на расстоянии до 2 км в самых разных погодных условиях

    09:5819

    LeEco и Coolpad представили новый смартфон Cool1C: Cool1C поступит в продажу 6 декабря по цене $130

    09:50

    Бюджетный смартфон Elephone H1 получит стеклянное покрытие: Производитель планирует выпустить максимально доступное, но при этом красивое устройство

    09:30

    Компания HPE показала прототип компьютера, в котором главную роль играет память, а не процессор: Концепция вычислений, управляемых памятью, прошла проверку практикой

    08:0039

    Смартфоны Nexus начнут получать ОС Android 7.1 5 декабря : ОС Android 7.1 начнёт распространяться 5 декабря

    07:303

    Моноблок Microsoft Surface Studio, как оказалось, достаточно легко разобрать: Моноблок Microsoft Surface Studio заработал у iFixit пять баллов

    07:0025

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