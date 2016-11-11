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    11 ноября 2016

    По мнению DRAMeXchange, ситуация с поставками флэш-памяти NAND ухудшается: Аналитики ожидаются рост цен на eMMC, eMCP и SSD

    23:496

    У Sunic Systems готов дисплей OLED с плотностью 1500 пикселей на дюйм; технология позволяет получить 2250 пикселей на дюйм: Использование планарного источника материалов OLED также позволяет изготавливать панели большого размера

    23:3920

    Мышь Corsair Harpoon RGB и клавиатура Corsair K55 RGB адресованы любителям игр: Продажи мыши Corsair Harpoon RGB и клавиатуры Corsair K55 RGB начнутся 11 и 22 ноября соответственно

    23:13

    Европейским библиотекам разрешили выдавать на дом книги в электронной форме: Книгу в электронной форме в любой момент времени может читать только один читатель

    22:2919

    Плата SolidRun NFC Click с интерфейсом MikroBUS призвана упростить подключение устройств IoT к сети: Цена платы SolidRun NFC Click — 12 долларов

    21:50

    Концентратор USB SilverStone SST-EP04 совмещен с адаптером Gigabit Ethernet: Концентратор USB SilverStone EP04 позволяет сделать из одного порта USB 3.1 Gen 1 три

    21:045

    Фотогалерея дня: отменённый модульный смартфон Google Project Ara : Смартфон Google Project Ara позирует на множестве фотографий

    16:1155

    Toshiba начала выбираться из кризиса: Toshiba отчиталась за второй квартал 2017 финансового года

    15:443

    Умные часы Samsung Gear S3 поступили в продажу, но пока лишь на родном для компании рынке: Умные часы Samsung Gear S3 уже можно купить

    15:1828

    BlackBerry выпустит смартфон с физической клавиатурой, который, видимо, разрабатывался ещё собственными силами канадской компании: BlackBerry выпустит для поклонников прощальный подарок в виде смартфона с клавиатурой QWERTY

    14:5612

    Два ядра процессора Intel Core i3-6006U работают на частоте 2 ГГц: Intel представила процессор Core i3-6006U

    14:2918

    Представлен смартфон HTC Bolt с SoC Snapdragon 810, металлическим корпусом, защитой от воды и без аудиоразъёма: Смартфон HTC Bolt оценивается в $600

    14:0121

    Представлена беззеркальная камера Leica TL: Leica TL оценена в $1695

    13:559

    Acer зафиксировала значительный рост чистой прибыли, но выручка несколько снизилась: Acer отчиталась за третий квартал 2016 года

    12:52

    LG V20 Pro – мини-версия флагманского смартфона корейской компании: LG V20 Pro оснащен экраном диагональю 5,2 дюйма разрешением 2K

    12:4513

    Учёные создали компактный тестер вируса ВИЧ, который подключается к ПК: Учёные упаковали одноразовый тестер ВИЧ в корпус флэшки

    12:3819

    Производство приставок Nintendo Wii U будет завершено «в ближайшее время». Североамериканский рынок получил свою последнюю партию: Nintendo прекратит выпуск приставок Wii U в ближайшее время

    12:18

    Google рекомендует производителям отказаться от собственных технологий быстрой зарядки: Google может поспособствовать развитию USB Power Delivery в качестве единого стандарта

    11:4543

    Процессорный кулер Xigmatek Tyr SD1264B оснащается четырьмя тепловыми трубками: Кулер Xigmatek Tyr SD1264B оснащен переходником для снижения шума

    11:112

    Компания WiseChip Semiconductor представила новые полупрозрачные и гибкие дисплеи PMOLED: Уступая панелям AMOLED по размерам и разрешению, панели PMOLED имеют и сильные стороны

    10:538

    Квартальный доход Nvidia за год увеличился на 54% и достиг рекордной отметки 2,0 млрд долларов: Операционная прибыль Nvidia за год увеличилась на 161% — с 245 до 639 млн долларов

    10:2820

    В базе данных GeekBench замечен смартфон OnePlus Pixel: Работает устройство под управлением Android 7.1 Nougat

    09:393

    Apple начала акцию, в рамках которой покупки можно вернуть до 20 января 2017: Акция распространяется на покупки, совершенные с 10 ноября по 25 декабря этого года

    09:2441

    Браузер Google Chrome установлен более чем на 2 млрд устройств: Теперь у компании есть семь продуктов, пользовательская база которых превышает 1 млрд человек: Gmail, Android, Chrome, Maps, Search, YouTube и Google Play

    09:1620

    Volvo отзывает 79 тыс. машин из-за возможного брака ремня безопасности: Дилеры начнут замену ремней безопасности с 12 декабря

    08:453

    Ранцевый ПК MSI VR One оценивается в 2000 долларов минимум: Ранцевый ПК MSI VR One стоит немало

    08:3012

    OnePlus 3T может стать первым смартфоном на рынке с 8 ГБ ОЗУ: Что касается емкости аккумуляторной батареи, то она может быть увеличена до 4000 мА•ч

    08:104

    Беспроводные наушники Apple AirPods могут поступить в продажу уже через неделю: Apple AirPods можно будет купить на следующей неделе

    08:1031

    Дактилоскопические датчики Samsung будут использоваться в недорогих смартфонах: Что касается флагманских смартфонов, то компания продолжит использовать решения компании Synaptics

    08:018

    Адаптер Grandstream HT814 позволяет подключить к сети VoIP до четырех аналоговых телефонных или факсимильных аппаратов.: Адаптер Grandstream HT814 поддерживает до четырех профилей SIP

    08:002

    Глава LeEco признал, что распоряжался ресурсами компании необдуманно. У компании почти закончились деньги: Юэтин добавил, что понизил свою годовую заработную плату до 15 центов

    07:4916

    Panasonic возродит бренд Sanyo на рынке мобильных телефонов в Индии: Смартфоны Sanyo появятся в Индии

    07:402

    Смартфон Elephone Z1 получил SoC Helio P20, 6 ГБ ОЗУ и Аndroid 7.0: В обеих камерах устройства будут использоваться датчики изображения Samsung

    07:37

    Появились первые фото смартфона Vivo Xplay 6: Смартфон Vivo Xplay 6 получит изогнутый дисплей

    07:20

    Выручка ECS снизилась на 40%, но компания остаётся прибыльной: Чистая прибыль ECS незначительно уменьшилась

    07:004

    Специалисты Toshiba смогли уменьшить потребляемый ток однокристальной системы, поддерживающей Bluetooth 4.2 LE, на 50%: В режиме передачи сила тока составляет 3,5 мА, в режиме приема — 3,2 мА

    07:004

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