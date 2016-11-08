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    8 ноября 2016

    Аналитики Juniper Research назвали условие, при котором технологии VR смогут завоевать признание массового потребителя : В этом году будет отгружено почти 17 млн гарнитур VR для смартфонов

    20:2526

    У Analog Devices готовы коммутаторы MEMS, способные заменить реле: Серию принципиально новых изделий открыли модели ADI ADGM1304 и ADGM1004

    20:0514

    Стало известно, кто собирает клавиатуры для ноутбуков Apple MacBook Pro с панелями Touch Bar: Отраслевые источники утверждают, что заказы достались компании Wistron

    19:3364

    Tesla покупает немецкую компанию Grohmann Engineering: В Tesla рассчитывают, что покупка поможет нарастить выпуск электромобилей

    19:187

    Silicon Labs BGM12x — самый маленький модуль Bluetooth для устройств интернета вещей : Модуль Silicon Labs BGM12x занимает на плате участок размерами 6,5 x 6,5 мм

    19:08

    В Сети появилась информация о видеокарте Radeon R9 285X: Видеокарта Radeon R9 285X получила полный GPU Tonga и 384-разрядную шину памяти

    18:335

    Участники программы Sony Concept for Android уже сейчас могут помочь компании в разработке оболочки на основе Android 7.0: В рамках программы Sony Concept for Android появилась возможность опробовать Android 7.0

    18:118

    В следующем квартале Xiaomi выпустит бета-версию ОС MIUI 9: Xioami готовится к анонсу бета-версии MIUI 9

    17:489

    Смартфон Gionee S9 не будет сильно отличаться от предшественника: Смартфон Gionee S9T получит двойную камеру

    17:18

    Строительство новой штаб-квартиры Apple близится к завершению: Ожидается, что сотрудники Apple въедут в новый офис в будущем году

    17:1243

    Toyota может отказаться от разработки транспорта на водородном топливе : Ранее в Toyota критиковали электромобили, но ветер переменился

    16:2926

    Toshiba расширяет производство флэш-памяти с объемной компоновкой: Запланировано строительство нового производства на предприятии Toshiba в Йоккаичи

    15:472

    Gigabyte будет продавать материнские платы и видеокарты под торговой маркой Aorus: Первая материнская плата под торговой маркой Aorus обещана в начале следующего года

    15:3512

    Kyocera рассказала о ходе строительства крупнейшей в мире плавучей солнечной электростанции: Проектная мощность электростанции, включающей 50 904 панели производства Kyocera, составляет 13,7 МВт

    13:5325

    Неожиданная новинка: Xiaomi Purely – защитная маска-респиратор для лица, оснащенная воздухоочистителем: Xiaomi Purely оценена в $13

    13:4554

    Аналитики IDC ожидают, что в 2018 году доход сервисов впервые превысит 1 трлн долларов: Крупнейший рынок сервисов — США. На втором месте находится Западная Европа

    13:15

    Смартфон Xiaomi Mi Note 2 с плоскими дисплеем и задней панелью замечен в TENAA: Что касается характеристик, то отличий от оригинальной модели не будет

    13:077

    CMV50000 — первый датчик изображения типа CMOS разрешением 48 Мп с глобальным затвором, поддерживающий видео 8К с частотой 30 к/с: Датчик изображения CMOSIS CMV50000 предназначен для систем визуального контроля, машинного зрения и камер

    12:5519

    В активе смартфона HTC Bolt будет камера с оптической стабилизацией, хорошие комплектные наушники и ОС Android 7.0: Смартфон HTC Bolt получит аккумулятор ёмкостью 3200 мА·ч

    12:299

    Android 7.0 Nougat установлена всего на 0,3% устройств: Недавно выпущенные смартфоны Google Pixel и LG V20 должны увеличить долю Android 7.0 Nougat в следующем месяце

    12:1859

    Умная акустическая система Google Home высоко оценена специалистами iFixit : Google Home заработала у iFixit восемь баллов

    12:143

    Qualcomm подтвердила скорый выход флагманского смартфона OnePlus с SoC Snapdragon 821: Анонс устройства ожидается 14 ноября

    12:088

    3D-карты серии AMD Radeon Pro WX предназначены для рабочих станций : Для новых 3D-карт AMD предназначены ежеквартально обновляемые драйверы Radeon Pro Software Enterprise

    11:433

    Электромобиль Tesla Model 3 может получить солнечные батареи на крыше: Салон автомобиля со стеклянной крышей буквально преображается

    11:3121

    Опубликованы концепт-арты полностью безрамочного смартфона Meizu. Анонс намечен на 24 декабря 2016: Специалисты выражают сомнения в том, что Meizu тратит время и средства на создание подобного смартфона

    11:1613

    Доступный мини-ПК Vorke V2 получил ЦП Core i7-6500U и SSD Samsung CM871A: Мини-ПК Vorke V2 по цене может конкурировать с баребонами на базе аналогичных ЦП

    11:1118

    Представлен смартфон Motorola Moto M с SoC Helio P15 и 4 ГБ ОЗУ стоимостью $295 : Смартфон получил гидрофобное покрытие P2i, на задней панели располагается дактилоскопический датчик

    10:565

    Функциональность Android Auto теперь доступна всем автолюбителям со смартфонами: Разработчики обещают в ближайшее время выпустить обновление, которое улучшит работу системы распознавания голосовых команд на разных языках

    10:3842

    Asus ROG G701 VI – большой и недешевый игровой ноутбук, оснащенный экраном с кадровой частотой 120 Гц: Asus ROG G701 VI оснащен видеокартой Nvidia GeForce GTX 1080

    10:354

    Смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus могут стать доступными в цвете Jet White: Шестым цветом должен стать белый (непонятно, матовый или глянцевый)

    10:0437

    Смартфон Samsung Galaxy S8 может получить отдельную кнопку для системы искусственного интеллекта : Анонс устройства ожидается на мероприятии Mobile World Congress 2017

    09:5819

    Представлена беспроводная мышь Xiaomi Mouse за $15: Точность работы оптического сенсора разрешением 1200 dpi составляет 95%

    09:2811

    Смартфон Zuk Edge на платформе Qualcomm Snapdragon 821 засветился в базе данных TENAA: Zuk Edge оснащен экраном диагональю 5,5 дюйма разрешением Full HD

    09:251

    Смартфон Vivo Xplay 6 получит SoC Snapdragon 821 и 6 ГБ ОЗУ: Работать смартфон будет под управлением фирменной оболочки Funtouch OS 3.0

    09:19

    Portwell Nano-6062: системная плата Nano-ITX на базе процессоров Intel Apollo Lake: Плата Portwell Nano-6062 предназначена для промышленных и встраиваемых систем

    09:094

    Компьютерный корпус Xigmatek Talon-H оснащен шестью портами USB и вмещает 13 накопителей типоразмера 3,5 дюйма: Xigmatek Talon-H совместим с материнскими платами типоразмеров ATX, E-ATX и XL-ATX

    08:3511

    Toshiba представила нейроморфный процессор со сверхмалым энергопотреблением: В процессоре Toshiba используется технология смешанной аналогово-цифровой обработки TDAMS

    08:304

    Nikon уволит 1000 сотрудников подразделения, выпускающего камеры и оборудование для полупроводникового производства: Каждый десятый сотрудник Nikon в Японии будет уволен

    08:0014

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