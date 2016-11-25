  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    25 ноября 2016

    Компания Point of View, вопреки информации в Сети, не является банкротом: Компания Point of View опровергла информацию о своём банкротстве

    20:163

    Samsung нарастила продажи мобильной памяти DRAM и сейчас занимает 64,5% рынка: Рынок мобильной памяти DRAM вырос на 16,8%

    19:5813

    Франция намерена потребовать от Apple 400 млн евро недоплаченных налогов : Apple недоплатила Франции 400 млн евро налогов

    19:4327

    Tesla наняла одного из ведущих дизайнеров Microsoft: Бывший дизайнер Microsoft будет работать в Tesla

    19:3017

    Япония планирует в будущем году построить самый быстрый суперкомпьютер в мире: Проектная производительность суперкомпьютера — 130 PFLOPS

    17:2926

    Samsung Electronics приписывают намерение разделить разработку и производство микросхем: Разделение позволит Samsung Electronics удержаться в лидерах отрасли

    15:3339

    Новые переходники Kipon Baveyes позволяют устанавливать объективы Leica M на камеры Sony E и Fujifilm X: Цена модели Baveyes L/M-S/E 0.65x равна $638, модель Baveyes L/M-FUJI X 0.65x оценена производителем в $595

    15:0810

    Мини-ПК Chuwi HiBox Hero оснащен SoC Intel Atom x5-Z8350 и 4 ГБ ОЗУ: Цена Chuwi HiBox Hero пока не сообщается

    14:1815

    MediaTek рассматривает возможность инвестиций в компанию NextEV: MediaTek ищет пути на рынок автомобильной электроники

    13:521

    Ассортимент Swiftech пополнил водоблок с полным покрытием Komodo RX 480: Водоблок Swiftech Komodo RX480 оценен производителем в $100

    13:374

    Стало известно, почему Xiaomi не боится уменьшения продаж смартфонов: Уменьшение продаж смартфонов в Xiaomi рассчитывают скомпенсировать успехом других направлений

    13:2427

    В корпусе Thermaltake The Tower 900 помещаются платы размером до E-ATX: Корпус Thermaltake The Tower 900 выпускается в двух цветовых вариантах

    12:5817

    Samsung Galaxy S7 Edge оказался самым безопасным в плане излучения среди популярных смартфонов: По уровню излучения iPhone 7 и iPhone 7 Plus превосходят (в негативном плане) лидера примерно в пять раз

    12:4968

    Samsung разрабатывает процессор на архитектуре RISC-V: Сторонниками RISC-V являются компании Google, HP, IBM, MS, Oracle, Nvidia и Qualcomm

    12:3127

    Faraday Future не сможет выпустить свой электромобиль в 2017 году, постройка завода заморожена:

    12:3013

    Технологии глубокого обучения позволяют искусственному интеллекту Google переводить языки в парах, которые ранее ему не встречались: Google Translate умеет переводить языки в парах, которым его не обучали

    12:213

    Электромобиль Maserati Alfieri выйдет в 2020 году: Электромобиль будет создан на базе бензиновой версии купе Maserati Alfieri с шестицилиндровым V-образным двигателем

    12:148

    Смартфон HTC 10 получил обновление до Android 7.0 Nougat: В конце октября его цена была снижена до $549, сейчас HTC 10 можно приобрести за $499

    11:541

    Новый планшет Meizu не за горами: Возможно, Meizu порадует поклонников и представит планшет уже на следующей неделе

    11:414

    Фабрика Samsung Display, ранее выпускавшая ЖК-панели для телевизоров, будет выпускать 20 млн панелей OLED для смартфонов в месяц: В переоборудование уже вложено почти 5 млрд долларов

    11:3920

    Видеокарта Radeon RX 490 может выйти на рынок ещё до конца текущего года: Видеокарта Radeon RX 490 может оказаться двухпроцессорной моделью

    11:387

    По одним данным, смартфон Oppo Find 9 выйдет в марте, по другим — летом 2017 года: Смартфон Oppo Find 9 будет построен на SoC Snapdragon 835

    11:23

    Однокристальная система Xiaomi Pinecone будет включать восемь ядер Cortex-A53 и GPU Mali-T860MP4: Смартфон Xiaomi Mi 5c получит SoC Pinecone

    11:215

    BOE и CSOT показали панели OLED, включая 55-дюймовую панель UHD: Китайские производители твердо намерены не отдавать рынок OLED южнокорейским конкурентам

    11:1014

    Samsung может продать бизнес по производству ПК компании Lenovo: Lenovo хочет купить компьютерный бизнес у Samsung

    10:5815

    Сотрудник Hewlett Packard Enterprise допустил утечку личных данных более трети моряков ВМФ США: Комментария от Hewlett Packard Enterprise не последовало

    10:4511

    LG Innotek и Apple работает над 3D-камерой для iPhone 8: Еще в 2011 году компания LG выпустила смартфон LG Optimus 3D, оснащенный 3D-камерой и стереоскопическим дисплеем

    10:3243

    Опубликованы изображения смартфона Meizu X: По дизайну задней панели смартфон напоминает представленный весной Huawei Honor V8 в аналогичном цвете

    10:193

    Работу технологии Microsoft Holoportation продемонстрировали в движущемся автомобиле: О коммерциализации Holoportation информации все еще нет

    10:1210

    Лаборатория NASA опубликовала отчёт, подтверждающий работоспособность «невозможного» двигателя EmDrive: Двигатель EmDrive действительно работает

    09:0061

    Фотогалерея дня: смартфон Samsung Galaxy S7 Edge в цвете Glossy Black: Samsung Galaxy S7 Edge в цвете Glossy Black не сильно отличается от оригинала

    08:3041

    Смартфон Nokia Pixel получит двухъядерную SoC Snapdragon 200, но будет работать под управлением Android 7.0.1: Nokia Pixel будет очень бюджетным смартфоном

    08:007

    Huawei — самый прибыльный производитель смартфонов с Android, но более 90% прибыли рынка в целом принадлежит Apple: На долю Apple пришлось 91% всей прибыли на рынке смартфонов

    07:0049

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018