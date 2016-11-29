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    29 ноября 2016

    Камера для презентаций ELMO MX-1 Visual Presenter оснащена интерфейсом USB 3.0: Производитель называет MX-1 Visual Presenter самой тонкой презентационной камерой

    20:367

    Рынок мобильных телефонов в третьем квартале сократился на 1,8%: Рынок смартфонов продолжает расти без изменения в тройке лидеров

    20:1640

    Работник фабрики Foxconn рассказал об особенностях приставки Nintendo Switch: Консоль Nintendo Switch получит дисплей Full HD

    19:5422

    LG зарегистрировала четыре новых названия для умных часов: LG может выпустить четыре модификации новых умных часов

    19:032

    Смартфон Samsung Galaxy S8 получит новую фронтальную камеру с автофокусом: Фронтальная камера Galaxy S8 получит автофокус

    18:3035

    Ведущие автопроизводители профинансируют строительство зарядных станций в Европе, чтобы стимулировать спрос на электромобили: В проекте участвует компания VW с принадлежащими ей брендами Audi и Porsche, а также BMW, Daimler и европейское отделение Ford

    17:5528

    По подсчетам IDC, в этом году поставки смартфонов 4G превысят 1 млрд штук: На зрелых рынках на модели с поддержкой 4G приходится 94% поставок

    17:054

    Samsung подведёт итоги расследования ситуации со смартфонами Galaxy Note7 до конца года: В следующем месяце Samsung расскажет о расследовании проблемы с Galaxy Note7

    16:3932

    Расходы малого и среднего бизнеса на информационные технологии в 2020 году достигнут 668 млрд долларов: По прогнозу IDC, в ближайшие годы расходы малого и среднего бизнеса на информационные технологии будут расти на 4,2% в год

    16:343

    Смартфон Meizu M3X, который может оказаться моделью Meizu X, основан на SoC MediaTek Helio P20: Смартфон Meizu M3X получит 3 ГБ ОЗУ

    16:231

    Основой системы беспилотного вождения, создаваемой Delphi и Mobileye, служит однокристальная система Intel: Компания уже приступила к тестированию самоуправляемого автомобиля в Сингапуре

    16:193

    Процессор Intel Core i7-7700K разгоняется до частоты 4,9 ГГц при напряжении 1,29 В : Процессор Intel Core i7-7700K при разгоне оказывается очень горячим

    16:0424

    Специалисты Uniquify создали IP-ядро интерфейса памяти LPDDR4-3200: Разработанное Uniquify IP-ядро интерфейса памяти LPDDR4-3200 рассчитано на изготовление по нормам 28 нм

    15:491

    Смартфон Samsung Galaxy C7 Pro может оказаться первым носителем SoC Snapdragon 626: Смартфон Samsung Galaxy C7 Pro получит две камеры разрешением 16 Мп

    15:31

    Delphi и MobilEye покажут на CES 2017 систему беспилотного вождения CSLP: Delphi и MobilEye на CES 2017 покажут беспилотный автомобиль с новой технологией автоматического управления

    15:062

    В рамках проекта PI-SCALE началось пилотное производство гибких панелей OLED: Наличие производственных возможностей создаст благоприятные условия для разработки новаторских изделий и технологий

    14:581

    В продаже замечен объектив Meyer-Optik-Gorlitz 0,95/50 Nocturnus II с креплением Sony E: Полнокадровый объектив с креплением Sony E оценен в $2999

    14:154

    MediaTek рассказала о своих планах на автомобильный сегмент: MediaTek хочет предложить автопроизводителям комплексный пакет продуктов

    13:452

    В будущем году ожидается уменьшение продаж жидкокристаллических панелей для телевизоров при увеличении доли панелей 4К: Сокращение по сравнению с текущим годом составит 1,2%

    13:346

    Samsung прислушалась к советам хэдж-фонда Elliott Management, но решение о разделении пока не приняла: Samsung озвучила шаги на ближайшее будущее

    12:3630

    Старшая модель браслета Meizu H1 будет оснащена прозрачным гибким дисплеем: Источник объясняет колоссальную разницу в цене моделей использованием гибкого дисплея в премиальной версии

    12:205

    Apple тестирует более 10 прототипов iPhone 8: Все ждут от Apple чего-то особенного в юбилейном iPhone

    12:0556

    Проезд в метро Сан-Франциско сделали бесплатным из-за атаки хакеров: Хакеры атаковали транспортную систему Сан-Франциско

    11:5513

    Новый бюджетный смартфон HP с ОС Windows 10 Mobile будет поддерживать аксессуары для Elite x3: Устройство сможет поддерживать функциональность Continuum

    11:54

    China Mobile начнет развертывание сетей 5G в 2017 году, планируя построить 10 000 базовых станций за три года:

    11:454

    В следующем году Google продаст 5-6 млн смартфонов Pixel: Смартфон Google Pixel будут продаваться относительно неплохо

    11:3011

    Huawei планирует открыть 1500 магазинов в Латинской Америке, где компания продала более 10 млн смартфонов: Huawei имеет большие планы по покорению мирового рынка смартфонов

    11:20

    Опубликованы новые фотографии смартфона Zuk Edge: Которые демонстрируют набор разъемов и плоский дисплей

    10:311

    Sony выпустила плеер Walkman, колонку и наушники в тематике Final Fantasy XV: В данный момент эти продукты можно приобрести только в Японии

    10:181

    Смартфон Blackview P2 получит 4 ГБ ОЗУ и аккумулятор емкостью 6000 мА•ч: ...который полностью заряжается за 2,5 часа

    10:0612

    Умный браслет Meizu H1 ценой $33 представят 6 декабря: Meizu H1 будет выделяться на фоне других фитнес-браслетов большим временем автономной работы

    09:57

    Zotac VR GO Backpack — ранцевый ПК с видеокартой Nvidia GeForce GTX 1070 и двухчасовой автономностью: В Zotac VR GO Backpack используется процессор Intel Core i7-6700T

    09:3017

    В игровой мыши Cougar Minos X3 используется оптический датчик PixArt PMW3310DH: Cougar Minos X3 оснащена подсветкой

    08:30

    Смартфон Bluboo Dual не получил ни топовой SoC Kirin, ни изогнутого дисплея: Смартфон Bluboo Dual оценивается в $150

    08:302

    Неанонсированный ноутбук Clevo P870X с CPU Core i7-7700K, двумя 3D-картами GeForce GTX 1080 и SSD объёмом 10 ТБ продают за 16 000 долларов: Ноутбук Clevo P870X может стать самым дорогим в мире

    08:0018

    Стала известна стоимость смартфона Meizu M5 Note: Базовая версия Meizu M5 Note оценена в $145

    07:308

    Google за несколько дней заняла 10% рынка дорогих смартфонов Индии: Google ворвалась на рынок премиальных смартфонов Индии

    07:2016

    Планшет Cube Mix Plus оснащается процессором Intel поколения Kaby Lake и стоит менее $500: К планшету Cube Mix Plus можно подключить клавиатуру

    07:006

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