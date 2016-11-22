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    22 ноября 2016

    В игровой клавиатуре Biostar GK3 используются переключатели Outemu: Biostar GK3 оценена в $45

    22:5910

    Представлен смартфон HTC Desire 650 с четырехъядерным процессором и пятидюймовым экраном: HTC Desire 650 оценен в $170

    22:2027

    ТВ-приставка Vorke Z1 получила оперативную память стандарта DDR4: Медиацентр Vorke Z1 базируется на SoC AMLogic S912

    21:272

    Однокристальная система HiSilicon Kirin 970 будет производиться по 10-нанометровому техпроцессу: HiSilicon Kirin 970 будет производить TSMC

    20:594

    Voyo VBook A1 — ноутбук стоимостью $300 с дисплеем IPS Full HD, CPU Intel Apollo Lake и возможностью установки двух SSD : Ноутбук Voyo VBook A1 оснащён экраном Full HD IPS

    20:1911

    Появились фото смартфона Meizu X, который отличается от всех своих предшественников: Смартфон Meizu X наконец-то получит изменения в дизайне

    19:598

    Портативная акустическая система raD защищена от воды и умеет сопрягаться с себе подобными устройствами: Портативная акустическая система raD стоит $190

    19:412

    Браузер Vivaldi научился управлять освещением в помещении: Браузер Vivaldi умеет работать с лампами Philips Hue

    18:0216

    Грядущая выставка CES 2017 станет дебютной для Xiaomi: Xiaomi будет присутствовать на CES 2017

    17:261

    ПО Facebook научится искать находящиеся рядом бесплатные точки доступа Wi-Fi: Facebook уведомит о бесплатном Wi-Fi недалеко от пользователя

    17:1111

    Xiaomi начала сотрудничать с Unity Technologies: Xiaomi поможет продвигать в Китае движок Unity

    16:53

    Рынок премиальных смартфонов Индии практически полностью состоит из аппаратов Samsung и Apple: Samsung удерживает лидерство во всех сегментах рынка мобильных телефонов Индии

    16:223

    В 2021 году поставки медицинских роботов превысят 10 000 штук, полагают аналитики Tractica : Спрос на роботов-медработников будет расти по мере снижения их стоимости

    16:144

    Планшет Fujitsu Stylistic R727 оснащается процессорами Intel Kaby Lake: Fujitsu Stylistic R727 оснащен экраном PLS диагональю 12,5 дюйма

    16:055

    Fotodiox предлагает полностью автоматический переходник для установки объективов Nikon на камеры с креплением Sony E: Цена переходника Fusion Smart AF Adapter — $370

    15:5428

    В Сингапуре создан самоуправляемый скутер: Самоуправляемый скутер пригодится тем, кто не может оторваться от экрана смартфона

    15:397

    Смартфон Gionee M2017 с аккумулятором ёмкостью 7000 мА·ч будет весить 230 г: Смартфон Gionee M2017 получит дисплей AMOLED

    15:2012

    Появилось изображение черного варианта смартфона Zuk Edge : Сведений о цене смартфона Zuk Edge пока нет

    15:173

    Coolpad предупреждает, что закончит год со значительными убытками: Продажи основной продукции Coolpad за 10 месяцев сократились на 43%

    15:072

    Появилась информация о конфигурации SoC Snapdragon 835 и Snapdragon 660: SoC Snapdragon 835 может получить восемь процессорных ядер

    15:035

    Активные умножители Pasternack PE88X позволяют получить частоту до 46 ГГц: Умножители серии PE88X удваивают частоту входного сигнала

    14:553

    Новшества сервиса Google Maps позволят лучше планировать своё время: Сервис Google Maps научился показывать подробную информацию по загруженности заведений

    14:241

    Одноплатный ПК Raspberry Pi 2 v1.2 получил современную SoC Broadcom BCM2837: Raspberry Pi 2 обновили, оснастив новой платформой

    14:045

    По подсчетам Digitimes Research, в этом квартале рынок ноутбуков впервые вырастет после восьми кварталов спада: HP, Dell и Apple суммарно занимают более 50% мирового рынка ноутбуков

    13:321

    Поддержка сервисов Google Play в Android Gingerbread и Honeycomb прекратится в начале 2017: Версия 10.2.0, которая выйдет в начале следующего года, будет поддерживать Android 4.0.1 Ice Cream Sandwich и более поздние версии фирменной мобильной ОС Google

    13:266

    Видеокарта MSI GTX 1050 Ti 4GT LP отличается компактной системой охлаждения: В кулер MSI GTX 1050 Ti 4GT LP входят два вентилятора диаметром 50 мм

    13:158

    Производитель называет Equashield Pro первым роботом CSTD для приготовления и дозировки опасных медикаментов: Робот совместим со стандартными кабинетами для работы с биологически опасными материалами

    13:124

    HTC полностью опровергла слухи о продаже смартфонного бизнеса: Компания не намеревается отказываться от выпуска смартфонов

    12:552

    Apple прекращает разработку беспроводных маршрутизаторов: Apple распускает соответствующее подразделение

    12:5045

    HTC 10 evo — европейская версия смартфона HTC Bolt: В Великобритании смартфон будет продаваться по цене около 450-500 фунтов стерлингов

    12:447

    На выставке MWC 2017 ожидается показ новых смартфонов Nokia: HMD Global, владеющая правами на торговую марку Nokia, будет участвовать в выставке MWC 2017 со своим стендом

    12:40

    Обновленный смартфон ZTE Axon 7 получил поддержку технологии Force Touch: Обновленный ZTE Axon 7 получил дисплей с поддержкой технологии Force Touch, который чувствителен к силе нажатия

    12:137

    Камера видеонаблюдения YI Dome Camera 1080p умеет реагировать на детский плач: Камера видеонаблюдения YI Dome Camera 1080p оценена в $100

    11:583

    Опубликованы характеристики двухкамерного смартфона Oukitel U20 Plus : Смартфон будет оснащен четырехъядерной однокристальной системой MediaTek MT6737T

    11:57

    Смартфон Huawei P10 получит ультразвуковой дактилоскопический датчик: Кнопка Home не является физической, она лишь обозначает место, под которым скрывается ультразвуковой дактилоскопический датчик

    11:46

    Эван Блэсс опроверг информацию о том, что LG V30 лишится второго дисплея: Теперь он намекает, что данный элемент в LG V30 увеличится в размерах и станет полноценным вторым дисплеем

    11:08

    Apple утверждает, что с момента выпуска первого iPhone компания создала более 2 млн рабочих мест только в США: Численность штата штаб-квартиры Apple в Остине выросла за это время на 400%

    10:3723

    Аналитики считают, что HTC Vive будет продаваться хуже Oculus Rift и PlayStation VR и в следующем году: Поставки PlayStation VR, который вышел только в октябре, до конца года должны превысить 1,5 млн устройств

    10:235

    Сделка по приобретению SolarCity компанией Tesla успешно закрыта: SolarCity в следующем году добавит к обороту Tesla более 1 млрд долларов

    10:1011

    В сервисе Instagram появилась возможность создавать онлайн-трансляции: Instagram расширила функцию Instagram Stories

    08:003

    Samsung выпустит глянцевый чёрный вариант смартфона Galaxy S7: Смартфон Samsung Galaxy S7 обзаведётся новым цветом

    07:2052

    Microsoft огласила список требований к ПК для работы с простейшими гарнитурами виртуальной реальности: Для работы с простыми шлемами VR не потребуется мощный и дорогой ПК

    07:003

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