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    12 ноября 2016

    3D-карте Nvidia GeForce GTX 1080 Ti приписывают наличие 10 ГБ памяти: Анонс 3D-карты Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ожидается в январе

    17:5222

    Fitbit опровергает информацию о продаже компании: После того, как неизвестный фонд сообщил о предложении, якобы сделанном Fitbit, акции компании подорожали на 8%

    17:183

    Samyang в 2017 году выпустит одну или две модели полнокадровых широкоугольных объективов с автофокусом и креплением Sony E: Samyang также планирует начать выпуск объективов с автофокусом для зеркальных камер Canon и Nikon

    15:452

    VR-шлем Oculus Rift стал работать на более слабых ПК: На этой неделе разработчики выпустили обновление, после установки которого Oculus Rift начинает использовать новую проприетарную технологию Asynchronous Spacewarp (ASW)

    15:3311

    Аксессуар, который делает VR-шлем HTC Vive беспроводным, стоит $220: Аксессуар будет выпущен ограниченной партией

    15:031

    «Ускоритель Интернета» Google AMP добрался до социальной сети Google+: Google AMP теперь ускоряет и странички Google+

    13:333

    Компьютерный корпус Nanoxia CoolForce 2 Rev. B оснащен портом USB-C: Nanoxia CoolForce 2 Rev. B обеспечивает более удобный доступ к фронтальным вентиляторам и пылевому фильтру

    12:358

    Камера Leica M10 прошла сертификацию FCC: В оснащение Leica M10 входит модуль Wi-Fi

    12:255

    Смартфоны с четырьмя камерами должны появиться в следующем году, обещает компания Doogee: Doogee говорит о нескольких моделях смартфонов с двойными камерами

    12:1134

    У Mellanox готовы первые решения InfiniBand HDR с пропускной способностью 200 Гбит/с для вычислительных центров : Компания Mellanox укрепилась в лидирующей позиции на рынке внутренних соединений вычислительных центров

    11:414

    В корпусе Enermax Ostrog Lite блок питания находится в отдельном отсеке: Корпус Enermax Ostrog Lite поддерживает видеокарты длиной до 390 мм

    10:145

    Социальная сеть LinkedIn в России будет заблокирована в ближайшее время: LinkedIn будет недоступна для жителей России из-за иска Роскомнадзора

    07:3038

    Основой одноплатных компьютеров WinSystems PX1-C415 служат процессоры серии Intel Atom E3900 (Apollo Lake): Одноплатный компьютер WinSystems PX1-C415 типоразмера PCIe/104 OneBank оснащен двумя портами Gigabit Ethernet

    07:001

    Легендарную игру Red Alert 2 адаптировали для виртуальной реальности: В Red Alert 2 можно поиграть в шлеме VR

    07:0010

    Innodisk представила первые модули памяти DDR4-2666 для серверов на платформе Intel Purley : Модули памяти Innodisk DDR4-2666 выпускаются объемом 8, 16 и 32 ГБ

    02:002

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